嬌生疫苗出現6例血栓含1例死亡，美國建議暫緩施打、南非宣布停止接種

美國目前已施打約680萬劑的嬌生（Johnson & Johnson）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，累計至12日，已出現6例血栓的不良事件回報，當中包括1例死亡，1位嚴重住院。

對此美國疾病管制暨預防中心（CDC）與食品暨藥物管理局（FDA）表示，為求謹慎起見，建議暫緩使用這款疫苗。南非方面也以預防措施為由，宣布停止接種嬌生疫苗。

嬌生疫苗出現6例血栓事件，美國聯邦政府建議暫緩施打

（中央社）美國聯邦衛生單位昨（13）日發出聲明表示，目前正在調查國內6例施打嬌生武漢肺炎疫苗後出現血栓的案例，在結束調查分析之前，為求謹慎起見，建議暫緩施打。

美國CDC與FDA昨天上午發表聯合聲明表示，截至4月12日，美國施打超過680萬劑嬌生武漢肺炎疫苗，他們正在檢視國內通報的6例罕見嚴重類型血栓案例數據。

聲明表示，這6位民眾出現腦靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis），同時伴隨血小板數偏低情形。案例皆為年齡分布18歲至48歲間的女性，症狀在接種疫苗後6至13天出現。​​

CDC與FDA的聲明指出，CDC將在14日召開預防接種諮詢委員會（ACIP）會議，進一步檢視上述案例，評估他們潛在重要性；FDA則會調查相關案例，檢視分析數據。並強調：「在程序完成之前，為求謹慎起見，我們建議暫緩使用這款疫苗。」

不過，聲明指出，這類不良反應事件看來十分罕見，確保武漢肺炎疫苗安全是美國聯邦政府優先要務，會嚴肅看待所有接種疫苗後通報的健康問題。

嬌生公司研發的單劑型疫苗2月27日獲得FDA緊急使用授權，是美國第三支獲准使用的武漢肺炎疫苗。

《中央社》報導，歐洲民眾在施打阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗後出現罕見的血栓狀況，美國民眾在注射嬌生疫苗後也出現類似情況。因此，美國衛生當局「出於謹慎」，採取暫緩接種嬌生疫苗的行動。嬌生疫苗和AZ疫苗都是以腺病毒載體技術研發而成。

另一方面，在美國聯邦衛生當局建議暫緩使用嬌生疫苗後，歐盟藥品管理局（EMA）亦表示正在檢視女性接種嬌生疫苗後出現罕見血栓情形的病例。

《聯合新聞網》報導，對於目前新出現的變數，包括法國、西班牙和荷蘭等預定要在本周交付第一批嬌生疫苗的國家都不知所措，荷蘭衛生部長德容（Hugo de Jonge）表示「不確定現在該做什麼」，只能等待歐洲藥品管理局的消息。

南非方面也以預防措施為由，宣布停止接種嬌生疫苗，該國衛生部長姆赫茲（Zweli Mkhize）強調基於重視FDA的意見，決定遵循其建議。澳洲也在13日宣布排除採購嬌生疫苗的選項。

嬌生：暫緩出貨歐洲，持續與醫學專家、衛生當局緊密合作

對此嬌生公司也發出聲明，表示已注意到注射疫苗者所出現的血栓合併血小板低下這種「極為罕見的不良反應」。並指出目前將暫緩於歐洲的出貨計畫，以及暫停所有目前正在進行的臨床試驗。

嬌生表示：「我們持續與醫學專家和衛生當局緊密合作，且大力支持將此訊息與醫療照護專業人員和公眾進行公開交流。」

此外嬌生也提醒，根據CDC及FDA的建議，若在施打疫苗之後3週內出現嚴重頭痛、腹痛、腳痛或喘不過氣等情況，應盡速就醫尋求專業判斷與協助。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺