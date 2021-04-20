【街頭產業觀察】百貨公司演化史：餐飲空間愈來愈大，「停留經濟」如何集客有學問

遙想15年前，一段生活和職場在兩岸漂流的日子。那是個兩岸互動正逐漸熱絡，但定期航班直航尚未實現的時期，進出中國大多得經由香港中轉。儘管每趟來回的飛行和轉機都耗費大量的時間，但趁著轉機的空檔，入境香港吃喝閒晃一番，也算是進入中國前的心靈撫慰、回到台灣前的一番身心補償。

每次踏上港島、九龍，除了感受高樓聳天、人群簇擁的急迫感，最深刻的印象是：這小小的土地上，怎麼那麼多shopping mall啊！我們可以理解在重要商圈和地鐵匯流處，自然是人潮聚集，為設立百貨公司或購物中心的好地帶。但就連在「黃大仙廟」旁，也能有座小型購物中心，真是讓我滿腦疑惑。

那時候的台北市，捷運網絡還沒那麼綿密，百貨商圈集中在東區和信義區，看似捷運路線沿著百貨商圈而建；但10多年之後，才發現百貨公司和購物中心開始隨著新建的捷運路線，和人口的流動移轉而陸續進駐。

此時，才真正開始在雙北市驗證曾親身經歷過的「香港經驗」──每個重要的捷運或交通環節，皆有購物中心進駐，消費者不乏逛街購物的地方，但也可以感同身受產業競爭將更為激烈，業者們得花更多心思吸引消費者造訪和駐留。

接下來就讓我們用文字來逛百貨公司，道出這個產業的轉變。

百貨公司裡女人的錢最好賺，男裝樓層是上廁所的好選擇

當我們觀察台灣百貨公司產業的演進時，自然得從它最初的型式看起，例如位在西門町寶慶路的遠東百貨（1972年），和遠東SOGO的前身「太平洋崇光百貨」（1986年）。他們在1970年代後開幕，也是開始引入國外經營技術的老前輩。我們姑且用「老一輩」的百貨公司，來形容百貨公司最初的「店型」，而現今所有新進的業者仍會依此傳統觀念，做為其規劃的基礎。

從「老一輩」百貨公司的樓層規劃，會發現幾個有趣的特徵：一樓絕對是化妝品專櫃，因為化妝品的銷售利潤和坪效最佳，這也造就每年百貨週年慶檔期時的排隊搶頭香的狂熱。甚至是你無法在一樓找到廁所，因為這麼賺錢的樓層，怎會把空間讓給無法帶入營收的廁所呢？想上廁所，先繞繞幾個樓層、增加你的駐留時間吧。

另外，女性相關產品的樓層最多，價格帶也最豐富齊全。這當然是反映出女性消費、甚至是衝動消費的力道，是遠高於男性。相對的，男性的生意較不好做，或者說男性不太愛逛街、衝動消費的力道較弱，所以男裝樓層可能只配有一層或兩層樓，且為了撐起專櫃的營收和利潤，男性相關專櫃的產品單價也較高。

而當我們搭著手扶梯經過男裝樓層時，也常會覺得人潮頓時稀少，假如你想好整以暇地享受上廁所的過程，男裝樓層的廁所的使用頻率較低、相對也可能較為乾淨且不太需要排隊，因此絕對是到百貨公司上廁所的不二選擇。

當我們在逛「老一輩」百貨公司時，應該會感受到它們沒什麼精彩的「櫥窗」，讓消費者能學著奧黛麗赫本在櫥窗前吃早餐。另外，它們所配置的「美食街」面積相對較小。日後隨著百貨產業的發展，對於「集客」的方式和思維皆有所演變，精品品牌的進駐帶來絢麗的品牌櫥窗，美食街也開始擴大經營規模。

精品櫥窗、美食街，皆能增加來客數與駐留時間

由於百貨公司業者對於品牌櫃位採取收租（包底抽成）模式，換言之，業者是屬於「房東」的角色。但這位房東也並非只是單純的收租行為，它們不僅要要發揮「選址」的眼光，還要能針對商圈性質找到合適的租客，把百貨公司的櫃位填滿。

在這當中最重要的關鍵，就是「集客」能力。不僅僅是「聚集」，還要增加停留的時間，時間一增長，就增加消費者衝動購物的機會。

當消費者付了錢、刷了卡，品牌業者賺到錢，百貨公司也能從中抽成。這看似雙贏的正向循環，其實還會牽涉到品牌業者的銷售功力到不到位，會影響這個品牌有沒有辦法在這家百貨公司中，繼續生存下去。而品牌業者夠不夠大咖、對於櫃位的需求如何，也會影響租金抽成的方式，但這些就會是另一個故事。

前段提到，老一輩的百貨公司鮮少有精美的櫥窗，但隨著國人的經濟條件越來越好，對於精品品牌認知越來越廣、消費需求也越來越高，百貨公司開始大量引入精品品牌，例如微風廣場和新光三越信義新天地。大量的精品品牌、以及它們的品牌櫥窗，讓商圈的街景有了另一番高大上的風格，帶來更多消費者駐足的機會，並且加長停留的時間。

對於精品品牌而言，藉由百貨公司的集客力道、搭配自身的品牌力，相對於獨立自營的街邊店，更能讓品牌業者有更多的曝光和銷售機會。

另外，「餐飲」也成為百貨公司另一個用以集客的服務。有一說是消費者不知道要吃什麼時，傾向選擇百貨公司做挑選；也有一說是逛街購物的消費者，大多會選擇在百貨公司內用餐。不管真相是哪一個說法，都成功地將消費者留在百貨公司內。前者是增加吃完飯後的駐留時間；後者是把購物的消費者留下來繼續花費在餐飲服務上。

這樣的集客特性，讓如「鼎泰豐」的品牌餐飲願意降低街邊店的開發，進駐各大百貨公司。對於品牌餐飲業者而言，儘管如此選址策略的租金壓力，比自營的街邊店還大上許多，但百貨公司的人潮和錢潮的保證，也省卻品牌餐飲自力開發選址的風險。

Photo Credit: 中央社 台北信義區是百貨業的一級戰區，微風南山剛開幕時，以高達45％的餐飲比例，試圖在百貨激戰區找到藍海

這就是為什麼越近期開幕的百貨公司，所規劃的美食街或餐飲品牌空間越來越大。以目前整體產業來看，百貨公司的餐飲營業額大約占整體的10～15％。而隨著「微風南山」的開幕，將餐飲營收占比推高到45％，也把餐飲和百貨公司兩者互相拉抬的「停留經濟」話題推到最高峰。

但「微風南山」經過一陣子的營運失調後，把餐飲營收占比降低到30～35％左右，也顯示大膽且大幅度的調整，不見得能立馬獲得市場的善意回應。而「餐飲」占一家百貨公司的營業額最高該是多少，經理們還未找到平衡點。

捷運網越趨綿密、重劃區人口進駐，社區型購物中心越來越多

在過往台北市尚未有捷運的時代，百貨公司集中在西門町、台北車站、東區等商圈；而當雙北市的捷運路網越來越綿密，許多住宅重劃區帶入大量人口，開始吸引百貨公司和購物中心的進駐。例如板橋站高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，有環球購物中心進駐，這種交通要衝型的購物中心，是因應交通人流而生，會更強調To Go （買了就走）的特性。

而位於新莊副都心、鄰近機場捷運、捷運中和新蘆線、捷運環狀線的「宏匯廣場」，則是因人口移入和重要交通環節而進駐；甚至是位在樹林的「秀泰生活」，在捷運「萬大線」的路網還只是條虛線時，就已搶先進駐。

這些隨著定居人口和交通便利性而進駐的百貨公司或購物中心，因商圈和消費人口特質的差異，自然也展現出不同的風貌。在這類「社區型」百貨裡，餐飲服務依舊是重點；能有個「影城」也會是集客的好方法，讓在地居民可以不用大老遠跑到西門町或信義區看電影。

百貨服飾則是招商常見或特殊的中平價品牌進駐即可，精品品牌就可以省了。甚至加大兒童遊憩區的面積，讓在地家長能放生小朋友，增加自己購物逛街的時間。

百貨公司林立，加大產業競爭壓力

隨著各種型式的百貨公司和購物中心越來越多，各自面對的客群也開始細分。傳統台北市商圈中的百貨公司，不再能吃到所有逛街的人潮，因此儘管看似產業大餅逐年成長，但對個別業者而言，勢必得面對更多且更大的經營壓力。

根據經濟部統計處「批發、零售及餐飲業統計調查」，最近10年（2011至2020年）百貨公司營業額複合年成長率（CAGR）為3.1％，較前一個10年（2001至2010年）的5.2％更為遜色。儘管仍是呈現成長的態勢，但與民生相關的綜合商品零售業中的各業別相較，成長幅度縮水最明顯。

換言之，在產業成長趨緩、但持續有新的社區型百貨公司進入戰場、甚至是整個產業都得面對電商零售的挑戰下，各家業者將會面能更多經營的挑戰。

Photo Credit: 中央社

回憶起逛遍香港購物中心的日子，所觀察到的城市商圈的發展，如今也能在台北看到類似的影子。儘管香港、台北是不同的城市，也有各自不同的故事和足跡。但根據觀光局「中華民國108年台灣旅遊狀況調查報告」中的數據，國人在週休二日所從事的旅遊行為中，有45.7％是「逛街購物」，顯示出我們沒事出門逛逛街、被百貨公司「集客」一下，就算不是什麼撫慰或療癒的行程，也是頗為合理的現象。

註：據觀光局「台灣旅遊狀況調查報告」中，對國內旅遊定義為「指個人離開日常生活範圍到國內某地從事旅遊活動（包括遊憩、度假、商／公務旅行、宗教性旅行、探訪親友、健身運動度假、生態旅遊、會議度假），旅遊期間不超過一年者（含當日來回）」。

延伸閱讀

參考資料

經濟部統計處「批發、零售及餐飲業統計調查」

觀光局「中華民國108年台灣旅遊狀況調查報告」

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航