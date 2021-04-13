無法被「收視」定義的世代

昨天在想︰假如一句「幾百部電視機」出現在十年前，193或已受千夫所指，要公開道歉；出現在五年前，可能都會被叫「收聲」，但出現在今日，結果是︰人人都「#知三爺係咩料」。

這話之所以出現，當然是回應曾志偉的「ViuTV得4點收視，我們收視最高有廿幾三十點，追上來要很長時間」，但有時候，沒有說甚麼的比說了甚麼更重要——大模大樣講自己收視上的大勝，就是想借用看似「客觀」且「準確」的「數據」來說話，不過今時今日，這「數據」有多大代表性呢？再推遠一點，那沒有講的網絡瀏覽量、坊間討論的熱度、人氣等等，戰果又是如何呢？

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但別誤會，我並不是說收視不重要，更不是說電視不重要，我只是想說︰今日的世界，早已是一個無法被「收視」定義的世代。

記得大學時候上課，一位老師曾經指出電視機所能映照出的文化。在舊日的香港，電視很重要，所以在構思家居擺位時，電影機一定會放在中心位置，因為它決定了這家人的起居空間，所謂「電視汁撈飯」，並不是紙上胡言。但現在，電視機不再是必需品。就以我為例，身邊好些朋友家中都沒有為它預留空間，而談及原因是，往往都是由於「想看的內容都在網上，電腦就已經足夠了」；當然，還是有些人家中仍然有電視機，但為的不是看電視，而是看YouTube或打機。

話雖如此，卻不表示我們不會看電視節目，只是不會再乖乖守在電視機前，準時收看︰可能是用電腦邊工作邊看網上版；也可能是上下班通勤中用電話看；更有可能是「延後觀看」，即留待整套節目播完後，一日半日內「狂煲」，亦因為這樣，我很難相信現有的收視統計方法（雖然已將「家中電視觀看」（In-home TV Viewing）及「網上觀看」（Online Viewing）兩種模式都計算在內[註]）能準確捕捉大家的口味。我們必須承認，縱使身處在即食年代，但已經沒有甚麼節目或娛樂需要像往昔一樣，即時看、一起看、必須看，不然明天碰見朋友同事時就會沒有話題、會Out。真的，沒有這回事了。

十年前，香港還有「永恆」的亞視，而TVB贏到開巷；五年前，ViuTV成立，獨大的依然是TVB；今日，ViuTV與TVB相比，也許依然很小，但大家都知道自己能有選擇，可以看ViuTV、可以等試當真、小薯茄、啱Channel與FHProductionHK的「四台聯播」，更可以選擇不看。

世界變了，大家能接觸的內容也多了，繼續單憑一套標準、一個特定指標來衡量事物，實在令人尷尬。娛樂世界的多元，不應被「收視」來定義——過去不應該這樣，現在不能這樣，未來不能這樣。

註：計 TVB 收視黑盒過時 ? 2018 香港收視調查法（3-4-2017，UNWIRE）

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook。

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