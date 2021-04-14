穆斯林最重要的「齋戒月」即將來臨，電商如何搶攻東南亞節慶商機？

全球每四人，就有一位信奉伊斯蘭教，其中，高達62%穆斯林集中在東南亞國家，例如：印尼國內85%民眾是穆斯林（相當於兩億人口），是全球穆斯林數量最多的國家；在馬來西亞，則有六成民眾信奉伊斯蘭教，政府更將伊斯蘭教列為國內官方宗教。

四月，穆斯林最重要的宗教盛事「齋戒月」即將來臨，這段時間是東南亞市場重要的節慶檔期。本篇文章，TenMax將從以下四點出發，陪伴進軍南向的跨境賣家把握商機、有效出擊！

前情提要：齋戒月，是什麼？

你聽過伊斯蘭五功嗎？指的是穆斯林應當遵守的五大原則，而「齋」便是其中之一。

習俗上，伊斯蘭曆第九個月定為「齋戒月」，這一個月期間，穆斯林在日出到日落之間（約莫早上七點至晚上七點）禁食、禁飲，目的不是為了要教徒挨餓受苦、斷食減肥，而是希望藉此磨練耐心、忍受、寬容、慈悲等特質，以更接近真主阿拉。

齋戒月過後，隔天就是開齋節（Eidal-fitr）！慶祝活動通常持續三天到一週。你可以將開齋節想成穆斯林的農曆新年，穆斯林通常會在此時得到「花紅」（類似年終獎金），採買各式用品，準備過節、送禮與親友團聚，因此許多品牌、電商會在此時發布促銷活動。

一、齋戒月購物三階段＆兩大銷售高峰

對穆斯林來說，齋戒月是購物的最佳時機，51%穆斯林同意，齋戒月檔期，讓他們找到最好的商品與價錢；尤其東南亞消費者非常重視CP值、折扣優惠，更會在這段時間尋求最划算的交易！

跨境電商該如何把握這檔節慶衝業績？首先，你必須搞懂齋戒月消費者購物的三階段：

階段一：進入齋戒月前一週

齋戒月期間，團聚禱告、日落後親友聚會的頻率將大幅增加，因此穆斯林通常會在進入齋戒月前，裝飾居家環境、準備齋月特別餐點所需的食材。因此進入齋戒月前一週，將迎來第一個購物高峰；不過，高達51%的人會在齋戒月前2到3週，就開始擬定購買計畫並進行購物，電商賣家宜及早佈局、搶佔商機。

Photo Credit: TenMax

階段二：齋戒月期間（1-3週）

齋戒月期間，穆斯林會集中心力，在網路上查找、搜集購物資訊，為開齋節採買做準備。值得注意的是，由於白天無法進食，穆斯林會尋找娛樂內容以轉移飢餓感，例如：印尼影音串流平台流量，在齋戒月成長了41%，娛樂內容的搜尋量更飆升了兩倍——這正是電商促銷的絕佳切入點！你可以試著在YouTube、Facebook影音中投放廣告，有效觸及受眾。

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階段三：齋戒月尾聲（3-4週）

齋戒月就要結束，新年即將到來，這是第二個，也是最重要的購物高峰。就像農曆新年到來前，華人會在半個月前就開始採買年貨、禮盒、食品與服飾，穆斯林也會在開齋兩週前，開始大肆採買，以利親友聚會、送禮，或是家居佈置。來不及趕上前兩個階段嗎？這個階段一定要把握！例如今年開齋節為5月12日，建議電商賣家最晚於4月26日開始推出促銷活動。

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二、齋戒月改變穆斯林作息，兩大時段流量成長明顯

齋戒月禁食，改變了穆斯林的作息，穆斯林會在日出前起床，吃早餐之餘，當然也會滑手機、網購，與齋戒月前相比，凌晨五點的網路流量，在大馬增加了105%，在印尼則增加了345%；另一方面，因為日落後才可以進食，親友聚會通常安排在較晚的時間，穆斯林也會在夜間聚會禱告，這些都延後了穆斯林的就寢時間，使得齋戒月地區的夜間電商流量提升了36.9%。

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三、齋戒月熱門商品指南：家電、家居裝飾、食品、服飾

那麼，齋戒月檔期，哪些產業最適合做促銷呢？

一般而言，這些類別在齋戒月期間最為熱門：

大型電器 由於電器是單價較高的產品，穆斯林通常會計劃在齋戒月拿到花紅、品牌發布促銷時購買。

居家裝飾 新年當然要佈置家中！家居裝飾用品也是齋戒月的熱門商品。

時尚服飾 45%穆斯林會在這段期間購買服飾和時尚商品，自用、送禮兩相宜。

食品雜貨 齋戒月期間，穆斯林會製作許多特別的餐點，因此對食材的需求也大幅增加。值得注意的是，食品必須有「清真認證（HALAL）」才進得了穆斯林的市場，跨境電商千萬別犯此忌諱。

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如果你的品牌屬於以上產業，但今年才開始計劃搭上齋戒月檔期錢潮，建議先別著急，試試水溫、推出品牌型企劃（如品牌故事微電影、Chat Bot創意互動貼文等），提升品牌認知（Awareness）與互動（Engagement）。舉例而言，如果你正在馬來西亞市場耕耘，但平時只觸及華人族群，開齋節是一個很好的機會，你可以思考發布英文，甚至是馬來文的文案，提高馬來人對你的品牌的認識。

四、齋戒月促銷怎麼切入？掌握DOs & DON’Ts

齋戒月的宗旨在於感恩、寬容與慈悲，這段時間也是親友團聚、為宗教奉獻的日子。這段期間，穆斯林會對以下主題更感興趣：

與親友歡聚

分享宗教內容

分享相片和影片

捐款等慈善活動

社群媒體上的娛樂內容

建議電商賣家行銷時，可掌握以上面向切入。而製作素材時，則可參考以下準則：

DOs

營造親友歡聚的氣氛

在社群媒體、影音平台發布內容

鮮豔的顏色：以馬來西亞穆斯林為例，青綠色、黃色、紫色是深受喜愛的顏色

伊斯蘭相關素材：例如清真寺、新月、伊斯蘭燈具⋯⋯等，另外可考量各地區的特色

Photo Credit：AP/ 達志影像

DON’Ts

用「宗教梗」發想創意，開阿拉玩笑

販售無清真認證（HALAL）甚至是含豬肉的食品

同場加映：節慶促銷沒靈感，六大類型報你知

每次推促銷就想破頭、沒靈感？安啦，TenMax為你整理六大促銷類型：

折價優惠：打折、下殺XXX⋯⋯等最常見的價格促銷。 多件促銷：購買多件或是組合商品，可享優惠，提高客單價。 免運：無條件或滿額免運，此類促銷在東南亞非常受歡迎。 限時促銷：針對前述清晨、深夜時段推出限時優惠，吸引搶購。 抽獎：購買特定商品或金額可獲抽獎資格。 贈禮：購買特定商品或金額可獲得限定的贈品。

當然，你也可以針對上述促銷內容來做「組合技」。

最後提醒各位，促銷活動結束後一定要進行數據分析，檢視哪一種促銷方案、哪一類產品更受歡迎，更可進一步細緻檢視不同受眾間的差異；並且別忘了更新顧客資料，以利未來進行再行銷（Retargeting）。

參考資料

《Winning Ramadan with Digital 2021》，Google

《Online shopping behaviour during Ramadan》，Facebook

《Grow your business in Ramadan》，Facebook

《5 Things to Know About Ramadan Marketing Campaigns in 2020》，Criteo

延伸閱讀

本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航