航空機組員返國檢疫將放寬，21日起4類民眾可「自費接種」AZ疫苗

指揮中心表示，自今（14）日起，台灣帛琉旅遊泡泡的返國旅客，檢疫方式放寬為14天自主健康管理；另外也針對國籍航空機組員返國後的檢疫防疫措施，進行調整及放寬。

雖然目前阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗施打已開放至第三類人員，但打氣還是很不旺，因此明（15）日開始將開放讓第四類人員也能接受公費AZ疫苗接種，21日起則開放4種類型民眾可預約自費接種。

台帛旅遊泡泡返國旅客，檢疫方式放寬為14天自主健康管理

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自菲律賓（案1064、1065）、俄羅斯（案1066）、英國（案1067）、加拿大（案1068）入境，其中案1068為本國籍70多歲男性。

另外由於柬埔寨武漢肺炎疫情持續上升，即日起自中低風險國家移除。各國／地區感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家／地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南。 中低感染風險國家／地區：香港。

另外自4月14日起，台灣帛琉旅遊泡泡返國旅客，檢疫方式放寬為14天自主健康管理，返國第5天仍須完成核酸檢測。

國籍航空檢疫措施明日起調整，接種兩劑疫苗機組員，返國後檢疫措施再放寬

根據指揮中心新聞稿，經重新審視國籍航空公司外站管制措施、機組員機上全程防護、管理查核機制及完備民航相關法規後，自明日起（以航班抵台時間計算），國籍航空機組員返國後檢疫防疫措施，調整如下：

入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）：3天居家檢疫（結束當日核酸檢驗陰性）＋11天自主健康管理

當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）：14天自主健康管理

指揮中心進一步指出，接種疫苗為最具成本效益之傳染病防治措施，國籍航空機組員為武漢肺炎疫苗公費接種對象，於完整接種兩劑疫苗兩週後，其返國後檢疫防疫措施，將再調整如下：

長程航班：7天自主健康管理，結束當日檢驗通過即解除

短程航班：免自主健康管理，應落實防疫新生活

指揮中心表示，國籍航空公司及其組員應嚴格落實外站管理、機上全程防護、持續派飛管理等措施，以兼顧國內防疫安全及機組員身心健康。如違反交通部「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。

21日起，4類民眾可自費接種武漢肺炎疫苗

陳時中表示目前雖然疫苗施打已開放至第三類人員，但打氣還是很不旺，截至昨（13）日，國內施打AZ疫苗的人數為2萬7113人，因此明天開始將開放讓第四類人員（外交或公務奉派出國人員、代表國家出國之運動員、選手等因特殊情形必要出國者），也能接受公費AZ疫苗接種。

另為降低具出國必要性的民眾於境外感染武漢肺炎的風險，並確保個人及國內防疫安全，自4月21日起，初步開放1萬劑武漢肺炎疫苗供民眾自費接種。4類自費接種的適用對象及其他事項如下：

適用對象：商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者

接種醫院：設有旅遊醫學門診之武漢肺炎疫苗接種專責醫院辦理，計31家（每縣巿至少1家，含離島縣巿）

自費接種採預約制，因疫苗為多劑型包裝，需要配合醫院安排集中接種作業

疫苗統一由指揮中心調配至專責醫院，且不提供民眾挑選疫苗廠牌

民眾必須自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等；但免收疫苗成本費用

陳時中表示，收費的上限醫學中心為600元，區域醫院是550元，地區醫院則為500元。各醫院的收費實際金額，必須在自家網站上進行公開披露。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺