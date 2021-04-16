到桃園吃「越南涼拌米紙」，也和台越韓朋友交流在台生活的點點滴滴

《越南夯台灣》是由台越夫妻檔John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在這集中John和秋姮來到桃園東南亞書店「望見書間」，參與一場製作涼拌米紙的活動。

米紙是在越南十分常見的食材，常見的吃法有用米紙包上生菜做成生春捲或炸春捲，還有就是搭配多種食材與醬料的「涼拌米紙」。涼拌米紙是越南南部小吃，在〈便宜又變化多端的米紙：越南學生的青澀回憶、上班族的零嘴首選〉文中是這樣描述涼拌米紙：

原料通常有米紙、青芒果（很酸很硬的那種）、叻沙葉（又稱越南芫荽）、金桔、油蔥酥、蔥油、乾花生、牛肉乾、蝦米、鵪鶉蛋、調味料（醬油、辣椒鹽、沙嗲醬...等）。

而這次John和秋姮品嚐的涼拌米紙，搭配食材也包括叻沙葉、油蔥酥、鵪鶉蛋、花生粉等，食用時便是把米紙剪成小片，再將所有的食材和醬料攪拌在一起。

截圖自：越南夯台灣 製作涼拌米紙的食材

而除了吃起來酸酸辣辣的涼拌米紙之外，現場也有越南知名小吃鳥仔蛋，在活動中也碰上幾對台越情侶檔，以及在台灣求學或工作的越南朋友，其中還有一位是在台灣學中文、台語和越南語的韓國朋友， 大夥便在品嚐越南美食過程中，彼此交流不同的文化、語言，分享彼此的故事。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒