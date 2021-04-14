【關鍵眼中盯】不修囤房稅，是因為政府和民團想的「打房」不一樣

對還沒把「居住正義」當成迷因的人來說，囤房稅一直是個在野黨不停倡議，執政黨總是說不清的議題。

今年台灣房市先迎來央行「降低大戶貸款成數」的措施，降低第3戶之後的購屋貸款成數上限，加上7月1日即將上路的「房地合一2.0」提高購入兩年內出售的稅額，從媒體報導「逃命波」來看，似乎已對房市產生影響。

然而，許多人仍質疑政府為何遲遲不推動——甚至明確反對——囤房稅。

單從字面上看，「囤房」代表的就是一個人有許多房。確實，根據內政部2020年5月統計，台灣有256萬間房子的持有者，擁有兩戶以上的房屋稅籍（也就是名下有兩間以上的房子），共佔大約所有房子的四分之一。

在租屋族或無殼蝸牛們的眼裡，「他有很多我沒有」就是一種分配不均，如果政府能讓把那些人囤著不住的房子賣掉，其他人好像就能夠更容易買到房子。

囤房稅的概念就是回應這個想法：依照民眾持有房子戶數的不同，分級加重課稅，房產（也有一種說法是沒租出去、無人居住空屋）越多的人稅率越高。支持者認為一但稅率高了，這些房產就能回歸市場，物件多了，價格自然平穩。

先姑且不論「囤房稅無用論」的說法，以現在執政者不推囤房稅而認為政府不「打房」的人，其實都落入了一個核心邏輯的盲點：

政府現在針對的並非是「很多房的人」，而是「很多貸款中房子」的人。

因為政府心中的「打房」——或用他們的話，「打炒房」——目的是要平穩住宅交易價格，而非希望每個人最好都只能擁有一戶房子。

舉例來說，過往許多炒房客運用房屋貸款低利率、寬限期長的特性，以低自備款購入新屋（例如1000萬的房子貸七成，只需自備300萬），頭幾年寬限期間每月可能只要還一兩萬，兩年後以1300萬賣出，等於用300多萬的本錢，在兩年內多賺300萬，同時還抬高當地的房價。

因為成本實在太低，許多人以此錢滾錢，同時貸款多戶房產再不斷出售，財產不斷的增加。針對這些人，央行的新利率就是讓他們貸款時得花更多自備款，新的房地合一稅就是要讓他們太早賣出時，要負擔更高的稅率，提高各種購入賣出的門檻，來降低這類人的投機心態。

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這樣的施政邏輯，是要防範那些用低自備款不斷購入多間房子的人，相較起來，名下擁有多戶「已經繳清貸款」的房產又不在短期內賣出的狀況，確實不是政府現在想要打擊的對象。換句話說，之前陳椒華委員向監察院申報中三戶持有持間10年20年的房產，雖遭到部分人士發難針對，但還真不是政府所定義中「炒房」。

所以，當在野黨、執政黨、公民團體在針對「囤房稅」口誅筆伐並相互批評「假打」之時，或許要先想一想自己和對方所想的目標對象是不是同一群人，對打房的概念一不一樣。然而話說回來，總統蔡英文2016年時為何要承諾「調高房屋持有稅」、台北市推行囤房稅與房價漲幅降低之間是否有直接關聯，又是另外一個討論主題了。

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核稿編輯：翁世航