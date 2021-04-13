泰國連續2年取消潑水節，民眾新年祈福盼疫情早日結束

（中央社）今天是俗稱潑水節的佛曆新年宋干節第一天，但政府禁止潑水活動，泰國連續2年度過史上最乾的宋干節。民眾回歸傳統，扶老攜幼到寺廟禮佛，期盼疫情過去、生活恢復正常。

宋干節（Songkran）是泰國人最重要的節慶之一，由於佛教信徒會在宋干節期間互相潑水祈福，因此宋干節又稱為潑水節，近年來演變為大型的歡樂潑水活動，吸引各國觀光客造訪泰國。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球大流行，為了避免人群聚集影響防疫，泰國政府去年取消宋干節假期並禁止潑水活動以及祈福和禮佛儀式，堪稱半世紀以來最冷清的潑水節。

今年宋干節落在4月13到15日，相較於去年疫情較為緩和，泰國政府沒有取消連續假期，也可以進行傳統祈福和禮佛儀式，但禁止潑水活動和泡沫派對，不過第三波疫情在宋干節前來勢洶洶，各商圈原先要舉行的慶祝活動全部取消，曼谷街頭冷冷清清。

Photo Credit：中央社 受到武漢肺炎疫情影響，往年宋干節期間總是擠滿人潮的考山路商圈幾乎沒有人煙，只有稀稀落落的行人。

曼谷知名考山路（Khaosan）商圈以往到了宋干節一向擠滿潑水人潮、連走路都有困難，但今年和去年一樣，只有稀稀落落的行人，沒有生意的嘟嘟車停靠在路邊，司機百無聊賴地玩著手機，連鎖商店如麥當勞都大門深鎖，少數有開的商家上門的客人也不多。

Photo Credit：中央社 往年宋干節期間擠滿人潮的曼谷考山路商圈冷冷清清，沒有生意的嘟嘟車司機在車上玩手機。

在考山路商圈開餐廳的彭薩（Ponsak Yenwattankun）受訪表示，去年疫情開始收入銳減一半，後來撐不下去只好關門，有些員工回不了家，今天宋干節大家就聚在一起進行簡單的儀式過節。

彭薩表示，為了疫情只好接受政府的決定，他也接受這個現實，新年新願望就是希望有一天可以恢復正常，讓他能開門做生意。

而位於曼谷老城區的金山寺（Wat Saket）是曼谷重要寺廟，今天有許多人全家扶老攜幼或是和朋友結伴，回歸傳統習俗，一起到廟裡禮佛和祈福。

Photo Credit：中央社 圖為泰國民眾13日宋干節第一天前往寺廟進行浴佛儀式。

今天29歲的護士普雅（Punya Puao）是東北部膠拉信（Kalasin）人，因為疫情因素已經2年沒有回家過宋干節。普雅說，今年不能玩水雖然有點遺憾，但可以理解政府的決定，可能不像往年那麼有趣，但還好寺廟有開，民眾還是可以來禮佛。

今年57歲的彭（Pom）和全家人一起到金山寺禮佛，她表示離開寺廟之後就會回家，在家裡進行浴佛儀式，既然政府已經開放民眾可以到寺廟禮佛，民眾應該也要配合政府，不要隨意到太多地方，並保護好自己。

泰國今年1月初爆發第二波武漢肺炎疫情，經過泰國政府祭出多重管制措施後，疫情逐漸趨緩。

不過，泰國政府4日宣布新增71起在曼谷以及周邊多個府娛樂場所的確診案例，讓曼谷疫情再拉起警報，近日確診人數持續攀升，單日新增確診數今天已連續第3天超過900例。

泰國政府今天公布新增965個確診案例，累計達到3萬4575例，其中97人死亡、2萬8288人治癒出院、6190人住院治療中。

Photo Credit：中央社 因為武漢肺炎疫情，泰國政府禁止民眾在宋干節期間進行潑水活動，民眾在家裡向長輩進行獻水儀式。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範