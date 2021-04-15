從「古巴危機」與「八月炮火」的歷史教訓，檢視拜登政府面對中國崛起的決心

描述古巴危機的經典電影《驚爆十三天》有兩幕對白讓我印象深刻，特別是面對當下美中關係與台海的詭譎情勢。

第一幕是危機爆發之初，面對一觸即發的局勢，美國軍方建議甘迺迪採取先發制人政策，但由於蘇聯擁有第二擊的報復能力，美國無法評估所需承擔的風險，因此被總統否決。這個決策讓軍方憤恨不平外，皆認為甘迺迪兄弟和他父親一樣懦弱；這個指稱不無根據，因為約瑟夫・甘迺迪在希特勒崛起時擔任駐英大使，他也是張伯倫綏靖政策的支持者。

但包括前國務卿艾奇遜忽視的是，在核子武器的毀滅性下，國家安全戰略與嚇阻理論的「理性抉擇」都面臨調整，「政治承諾」與「實力展現」兩者缺一不可。

第二幕則是危機日趨白熱化時，甘迺迪提及史學家的巴巴拉・塔克曼（Barbara W. Tuchman）經典著作《八月炮火》。他認為一次世界大戰交戰雙方死亡幾百萬士兵，源自於雙方固執於錯誤的決策經驗，一旦命令發出後即使錯誤，也頑固地死撐下去，最後導致更多的人充當了炮灰。

巴巴拉・塔克曼所分析的第一次世界大戰爆發，存在歷史的必然性。前者是十九世紀後期各國基於現實主義邏輯下施以一系列包含權力平衡、秘密外交與軍備競賽所累積而來的「安全困境」，導致大戰爆發前夕列強之間擁有高度的不信任感與敵對意識，這導致塞拉耶佛的槍聲成為歐洲火藥庫的引爆點，然後一連串的決策錯誤造成連鎖性的骨牌效應與「騎虎難下」的災難。

低估對手決心，高估自己實力，導致第一次世界大戰的爆發

面對危機的爆發，歐洲強權其實有機會避免這一場災難，只是決策者在壓力與訊息對稱的情境下，出現典型「低估對手決心，高估自己實力」的情勢誤判：奧匈帝國認為背後有德國的支持，塞爾維亞以為有俄羅斯的巴爾幹斯拉夫政策作為靠山，威廉二世認為俄國基於實力原則不至於與其做對，尼古拉二世則樂觀在《法俄同盟》下德國不會冒著兩面作戰的風險。

就在這個結構下德俄兩國紛紛發出總動員令，並要求對方接受最後通牒。

聖彼得堡沒想到的是，德國為了避免兩線作戰，參謀本部早就擬定《施里芬計劃》（Schlieffen Plan）》，將以入侵比利時的側翼迴旋方式攻向巴黎結束西線戰役，但柏林顯然輕忽破壞比利時中立將導致英國的參戰，因為這是倫敦提供的國際保證；更何況德國的海權擴張業已引起英國的疑慮。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 威廉二世與德國士兵

另一方面、在攻勢主義主導下，法國天真以為透過《施里芬計劃》在開戰之際就能收復洛林與亞爾薩斯，同時將戰火深入德國腹地，憑藉俄國在東線擁有的人口優勢將輾壓敵人，結果恰恰落入德國計畫的陷阱，俄國的動員也因其落後的國防與運輸條件難以奏效。

這一連串的錯誤就是甘迺迪口中的「決策慣性下的災難」，在面對古巴危機的巨大壓力時，歷史事件反而成了足以借鏡的教訓。

追求與國力相當的影響力、海權擴張與民族主義動員

值得注意的是，彼時歐洲的權力爭霸關係與當下的美中角色擁有高度相似性：威廉二世意圖追求與國力相當的影響力與海外殖民地，因此希望透過海權擴張與民族主義動員達成這個目標。

具體而言，威廉二世認為崛起後的德國，一直沒有與其國力相匹配的權力地位，不論是海外殖民地與全球供應鏈的角色都遠不及海上強權英國。客觀來說，德國自1870年普法戰爭以來，25年之內迅速工業化的後果使其人口增加了1500萬，其糧食供給與工業原料仰賴國際貿易，為了成為全球貿易新興強權，德國必須以世界強權與海權大國自居。

雖然走向海洋的政策，必然與英國的利益相抵觸。

威廉二世積極倡議德國的「世界政策」，宣稱要尋找「太陽下的一席之地」，借建立一個殖民帝國，與其工業實力相稱、與其他強國一較高下。為了達成這個目標，德國爭取擴建德意志帝國海軍，企圖超越英國皇家海軍的實力。

面對威廉二世意圖改變歐洲權力結構威脅其「帝國生命線」的作為，英國決定重啟海軍造艦軍備競賽，第一艘「無畏艦」（Dreadnought）於1906年下水，由於其技術與設計之先進遠超過同時代的戰艦，也將現有的海軍主力變成過時的裝備。隨著「無畏艦」逐漸成為海上力量、乃至於國力的重要指標，各國展開了規模巨大的「無畏艦」建造競賽，尤其是英國與德國最為激烈、建造數量最多。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 英國海軍無畏號艦艇

習近平與威廉二世擁有同樣的歷史使命與政治性格，也面臨極為相似的國際結構與政經條件。兩人都希望走出父執輩的光環證明自己的能耐，因外界始終認為其權力來源只是父死子繼或政二代；都期盼擺脫前人設定的國家理性戰略，一個想擺脫俾斯麥的「歐洲權力平衡架構」，另一個想要掙脫鄧小平的「韜光養晦維持現狀」設想。

避免重蹈歷史覆轍，美國需要新的國家安全戰略方案

有趣的是，時空背景相差百年，習近平的「中國夢」與「世界政策」擁有同樣的內在邏輯：透過民族主義、發展優勢累積而來的經濟實力進行軍事擴張，同時試圖改變國際體系與全球生產供應鏈，差別在於用「航空母艦」取代「無畏戰艦」，晶片戰爭取代過去的內燃機革命，對象國從英國變成當下的美國，英吉利海峽變成台海。

華府必須清晰認識到，自己面對的對手，絕非冷戰時期的蘇聯領導人史達林、赫魯雪夫或安德洛彼夫，因為在二元結構下所形成的恐怖平衡將形成某種理性制約，這正是古巴危機中美俄雙方可在囚徒困境中尋求妥協的方案。

同時，美國也該理解，有別於鄧小平、江澤民與胡錦濤這些改革開放的中國領導人，習近平的言行舉止更像是毛澤東或金日成。一旦習出現韓戰時期北韓犯下的「高估自己，低估對手」的錯誤，採取先發制人的策略將導致東亞陷入戰火災難中。

Photo Credit: AP / 達志影像

為了避免陷入一戰前夕的「八月炮火」陷阱，民主黨必須重新思考一套新的國家安全戰略的方案，猶如冷戰時期當蘇聯擁有核武實力時隨即拋棄「大舉報復」作法，改採「相互保證毀滅」政策；同樣的調整也出現在九一一恐怖攻擊後，小布希的「火神團隊」（The Vulcans）立即以「先發制人」建構新的嚇阻戰略，甚至不惜動員戰術性核武阻止邪惡軸心對美國構成的威脅。

問題在於，這些在理論上深具「攻勢現實主義」內容的政策脈絡，是否為新自由制度主義倡議者所接受，端賴拜登政府國安團隊的智慧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航