【影評】2021金馬奇幻影展《佳麗村三姊妹》：奶奶成為故事的故事，我們卻再也無法變回孩子了

毫不掩飾

大哭或大笑的瞬間

我們就可以

變回孩子——鯨向海

電影開場，黑白電視機播放著「佳麗村三姊妹」歌唱秀，誇張而瘋狂的歌舞像個咒語般洗腦著觀眾。直到節目結束，回到了現實，奶奶問了「孫子，節目結束了怎麼不告訴我呢？」就像是突然回到了平凡簡單的世界中，視覺風格回復到彩色，《佳麗村三姊妹》的故事就是從這一個鄉間裡奶奶和孫子的關係裡展開。

鄉間邊緣的小屋裡，鄰靠著定時火車經過時轟隆轟隆的震動，無聊的孫子被奶奶引領進入了自行車的世界，養了條剛出生不知被誰遺棄可愛的垂耳狗，年幼的孫子看著床前自行車冠軍的簡報相片，長大成了一名選手。

長大後的他卻變得面無表情，是一種專注卻也像忘卻了童年的孩子，每天每天的訓練，從早到晚、從平路到山坡，混合著奶奶總在後頭吹著口哨節奏；小狗長成了大狗，曾被玩具火車輾過尾巴的牠總對著窗邊行駛而來的火車吼吠，等著主人們回家。

疲憊的日子，多了奶奶幹練般檢查輪胎的技術，大狗狗總會想趴在他身上一起入眠。不知道是哪場夢裡，大狗狗會夢見孫子騎著自行車不斷繞圈，像個工廠模組一樣的勞動者。電影裡那極少的對白，誇張的肌肉和人物表情，速度感全然與迪士尼或日本動漫不同，這是一部法國動畫，樸素線條、簡單卻異常的動作肢體，破舊的顏色和洋溢著滿滿鄉愁的氛圍。我們似乎正要從中看出個甚麼悲傷時，卻又被另一種歡鬧的配樂顛覆。

文本裡孫子經歷了比賽的綁結，奶奶搭船到了有著胖自由女神象徵紐約的大城市，巧遇了年邁、不拘小節愛好田蛙大餐的佳麗村三姊妹，一同計畫營救她親愛的孫子。典型的冒險故事，一步一步找出線索，面對那併攏時成為方形的黑幫們有著不太靈光的腦子，夜總會與看著投影騎著自行車，「運動影像」這一個符號連在賭場裡昏暗菸薰都不缺席。

就像觀眾會發現電視機裡放映著賈克大地（Jacques Tati）的《節日》，裡頭實驗性的對日常營造出一種喜劇，喜劇是甚麼呢？正像是自行車的主題致敬了《節日》巡演時也是騎著單車的一種方式，賈克大地的影像談論著一種主題，歐陸法國傳統社會是否經得起戰後美國主導的物質性社會的衝擊。

Photo Credit: 海鵬影業提供

這與鄉間的奶奶與孫子來到大都會一樣，漂洋過海，無法吃到的大漢堡、高樓大廈的夜生活，似乎難以靠近與接觸，卻又以佳麗村姊妹作為了一種碰撞，她們瘋狂節奏的實驗音樂，冰箱不是用來放食物、吸塵器也不用來打掃，找尋到了工業化後的工具產品價值另一種「異端無用」之處；或是關於武器暴力，竟是用來炸彈「砰」一聲跳起的田蛙們，享用各樣的大餐。站在舞台上就會出現女巫般咒語的演出，黑色的童話，冒險故事裡不變的善惡，當奶奶結束營救後帶回了孫子，緩緩離開這座城市。

一切冒險故事結尾之際，男孩（但早已是男人外貌）的他對著觀眾問道，你覺得這樣就結束了嗎？「奶奶，電視結束了。」是啊，關於這棟房子的一切依舊，毫不掩飾也不必大哭與大笑，那些都已經歷過的，奶奶已經成為故事的故事，我們卻再也無法變回孩子了。

活動資訊

名稱：2021金馬奇幻影展

日期：4月09日至4月18日

地點：台北信義威秀、MUVIE CINEMAS

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航