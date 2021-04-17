59天、1000公里的徒步環島，我是如何獨自用影片紀錄下來？

文：謝季君（Jo是愛旅行）

59天、1000公里、160萬步，我在2020年暑假繞了台灣一圈，徒步環島。

我是Joyce，沒有環島過、沒有運動的習慣，一走就是一千公里。

「只要你想，沒有什麼事不可以。」最難的只是踏出第一步的勇氣。

首先，先和大家介紹，我是一個活了30年的3C白痴，如果去和一年前的我說，一年後你會成為一位YouTuber，而且還會拍影片和大家分享新手拍攝、剪輯教學，我絕對不會相信！

前一陣子，一位粉絲問我能不能拍一集新手攝影教學，但是我說我沒有高超的技巧和豐富的經驗，比起專業的剪輯師來說，根本就還在學齡階段。有誰會想看？

但她和我說，我們就是要看這樣的例子啊，那些專業的攝影教學，一堆相機、鏡頭、剪輯軟體五花八門的器材和技巧，對剛入門的人來說光看就頭暈想退縮了，而且大部分的人都只是想要簡單紀錄人生中的一段日子，例如徒步環島、家庭聚會、旅行紀錄等等之類的，不一定要到多厲害的影片；也只是想分享給身邊的人看，可以留給未來的自己看，甚至放上YouTube誤打誤撞成為一個YouTuber。我們要知道的只是「到底要怎麼開始？」

因為這段對話，今天的攝影篇就誕生了。接下來要和你們分享的是我能做到沒有人做不到的攝影紀錄分享，把這集影片或文章看完，我相信你們一定會有很大的收穫。

一、拍攝器材

1. 你用的是哪台相機？

我用的相機是GoPro7。

建議大家剛開始時，如果還不確定自己會不會喜歡用影片紀錄生活，或擔心這只是一時衝動的三分鐘熱度，可以先借或買一台二手相機試試看，真的拍出心得了，再慢慢調整裝備都不遲。

GoPro是很好入門的運動相機，不管是操作介面還是使用方式，就算你是3C白痴都可以一秒上手。我的相機是在Facebook的GoPro二手交易社團買的，買之前大家都建議我至少買7以上的，才比較不會有收音或晃動的問題，

2. 電池要幾顆才夠？

依照我的拍攝方式，沒有一天用超過兩顆電池過。但以防萬一還是帶了三顆電池在身上。

3. 記憶卡要多大才夠？

依照我的經驗，一張128G的記憶卡可以讓我拍七天的素材。為了分散風險，所以我沒有買更大容量的記憶卡，以免哪天記憶卡的影片突然壞掉，同時又有太多素材在裡面的話就欲哭無淚了。

4. 除了這些基本配備，還帶了哪些配件？

除了這些，我只有帶三折自拍桿而已。一開始我用的是GoPro原廠的自拍桿，現在用的是很便宜的副廠。但相信我，原廠的比副廠的好用100倍，用過的人才知道，這個錢千萬不要省。

Photo Credit: Jo是愛旅行

我看到很多人會帶防水殼，但其實如果你沒有要到海裡玩，GoPro基本的防水就夠了，而且許多畫面都是很臨時的，配件一多根本也來不及裝和換。

而我的主機加所有配件總共不超過一公斤，幾乎不會造成負擔。比起一般的相機來說，光這一點就沒有不推薦GoPro的理由。

二、拍攝

1. 拍攝角度

拍攝時自拍桿的角度，大約拿在自己的左前或右前方45度角，對著鏡頭講話。因為如果你沒有看著鏡頭講，收音的效果會差很多，尤其在外面有各式各樣的吵雜聲，這點對戶外拍攝的人來說又更加重要。

剛開始拍攝的時候，我都把GoPro拿高高的由上往下拍，像一般手機自拍那樣。後來發現GoPro的位置大概是和你的頭平行就可以了，不然會只剩一顆頭而已。有其他人入鏡和只有自己的時候，角度也會稍微有點不同。但這點不用擔心，只要你有每天大概瀏覽自己前一天拍的素材，很容易就調整過來了。

2. 利用零散時間整理素材

這除了可以幫助你不要讓拍錯拍壞，被自己確定不喜歡的素材佔著你的記憶卡空間之外，也可以幫助你稍微檢視自己這幾天拍的素材，立即修改不滿意想要調整的地方，

像我前三天的影片因為不熟悉GoPro的角度，畫面裡我都只有一顆頭，也是因為有立刻調整，才不會整趟徒步環島下來都拍到沒有身體的畫面。

千萬不要累積到自己都懶得碰的程度，那真的就會永遠都整理不完了。

3. 影片素材長度

每個素材，尤其是沒有對話的，盡量不要超過30秒。有對話的部分，也盡量控制在兩分鐘以內就好。當然還是有例外，就要視情況自己判斷。或是也可以分段拍攝，到時候只要留下自己真的想要的那段就好，才不會當下佔了記憶卡的容量，日後又佔了硬碟的容量。一路以這樣的方式拍攝，會幫你空出很可觀的儲存空間。

4. 影片素材內容

想剪輯成流暢的影片，就要常常捕捉各種不同的角度和素材。

剛開始我在拍影片的時候，都只把重點放在對話，不管是自己的對話，還是和別人的。後來發現這樣影片剪起來不但不流暢，豐富度也不夠。其實只要稍微用一點時間，拍一些風景、食物、住宿環境、有趣的畫面等等。搭配嘗試用各個角度記錄自己走路的畫面，不論是誰都可以搜集到足夠豐富的素材。

5. 若有他人入鏡

一定要讓對方知道你在拍攝或事先詢問。

我這一路上被拒絕的機率大概有50%，甚至很多人看到自拍桿拿出來就逃得遠遠的。一開始常常心灰意冷，覺得有很多好的故事和內容無法紀錄下來，但久了覺得這只是每個人的選擇不同而已，就算是這樣的拍攝也是要看緣份，放寬心，隨遇而安，任何東西都是該是你的就是你的，影片也是。

三、心態

1. 做好素材會莫名其妙消失跟轉檔失敗的心理準備

我自己就有發生朋友來陪我走，幫我慶祝生日的時候記憶卡不能用，還有在路上巧遇在網路上認識已久的徒友，檔案突然壞掉的情形。

我知道不管做多少心理準備，遇到這樣的事還是會很崩潰，但崩潰的同時只要知道發生這樣的事很正常，每個拍攝的人可能都經歷過，你不孤單，好嗎？

2. 不要想得太美好，有很多突如其來的畫面是無法隨時捕捉到的

除了有很多人會拒絕入鏡之外，許多路人騎車開車經過和你說聲加油，和送水送食物的畫面，都是一瞬間的，他們也無法在路邊久留，或你的GoPro來不及開機都有可能。

但除非你有足夠的記憶卡或電池支撐你的相機全程開機，不然幾乎是不可能全部拍到的。能做的就是盡量把GoPro拿在手上，或放在隨手可以拿到的地方，遇到想拍的畫面趕快按下快門這樣而已，有緣的話這個畫面就會是你的。有時候我自己在路邊講話，剛好遇到有人經過和我說加油，也就這樣不經意地拍到了！

3. 不要要求完美，先求有再求好，不然永遠踏不出第一步

大部分徒步環島的人都是沒想太多，走出去後遇到很多各種不同的困難，也都是邊走邊調整，最後才能調整出自己最舒服的腳步和方式。拍影片也是一樣，剛開始拍影片的時候我超常吃螺絲，常常同一件事都要講好幾遍，有的時候好不容易拍出來了，又因為背景太吵或燈光太暗呈現的效果不好通通不能用。這些情況到現在也還是會發生，我相信未來也是一樣，只是頻率一定會慢慢下降。

拍影片沒有其他的秘訣，就是練習練習再練習，沒有人一開始拍影片就能拍得到位，但反正又不是要拿影片去比賽，最重要的還是自己要拍得開心，記得當初為什麼想拍影片紀錄的初衷就好了。其他技術層面的問題，只要你開心且喜歡，累積經驗後自然會去調整的。這樣的生澀，在所有YouTuber初期的影片裡其實多少都看得到，這些只是必經過程而已。一開始只有一個問題，就是跨出第一步。

4. 邊走邊拍，就要有承受異樣眼光的勇氣

走在路上邊走邊拍，多多少少會吸引路人的眼光，忍不住多看兩眼。很多人會覺得這樣不自在，甚至是不喜歡，我一開始也有這樣的過渡期。

但我喜歡拍影片，就是因為我覺得這樣的紀錄方式很有溫度，如果我只是搜集素材回家後用錄音的，這樣確實可以錄到滿意為止，也不會有背景雜音。但我相信你自己或觀眾在看影片的時候，是可以從你的眼神、語氣裡感受到你當下的情緒，那是事後後製演不來的感動。所以我寧願影片不完美，寧願讓自己試著不在意路人的眼光，還是堅持這樣的紀錄方式。

但如果你試過了還是真的不喜歡，就選你自己覺得舒服開心的方法紀錄就好了，拍影片沒有標準公式，但我覺得拍片的人心情好不好是非常重要的。很神奇的是，不管你在拍片或剪片的時候，心情如果是好的話，成品通常都會很棒。所以要我說一個目前為止，我領悟到拍影片最大的秘訣，就是開心。

接下來要談的「剪片」和拍片其實原理大同小異，看起來很麻煩、很複雜，但其實最難的是踏出第一步。一開始一定不可能完美，怕的是你為了追求完美，就永遠無法開始了！

今天的文章，與其說是教學，不如說是我當初怎麼克服心魔的分享。看完你也會發現，這一切都沒有想像中的那麼困難。

一、剪片器材

1. 你是用哪台筆電？

我用的筆電是13吋的MacBook Air。買了大概七年，所以算是老蘋果了，

這台筆電跑不了專業的剪輯軟體，不過對初學者來說Mac內建的iMovie就很夠用了。和GoPro一樣，就算你是3C白痴，你也能快速上手iMovie的使用介面和操作方式。雖然功能有限，但也是因為這樣操作起來非常簡單。

如果你連片都還沒剪過，我想，光打開專業的剪輯軟體，就想把電腦闔上了吧？相反的，如果你在iMovie等基本軟體先剪出興趣、剪出心得了，接下來就算要換電腦、要學新軟體，我相信對你來說也不會是太困難的事。

2. 硬碟要多大才夠？

我徒步環島59天的影片，檔案加起來大概350G左右，再拍一些番外篇估計會用到500G的容量。平常其他照片、影片、文件都可以一起整理到硬碟裡。我一開始買的2T容量硬碟就非常夠用了，是後來確定要繼續經營YouTube頻道才再加買了一顆4T的。

3. 讀卡機用什麼品牌？

除了電腦和硬碟，還有一個USB讀卡機。有了這三樣，不用花大錢也可以開始剪片。讀卡機我是隨便到一個電子產品店買的，大概100多台幣而已。

二、剪輯

1. 我剛開始剪輯浪費最多時間在「流連忘返」，每剪一點點就強迫症發作，要一直從頭再看一次，一點點一點點地調，就想要剪得完美，但剛開始剪的影片絕對不會完美，

建議可以給自己設立幾道剪片的程序：

我會先初剪，把確定不要的片段剪掉。 加入音樂後，再把廢話和空白太多的地方剪掉。 開始放一些音效、表情符號，同時最後順一次檔案。 加上字幕，影片就完成了。

剪片本來就是很花時間的一件事，所以時間管理才會特別重要。

2. 注意版權

如果要放上YouTube或其他公開的平台，只要有開廣告盈利的影片，一定要注意版權。不管是圖片、動畫或音樂都是。這邊就不贅述怎麼找無版權的素材，因為網路上隨便一搜都有很多人分享。但我想在這裡和大家分享我自己的一個例子。如果有看過我徒步環島系列影片的人，應該都看過這一集影片，甚至應該很多人是因為這支影片，才得知有這個頻道的，也是前一陣子被新聞廣為分享的那支。總共有14萬左右的觀看次數，我卻不能開盈利：

因為最後感謝名單的小片段，是在某個咖啡廳拍的，而這個咖啡廳的背景音樂是有版權的，所以我這支影片的盈利就被YouTube強制關閉了。就這樣關了好幾個月後，關到該看的人也都看得差不多了，我才發現，原來可以在後台申請，將影片裡有版權音樂的片段靜音，我才又重新把盈利打開。

但繞了很多冤枉路，也是我覺得拍影片生涯裡最冤枉的一段。我已經走過了，希望看到這支影片的你就不要再走了！

3. 一邊剪一邊學，沒有人是全部學好後再來剪的

剛開始剪影片的時候，我什麼都不會，連很基本的東西都要從頭摸索，但如果我要讓影片上得了檯面，可能到現在我徒步環島的影片都還躺在硬碟裡，也可能永遠都不會問世了。

我告訴自己，從每支影片多學一個小東西，即便只是微小到除了自己沒有人會發現的細節。但還是很享受這其中慢慢成長的成就感，不要和別人比，和自己比就好，給自己一點時間。老話一句，剪片和拍片一樣，開心最重要。如果試過了真的不喜歡，但還是想剪成影片紀錄的話，上網找片師吧，總會有解決辦法的。

三、心態

1. 做好剪片剪到一半電腦當機、檔案不見壞掉的心理準備

iMovie算是很人性化，會在你剪輯的過程中，一邊剪一邊幫你自動儲存備份。但還是可能會有意外發生的時候。我也有很多影片是拍了好幾次、剪了好幾次才好不容易上架，所以一定要盡量做好隨時備份存檔的好習慣，

和拍影片一樣，不管做了多少心理準備，意外真的發生了，還是會很崩潰。但崩潰的同時，只要知道這些都是必經之路，深呼吸休息一下，轉變心情之後重新再來，這是每個人都遇過的情況。

2. 先求有再求好

其實我從開始剪第一支片到現在，也不過短短四五個月的時間，設備、軟體用的都還是最一開始的那一套，但現在回去看我之前的影片，還是可以明顯感覺到差異，也越來越清楚自己喜歡的影片風格是怎麼樣子。

我還在學習中，但以過來人的經驗想分享給你們，先求有再求好。踏出第一步開始行動絕對是最難的一關。先突破心魔，剪一支簡單的影片，絕對沒有你想像中的那麼難。

最後我想分享，我意外成為一名YouTuber的心路歷程。

我從2012年開始流浪於世界各地，本來就習慣在Facebook、Instagram分享我的旅行生活，在每一段大的旅行後回到台灣，我也會舉辦旅行分享會，和大家說說其中發生的故事、經歷，甚至是一些旅行技巧等等。除了覺得這樣的分享可以幫助到需要的人、想聽的人，一方面也想當作日記一樣，為自己把這每一段無可取代的回憶整理、記錄下來。

Photo Credit: Jo是愛旅行

這些生活旅行的分享紀錄，除了上述初衷之外，也讓我在韓國的兩年，可以從其中發展代購和地陪的收入，維持生計。在環歐的100天、徒步環島的兩個月裡，因為這些平常日積月累的紀錄，讓廠商、沙發主在見面、深談之前更了解我，也因此得到了一些很棒的合作和住宿交換體驗。

2020年開始用影片紀錄徒步環島後，讓我分享的內容更有溫度，也意外地讓更多人認識我。我想，這也是為什麼我想要拍這兩集影片的原因之一。對於用影片紀錄，我只有一個後悔，就是後悔為什麼沒有早一點開始。這一切要說難在哪裡，真的就是踏出第一步，開始行動。能用影像紀錄起來的感動，相對於所付出的時間，絕對非常值得。

我目前定居在義大利，前一陣子有一段時間很低潮。除了因為在義大利疫情鎖國封城之外，還有政府機關的辦事效率，讓我對未來非常迷茫，這些心情日記，我都分享在我的Instagram，如果對我的旅居生活有興趣的人，也可以去追蹤。​

但我低潮還有一個很大的原因，肯定是因為沒有工作，在義大利現在的情況，連本地人都很難找工作了，更何況是我一個不會講義大利文，也沒有確定身份的外國人，一直以來流浪世界各地，換來的代價就是沒有很多的存款，

所以我開始上網搜尋遠端工作、遠距工作，而這些平常的圖文、影片分享紀錄，自然而然的就成為了我履歷的一部分。我想都沒想過，這樣的履歷居然讓我得到許多很棒的工作經驗。

所以，如果你不是那麼害羞，不介意把自己的生活，或只是一段旅行的過程、一段夢想的紀錄分享出來的話，我非常推薦可以放上這些免費的平台分享。就算你真的很害羞，也都可以設為不公開或私密的貼文和影片，

除了紀錄和分享之外，其他的額外收穫都是我從來沒想過會發生的，你永遠都不會知道你現在做的這些事，在未來的日子裡能夠為你帶來什麼可能，就算帶來的不如預期，還是好好地把這段日子記錄下來了，這並沒有太多損失，對吧？

我把徒步環島番外篇的資訊重點整理做成懶人包，如果你正打算要出發，或未來有一天想出發，又或是你身邊有人打算要去環島的，都可以填寫表單免費索取。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航