指控以色列襲擊核設施，伊朗揚言報復，歐盟擔憂影響「伊朗核協議」復談

編譯：吳宗宜

4月10日，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）宣布啟動位於伊朗中部、距首都德黑蘭250公里的納坦茲（Natanz）鈾濃縮廠內的164台IR-6離心機，而IR-6生產濃縮鈾的效率是第一代IR-1型離心機的10倍。

此舉公然違反了伊朗於2015年多邊核協議中所作的承諾。然而，隔日德黑蘭當局便聲稱納坦茲核設施遭到攻擊導致斷電，並將此歸咎於宿敵以色列。

伊朗外交部發言人哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）在首都德黑蘭舉行的記者會上說，以色列絕對是對納坦茲攻擊事件的幕後黑手。他說：「幸運的是，這一事件並未危及人命或環境，但是，這可能是一場災難，這是危害人類罪（crime against humanity），這種行動符合並暴露了猶太復國主義政權 （Zionist regime）的本質（註：伊朗不承認以色列的主權，經常稱其為「猶太復國主義國家」（Zionist state）。」

哈蒂布扎德並表示：「我們的回應是將進行報復（take revenge），以色列將為自己所作所為付出代價。」

伊朗外交部長扎里夫（Mohammad JavadZarif）同時警告，納坦茲將使用更先進的機器，這將使伊朗能夠更快地濃縮鈾，也會使核談判更加困難。

扎里夫在4月12日更說，「猶太復國主義者想報仇，因為我們在解除國際經濟制裁方面取得了進展，他們不允許這樣的發展，而我們將對猶太復國主義者報仇。」他也表示伊朗已致函聯合國安理會，要求以色列為此攻擊案負責。他在推特上寫道，「蓄意針對核設施進行攻擊，導致高危險的放射性物質有可能外洩，已經構成了核子恐怖主義（nuclear terrorism）和戰爭罪。」

伊朗原子能組織主任薩利希（Ali Akbar Salehi）也將此次被攻擊導致的停電事件描述為「核恐怖主義」行為，表示國際社會必須共同面對此一威脅。

薩利希對伊朗新聞媒體說，「今天上午對納坦茲鈾核子設施的攻擊行動，顯示了那些反對我們發展核能產業的人遭到了挫敗，也顯示了那些反對伊朗進行談判解除經濟制裁的人的挫敗。」

對此指控，以色列政府拒絕承認為其所為，也不願負任何責任。但以色列媒體則披露，這起事件為以色列情報特務局「摩薩德」（Mossad）所進行的網路攻擊。

過去數十年兩國關係不斷緊繃，納坦茲核子設施曾多次被當作攻擊目標，2010年被發現的Stuxnet電腦病毒，就被廣泛認為是美國和以色列的聯合製造，試圖摧毀伊朗離心機的發明。

2020年7月，納坦茲核子設施的離心機組裝廠遭受了一次神秘的爆炸，當局認為是被蓄意攻擊而破壞，伊朗把此歸咎於以色列，而現在正在附近一座山的深處重建該設施。伊朗也聲稱，數十年前開始參與該國軍事核計劃的一名科學家，於該年11月遭以色列殺害。

以色列還在敘利亞發動了一系列針對伊朗部隊及其裝備的空襲。上週，以色列也疑似對一艘伊朗貨船發動襲擊，這艘船被認為是伊朗葉門革命衛隊在葉門海域的基地。

美國情報官員告訴《紐約時報》，此次攻擊徹底摧毀納坦茲核子設施位在地底的獨立電源系統，這是為離心機提供電力的設備，估計至少要花9個月才能恢復。

Photo Credit: AP / 達志影像

重新簽署伊朗核協議的漫漫長路

2015年7月20日，聯合國安理會批准了由伊朗及包括聯合國5個常任理事的美、英、法、德、中、俄共同簽署的「伊朗核協議」（全稱為《聯合全面行動計畫》〔The Joint Comprehensive Plan of Action〕）。該協議在經過了近20個月的協商後，終於達成共識，其主要目的是限制伊朗發展核武，要求伊朗在2030年之前，自主限制濃縮鈾的提煉濃度，並減少低濃度濃縮鈾的庫存和離心機的數量，藉以換來國際社會解除對伊朗的經濟制裁。

2018年8月，美國前總統川普（Donald Trump）不顧盟友的反對，宣布退出該協議，他聲稱這是美國歷來簽署最糟糕、最片面的協議，缺乏有效機制遏制伊朗發展核武，也無法保障美國的國家安全，同時也將恢復實施美國對伊朗嚴格的經濟制裁。

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，隨即展開重新加入伊朗核協議的談判。然而，此次襲擊卻進一步使美國與以色列之間的關係更加緊張。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，不惜一切代價阻止該協議，此為拜登政府尋求恢復伊朗核協議添加更多變數。伊朗則表示，將不會遵守協議規範，直到美國廢除前總統川普的制裁。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、以色列總理納坦雅胡和國防部長甘茨（Benny Gantz）在4月11日進行了會晤，甘茨在會議上表示，「我們將與盟友密切合作，以確保與伊朗達成的任何新協議，都將維護世界和美國的利益，防止我們地區發生危險的軍備競賽，並保護以色列。」

納坦雅胡則說，「我的政策很明確：我永遠不會允許伊朗擁有消滅以色列的核武能力，而且以色列將繼續捍衛自己，免受伊朗的侵略和恐怖主義危害。」在以色列內瓦季姆空軍基地（Nevatim air base）的記者會上，奧斯汀拒絕透露，納坦茲核子設施事件是否會阻礙拜登政府重新參與伊朗核協議，奧斯汀說：「這些努力將繼續。」

拜登表示，他想重新加入具有里程碑意義的伊朗核協議，但是伊朗和其他五個核協議締約國：中、法、德、俄、英，需要協調如何解除對伊朗的經濟制裁政策，並說服伊朗重新加入該協議。

現在美國和伊朗官員正在奧地利首都維也納舉行間接會談，以試圖打破僵局，歐盟官員則居中協調。

歐盟表示，仍然需要釐清有關納坦茲核設施遭攻擊的事件，但不歡迎任何破壞外交努力以達成新的核協議的行為。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）擔心此事件會影響會談。馬斯對記者說，「我們從伊朗那邊聽到的消息都不是正面的。」

白宮在一份聲明中說，美國注意到納坦茲核設施的事件，但強調美國沒有以任何方式介入。

伊朗則表示，其核子發展的願景以和平為目的，並表示如果解除對其的經濟制裁，伊朗也可以停止核子發展。羅哈尼也稱，伊朗發展核能的努力並非意在生產武器：「如果西方審視我們國家的道德和信仰，他們會發現他們不用對我們的核子技術感到擔憂。」

現在為挽救伊朗核協議而進行的談判，也就是聯合全面行動計畫，將於本週開始。

根據《紐約時報》指出，目前尚不清楚納坦茲核設施事件可能如何影響談判。政治風險諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）伊朗分析師羅馬（Henry Rome）則說，「德黑蘭將面臨如何取得平衡的問題，他們認為必須要報復以色列，讓他們知道攻擊會付出代價，但伊朗也需要確保這種報復行動不會使西方國家卻步，不願繼續談判。」

另一方面，伊朗負責擔任核協議談判代表的阿拉奇（Abbas Araghchi）13日宣布，自14日起將把濃縮鈾提煉純度提高至60％，而這也將更接近核彈使用的90％純度。

伊朗已致函通知國際原子能機構（IAEA），將在納坦茲核設施再引進1000台離心機。

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航