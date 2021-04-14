聯合國警告緬甸恐走向全面內戰，呼籲各國避免「敘利亞內戰」在緬甸重演

緬甸軍方自2月1日發動政變推翻民選政府以來，與反對軍方掌權的抗爭者及少數民族武裝組織之間，衝突不斷並釀成嚴重傷亡。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）13日指出，緬甸軍方鎮壓抗爭的行動，恐怕使國內衝突危機進一步升級為內戰，如同敘利亞陷入持續十年的紛亂。

據緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計，截至13日，遭受軍方暴力鎮壓殺害的死亡人數為714人。

《路透社》報導，巴舍萊在聲明中指出，「我擔心緬甸正在往全面內戰的方向發展。世界各國不應坐視如敘利亞造成無數人死亡的錯誤再次重演。」她指出，目前緬甸已經有3080人被軍方拘留，23人通過秘密審判被判處死刑。

《法新社》報導，巴舍萊稱敘利亞在過去十年內戰，已經造成近四萬人死亡、超過六百萬人逃離國家，因此各國不應在緬甸問題上重蹈錯誤。巴舍萊指出，前一任聯合國人權事務高級專員Navanethem Pillay亦曾在2011年針對敘利亞情勢發出警告，國際社會若無法成功給予協助，恐造成敘利亞持續的災難。

「緬甸軍隊用非必要且不相稱武力對付和平抗爭，（軍）政府不斷殘酷鎮壓迫使人民武裝自己，導致席捲全國且不斷擴大的暴力旋渦。」巴舍萊說。近幾週來，民族武裝組織對緬甸軍警發起攻擊，軍方則還以空襲，迫使數千平民逃離家園。巴舍萊指出，根據可信消息來源指出，上週南邊的勃固（ Bago），緬甸國防軍（Tatmadaw）以反裝甲武器火箭推進榴彈（RPG）、手榴彈和迫擊砲開火。

《美聯社》報導，3月31日聯合國安全理事會（U.N. Security Council）會議中，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）就已敦促安理會採取明確行動，否則緬甸可能會面臨內戰與分裂。

The UN in Myanmar is following events in Bago with reports of heavy artillery being used against civilians and medical treatment being denied to those injured.

The violence must cease immediately.

We call on the security forces to allow medical teams to treat the wounded. pic.twitter.com/VyO7gRpWPO — United Nations in Myanmar (@UNinMyanmar) April 10, 2021

緬北衝突

緬甸是由多民族組成的聯邦共和國，境內獲得緬甸政府承認的民族多達135個，緬族為最大族群。境內數十支少數民族武裝組織，由於追求民族平等、民族自治與反對獨尊緬族政策等原因，數十年來與軍方處於暴力敵對狀態，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）自2016年掌權以來，就將雙方和平進程和停火協議的談判當成首要之務。

《BBC》報導，緬甸軍方3月31日透過其控制的國營電視台緬甸廣播電視台（MRTV）單方面宣佈， 自4月起停火30天，停火對象針對緬甸東北克欽邦（Kachin）以及南部的克倫邦（Karen）的少數民族武裝組織。緬甸抗爭者有意與地方武裝組織結盟，共同對抗軍政府，因此，有分析者認為軍方單方面停火，是為了阻止示威者與反叛軍聯合。

《美聯社》報導，民族武裝組織和中央政府的停火狀態通常非常脆弱，且少數民族武裝組織並未回應這項停火公告。

《伊洛瓦底》報導，隸屬克欽民族聯盟的武裝組織、主要在緬北和中緬邊境活動的克欽獨立軍（KIA）不承認軍政府政權，克欽獨立軍在3月25日佔據先前由國防軍控制的中緬邊境阿佬山（Alaw Bum）的基地，引爆雙方緊張情勢，11日起爆發武裝衝突，克欽獨立軍發言人Colonel Naw Bu告訴《伊洛瓦底》，緬甸國防軍為了奪回基地，在過去四天發起數次空襲。

《今日緬甸》報導，阿佬山的基地位於克欽邦高速公路旁，連接拉咱（Laiza）到住著許多國內流離失所者（ IDPs）邁扎央（Mai Ja Yang）。國內流離失所者指因戰亂等原因被迫逃離家園，但仍在其母國境內的人，在法律上不屬於難民。

克欽獨立軍佔據阿佬山的基地是為了阻止緬甸國防軍在該地集結更多部隊。Colonel Naw Bu說，13日緬甸國防仍持續地面進攻，「情況會取決於軍方部隊的動向，如果他們持續攻擊，一定會加劇緊張態勢。」

延伸閱讀



新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒