不畏疫情，美國健身平台ClassPass讓整個城市都是你的健身房

文：Phoebe

隨著冬天結束，美國的疫情看似沒有緩和的跡象，而我在家工作也不知不覺超過了10個月，到現在都很難想像2020就這樣結束了。在家的這段期間，活動空間受到限制，坐著、躺著的時間遠多過於站著、走路的時間，全身上下這裡、那裡都不自覺地都長了點贅肉。

好在德州政府在夏天疫情稍緩時，陸續放寬各大營業場所的室內聚會人數上限，健身房也因此開放到場所最高容量的75%，不過還得遵循許多規範，例如：運動器材不可以密集擺放、使用者彼此需要間隔至少六英呎、以及定期用酒精擦拭健身器材……等。

美國「健身界Uber」：ClassPass，打入2,500城市

之前，我向大家介紹了美國在COVID-19疫情下正夯的Stich Fix ——結合人工智慧技術替會員提供流行時尚、潮流穿搭建議的線上訂閱服務，現在則想與大家分享另一款名為「ClassPass」的健身課程訂閱服務。

ClassPass從2014年成立至今還未滿7年，但在美國已成為廣受大眾喜愛的健身課程訂閱平台。在這個平台上，使用者可以依據自己所在地，從鄰近的健身房或是坊間健身工作室挑選自己喜愛的訓練課程。課程不但種類繁多、項目還非常齊全，常見的包括瑜珈、皮拉提斯、飛輪、有氧拳擊……等。

ClassPass目前提供服務的區域涵蓋全球共2500個城市，除了北美各大城外，其觸角也延伸到南美洲、歐洲與亞洲（包括香港、泰國、新加坡、印度及印尼）的海外市場。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

省去複雜手續，ClassPass以使用者為本

ClassPass迷人的地方，從它簡單又直覺的使用者界面、彈性的會員使用規範上展現得一覽無遺。用戶只需下載並安裝官方手機APP後即可訂閱成為會員，並且馬上享有兩週的免費試用期。試用期後，用戶可按照自己未來每個月預計參與的課程次數，來選擇對應的付費方案成為正式會員。

使用期間，正式會員的月費也可往高／低的級距隨時調整、暫停或取消。如果當月有未使用完畢的課程點數還可以累積到下個月使用。相反地，如果當月想在允許的課程額度外多上幾堂課，也可另外加購。

換句話說，從試用、購買到最後訂閱成為付費會員的過程中，ClassPass的使用者完全不用費心思與業務人員打交道。更沒有像坊間健身房各種鑽石卡、白金卡、金卡或銀卡等複雜的分級制度與使用規定，不會讓消費者在未加入前就眼花撩亂。這讓熱衷各種五花八門健身課程的我，能夠省下大把時間與精力，只需將心思放在如何維持定期定量的健身習慣，並在鍛鍊出完美體態的艱辛路上努力奮鬥。

事實上在成為ClassPass正式會員三年多的日子裡，我也還沒遇到任何操作或是課程使用讓我覺得窒礙難行的缺失。簡單來說，ClassPass讓健身這門服務，真正回歸到重視用戶需求與提升生活品質，也就理所當然地成為這一行的game changer。

不綁約、提供多樣化課程，避免付費會員彈性疲乏

許多加入傳統健身房的會員，初衷無不是希望能在日後培養出良好的運動習慣，並朝著自己訂定的健康目標大步邁進。不過通常在一段時間過後，健身計畫都會被生活大小瑣事牽絆而逐漸倦怠。

也有部分會員當初加入的動機，只是對某幾堂團體課程或某位授課老師的教學風格感到興趣，卻礙於健身房規定，必須支付全額會費成為正式會員後才能參加，最後因為使用次數過低而心生後悔，在會員資格到期後就不再續約，讓健身房永遠失去潛在長期客戶。

相較之下，ClassPass會員不但不用受限只參加同一個健身房的課程，還可隨時、隨地、隨機挑選鄰近的教室來認識新教練或新健身同好。此外，ClassPass會員也不必被強迫綁約相同課程數個月，當然就更有意願去嘗試時下最新、最流行的健身概念與訓練課程。

由於這樣的高度彈性與自由，讓整個大休士頓都成為我的健身教室，使我更能隨心所欲，依照自己時間、地點及個人需求去挑選不同的健身教室上課。舉例來說，在週間我可以就近選擇公司旁的健身房，週末則選擇前往住家附近熟悉的健身中心，或偶爾開車到離家較遠的區域，探索不同私人教練工作室所開設別具特色的個人化健身課程。

Photo Credit: 英語島

網路力量最大化，Classpass打造雙贏局面

站在經營的角度來看，這些健身房的老闆或是私人工作室的教練，也非常歡迎ClassPass會員這樣的「散客」加入。理由不外乎是能夠提高每堂課程的學生人數，降低教室、器材與設備的閒置率。另外在每堂課後，ClassPass會員也有針對授課內容及教練給予1到5顆星評價的機會，這樣的使用者反饋機制，讓經營者更能掌握學員的喜好，並及時調整經營方向以便創造更好的利潤。

另外像ClassPass這種擁有大量使會員的網路平台，使用者彼此口耳相傳、好康道相報，無形間也讓這些健身房或私人教練工作室獲得免費廣告的機會，在網路無遠弗屆的影響下更快速地打開知名度。這種創造經營者、使用者雙贏的局面，也是ClassPass最初創立的動機。

保持身心健康，快速迎接疫後新生活

美國境內新冠疫情肆虐超過一年，這段時間美國民眾彷彿身處漫長又覷黑的隧道中，內心萬般煎熬卻又遲遲等不到盡頭前的希望明燈亮起。隨著全球生技公司在COVID-19疫苖研發的努力以及施打成效，或許在不久的將來，疫情將因全人類的共同努力而接近尾聲。

不過也因為疫情，讓許多人去年大部分時間都被迫侷限在家。但是還是想提醒大家—保持固定運動、健身、或多活動的良好習慣，盡量讓自己體態與健康維持在高檔，才能在疫情結束後，迅速返回原本正常生活的軌道。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航