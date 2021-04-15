CNN配合軍政府「完美獨家報導」的背後，讓多少緬甸人失去性命？

緬甸軍政府前陣子邀請《CNN》國際版首席記者Clarissa Ward到當地採訪，試圖洗白形象。西方媒體繳出完美「獨家」報導。

我第一時間欽佩，《CNN》記者做新聞，勇於挑戰緬甸軍方的努力。緬軍發言人指控，抗議者不只使用石頭跟彈弓，甚至是汽油和汽油彈，軍人是被動鎮壓，不可能射殺平民。Ward心平氣和、以優雅高度發問，「有機車騎士、青少年遭無端射殺，請問軍方要對這些人的父母親說什麼？」

她這麼問，不會被殺。

軍方指稱，問題所指的內容，是恐怖份子汙名化的行為。《CNN》很快在報導中反駁，這些謊言不值得一提。這是訓練有素的狗。完美平衡。

「看不見的，無所不在。」令人心碎的是。《CNN》明知採訪地點、受訪者，都得經過軍方同意。有民眾看到外媒，悄悄比出三指禮聲援。更多人不顧自身安危，衝上安全部隊包圍的《CNN》記者前，大聲疾呼「我們想要民主」。

這些鏡頭下的人民，都被如實，殘忍地記錄在報導中。沒有打馬、沒有任何保護。《CNN》批緬軍是魯莽的、毫無歉意的，對國際怒火不做任何回應的一群人。報導盛讚衝上前受訪、豎三指的緬甸人是勇敢地，無所畏懼的靈魂。不意外，這些都是傳統的西方價值。

或許因為金髮碧眼的記者來訪。通常是晚上、在不特定民宅集體傳出來，有黑夜和房舍遮掩地敲打鍋碗瓢盆，在緬軍監視的現場，突然噪音四起。這是緬甸人用來驅趕惡靈並抵制緬軍政府的象徵，竟毫無遮掩在白天市場上演。《CNN》當然不會放棄這陣狂躁聲響。這是絕佳的Natural Sound。

「我們想要民主。」「我一點也不害怕」、「我們不想要回到黑暗時代。」「我們沒有武器我們沒有槍，我們只有聲音。」「請救救我們的國家，」緬甸人的熱情，西方記者冷靜地回應：「我不希望你被抓好嗎？」

報導的電子花車，衝突性，都有了。這是一場看似精彩的媒體秀。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

西方人、媒體人很清楚知道，緬甸人發聲一定被懲罰。而受訪的緬甸人未必知曉，這一丁點勇氣，所做出來小小的反抗行動，可能對自己和家人的生命，有巨大、毀滅性的下場。記者切入了無須證明的「真相」，軍政府在掮客介紹下引入了西方媒體。下場卻是平民被殺。

據說，《CNN》與Ward採訪團隊離開後，至少11位受訪者被埋伏的便衣警察拘捕。西方世界、媒體人和緬軍合演了一場戲。伸張了什麼正義？Ward在推特上反駁，她被許多緬甸人的正向、令人感動的訊息所淹沒，而批評她的多是「以偏概全的白人男性的學者、評論家」。

她顯然不在乎鏡頭下活生生上演的人生。只求鏡頭前的完美演出。

在緬甸軍政府保護下重回仰光和村落採訪，是英雄。還是放棄媒體的保護傘，和緬甸人一樣甘冒放棄生命，在槍林彈雨裡，獲取真相。哪一個對得起鏡頭前的三指禮？媒體真有這麼偉大？沒有記者應該為報導失去生命，卻可以因為報導讓人失去生命？

如果受到緬甸軍政府這樣「樣板式」的邀請。擁有靈魂的媒體人該做出英雄式報導，還是勇敢地拒絕？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航