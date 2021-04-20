為什麼社會上85%的人，偏好使用自己的「右手」？

文：奧普森（Sandra Upson）

要與眾人一致的演化壓力，或許能解釋為什麼慣用右手的人和慣用左手的人，在數量上的比例是6：1。

當你詢問為什麼大多數人都慣用右手時，得到的答案可能與魚為什麼要成群游動一樣。有兩名神經科學家認為，社會壓力迫使個體調整自身行為，以使群體中的每個個體都有相同的演化優勢。

大約有85％的人偏好使用右手，而右手是由左腦半球所控制。身體某一功能由特定腦半球負責的好處，或許是可以讓另一腦半球擔負其他不同的任務。然而這個理論並無法解釋為什麼在群體中，會有普遍偏好使用某一手的現象。

近幾年的證據集中起來，推翻了長久以來的觀念：人類用手習慣是語言造成腦部特化的副產物。有一組研究指出，從魚類到靈長類皆有大腦側化的現象，舉例來說，2005年8月，科學家發現野生黑猩猩也會表現偏利手。

義大利第里雅斯特大學的維羅提格拉（Giorgio Vallortigara）和澳洲新英格蘭大學的羅傑斯（Lesley Rogers）認為，動物界普遍存在腦側化現象，顯示它必定有益於動物。這兩名神經科學家同樣也在2005年8月，於《行為與大腦科學》上發表了一篇論文，提出證據指出，社會壓力迫使個人朝同樣非對稱性的方向發展。

舉例來說，小雞對出現於身體左側的威脅較能夠靈活的攻擊，羅傑斯發現那些腦部使用較不對稱的小雞，可能會從右邊接近其他的小雞，因而能建立較穩定的社會關係。她推測，或許這些小雞彼此較少競爭，也較能警覺到獵食者。

魚類的腦部側化現象，則似乎也能帶來一些生存優勢。某些種類的魚群在遭遇獵食者攻擊時，多數魚會朝左游，另外某些種類的魚則會傾向朝右，這種行為模式的益處可能並不顯而易見，畢竟獵食者也可以學習要從哪一特定方向攻擊較有效率。但維羅提格拉和羅傑斯的概念，卻能解釋為什麼魚要成群游動──當魚群面臨威脅時，轉向同一方向的魚比四處盲目逃竄的魚較容易生存下來。

儘管如此，鳥類和魚類的資料，並不能解釋人類的用手習慣。英國利物浦大學演化心理學家鄧巴（Robin Dunbar）說：「現在的問題變成，或許這種側化現象在哺乳類興起前就早已存在，哺乳動物會有腦側化，只是因為牠們祖先也是如此，而這種現象可一直上溯到魚類。」

對黑猩猩的研究也支持這樣的想法。美國芝加哥林肯公園動物園的隆斯朵夫（Elizabeth V. Lonsdorf），和艾茉利大學尤紀斯國家靈長類研究中心的霍普金斯（William D. Hopkins）最近發表的證據顯示，野生黑猩猩在進行某些運用工具的動作，會有普遍的遺傳性偏利手現象。

舉例來說，他們觀察的野生黑猩猩中，有三分之二會用左手持木棍來挖掘洞中白蟻。過去的研究以為，圈養的黑猩猩會偏好使用右手，而野生猩猩則沒有表現偏利手現象，讓科學家臆測牠們可能是與人類互動後才出現側化的現象。

黑猩猩的研究填補了從低等脊椎動物到人類之間的缺口。霍普金斯說：「能夠擺脫人類獨一無二的論點是一件好事，這迫使人們重新思考。」

關於側化的存在，科學界還有其他解釋。舉例來說，有人認為側化只是我們所繼承到，一大群有利個體生存的遺傳組件的一部份，而這和特殊的側化並無關聯。美國密西根大學安娜堡分校的神經科學家哈特斯勒（Jeffrey Hutsler）說：「我不認為這個問題只用一種觀念就可以解決。這是個非常難纏的問題，是一個需要推理的問題。」

既然個體因為演化而去遵循群體常規，那麼我們又要如何解釋那些左撇子，那些特立獨行、與眾不同的個體呢？維羅提格拉說，群體數量增加，有利於避開遭到獵食，但是個體間的競爭卻更激烈，此時特立獨行反而有益。科學家發現某些一對一的運動，像是拳擊，慣用左手者將具優勢。所以所有不願改變自我的人，別太擔心。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航