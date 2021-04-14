越南下一個十年電力計劃：除了減煤與提高燃氣發電比例，再生能源也將大幅佈建

文：柯昀伶（南洋誌）

越南工商部在今年2月公告第八版「國家電力發展計畫（Power Development Plan 8, PDP8）」草案，提供各界檢視討論。第八版計畫涵蓋2021至2030年的國家電力發展，並展望2045年的電力需求，預計最快將於4月定案。

第八版計畫中預估越南在2021到2030年的GDP年平均成長率為6.6%，隨著經濟與產業發展，電力需求也快速上升；工商部指出此段期間越南的電業將需要1,283億美元的投資，其中發電設備占7成、電網設施則占3成。至於2031到2045年間，GDP年平均成長率可能落在5.7%，電業投資額需求再提升，將上看1,932億美金。

越南在2011年提出第七版國家電力發展計畫（PDP7），並在2016年提出修改，增加水力以外的再生能源發電占比，目標從2020年4.5%提高到6.5%、2030年6%增加為10.7%。第八版草案中，更提出進一步的能源轉型願景，包含停止新建燃煤電廠以及將再生能源占比再提升。

2021至2030年電力計畫：減煤展綠

根據第八版計畫草案，至2030年越南發電設備裝置容量成長到132.7GW，其中29%會是再生能源裝置、18%為大型水力、27%燃煤、21%燃氣、4%來自進口能源，以及1%的儲能設備。

幾項大趨勢值得注意，其中第一個為減煤，越南在2020年燃煤發電裝置量約占34%，擬在2030年降至27%，並會停止新建燃煤電廠（2021至2025年興建中和已規劃電廠則不在此限），同時也會提高燃氣發電的比例。除了減煤、增氣之外，再生能源的大幅佈建也是下一個十年電力計畫重點。

近幾年在政策支持下，太陽光電發展相當快速，2020年底約已有16.5GW的裝置容量，第八版計畫草案中規劃至2025年17GW的目標應會快速達標；到2030年裝置量預計在19至20GW，占比約14%。至於風力發電，也將是下一個十年快速成長的產業，越南2020年風電裝置量為600MW，預計在2025年會以倍數成長大幅提升到11至12GW、2030年18至19GW，預估2030年占比約13%，是成長最快的發電類型。而其他發電類型如儲能、抽蓄水力等至2030年約達2.6至2.8GW。

2031至2045年電力計畫：持續減煤、北部需電量超越南部

至於2031到2045年的中長期規劃，會進一步降低燃煤裝置量占比，到2045年約降至18%、燃氣提升到25%；大型水力發電的比重也會下降，其他再生能源的角色則進一步提升，預計在2045年裝置占比達53%。從計畫中的裝置容量去推估未來各式能源類型發電量占比，2030年燃煤約占40%、燃氣27%、再生能源32%，到2045燃煤發電比例將進一步調降到30%。

除此之外，計畫草案中也提到未來南北的電力需求消長。根據第八版草案預估，北部的商業用電需求不斷上升，而南部則持續下降；到2045年，全國商業用電約45.8%將來自北部，北部用電需求將會超越南部。

環境意識高漲加資金取得不易 燃煤興建難度提升

未來十年對燃煤發電的依賴仍高，不過燃煤電廠興建是否能如期趕上用電需求，是下一個十年電力規畫的重點。在第七版計畫執行過程中，便有燃煤電廠的興建不如預期順利的情況。許多金融機構遵循赤道原則、「環境、社會和企業管治」（ESG）治理原則，進而宣布撤資燃煤電廠；或是投資人基於自身企業社會責任與企業形象，減少對燃煤電廠的投資，導致燃煤電廠資金取得越來越不易。如今年2月，日本三菱商事甫宣布退出永新3號（Vinh Tan 3）燃煤電廠計畫。再加上環保意識高漲，被視為鄰避設施的燃煤電廠遭地方居民反對等因素，導致越南許多電廠計畫延遲或取消，興建量約只有原訂計畫的5成多。其次，運用科技提升效率與降低污染的新式燃煤電廠技術，雖可改善環境問題，但造價較高也導致不具成本競爭力與投資吸引力。

全球風能協會提建言 加強離岸風電角色

第八版計畫中可以看出越南致力於發展再生能源的意圖，有意在水力之外，充分利用越南豐沛的陽光與風資源，擴大再生能源發電；尤其是在風力發電的佈建，將在下一個十年快速成長。世界銀行等國際組織曾評估，越南深具發展離岸風電的潛力。越南除了設定2025年12GW、2030年19GW的裝置目標，第八版計畫中列出越南離岸風場潛力場址，在中部、東南部外海風資源潛力佳，目前有23個潛力案場總裝置容量達44GW；而西南外海也有12個潛力案場，總裝置容量15GW。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 位於越南芽莊村的離岸風電廠

越南近年積極發展海上風場，目前約有530MW的近岸風場正在興建中。多數已完工或興建中風場位於潮間帶位置，其實不屬嚴格定義下的離岸風場。兩者因水深、離岸距離不同，在水下基礎設計、風機安裝等興建技術上有相當大的不同。全球風能協會（GWEC）便呼籲越南在第八版計畫中強化離岸風電角色，並儘速開始離岸風電發展。

全球風能協會指出，離岸風場較近岸風場有更好的發電量，若越南未來的用電計畫要大幅提高再生能源占比，勢必得擴大發展離岸風電。若能越早投入離岸風場開發，越早建立經驗、技術與供應鏈，才能越早讓單位成本下降。具體策略包含制定法規框架、提出中長期明確的政策目標、以及完善電網、碼頭等基礎建設；透過這些措施建立良好投資環境，才能加速開發，達成轉型目標。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒