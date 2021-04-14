護國神山再攀頂？台積電法說會，市場關切美國建廠時程、蘋果供應鏈是否「晶片荒」

台積電將於本周四（15日）舉行法說會，美國建廠時程及蘋果供應鏈是否斷鏈成為關鍵。日前，董事長劉德音親自與會白宮半導體視訊峰會，會後表示在美國政府跨黨派合作下，將於亞利桑那州周鳳凰城興建的5奈米先進晶圓廠，這是美國史上最大的國外直接投資案。蘋果公司今（14）日發出邀請函宣布，將於台灣時間21日凌晨1時，舉辦線上發表會，外界預期可能推出新款IPad以及全新配件AirTag。市場關注除關注「資本支出」外，對美國廠興建進度以及蘋果新品使晶片缺貨雪上加霜。

半導體高峰會 總統拜登：「成為全球晶片業領導者」

《經濟日報》指出，拜登強調維持領先中國和其他國家的重要性，由於中國持續投入「半導體」和「電池」領域，美國也將加緊腳步跟上，以利維持在全球半導體業的領先地位。拜登宣讀參、眾兩院議員共六十餘位的支持聯名信函，表示大力支持提案，預計將投入500億美元投資半導體研發與製造。

白宮公布會議摘要表示，與會者皆強調半導體供應鏈的「透明度」。為了緩解後疫情汽車產業的挑戰，應改善供應鏈預測方式，一方面鼓勵企業在美國在地製造晶片，避免喪失半導體領先地位外，也擔心重蹈「晶片荒」的覆轍，未來晶片供應中「可取得」多少，及「何時能」的這些生產細節，特別受到美國重視。

美國在半導體高峰會給出明確的訊息，強力扶植美國半導體及在地設計、製造，藉以對抗中國崛起，會議中台積電則表態支持美國晶片業發展，將於亞利桑那州周鳳凰城興建的5奈米先進晶圓廠，這是美國史上最大的國外直接投資案。

日前，汽車創新聯盟本月初警告，全球晶片短缺可能導致汽車組裝量短少百萬輛，要求美國政府提供相關幫助。美國商務部回應，擬議法案中應撥出部分資金、擴大美國半導體生產，以滿足汽車產業的需求。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）回應，汽車創新聯盟與美國政府，期望在未來六至九個月內，自家工廠開始生產晶片，幫助緩解美國的車用晶片短缺困境，並已開始與主要供應商接洽。

其實，在高峰會前基辛格強調，全球晶片製造集中於亞洲，又以台灣與韓國包辦達七成以上產能，而台積電控制多達54％的過半市占，這樣情況對全球企業都不是樂觀的情形，強調美國應該要拿回全球「三分之一」的晶片產能，且研發、設計、生產技術以及供給鏈的產權與智慧財產權都應該要由美國主導，才能重拾半導體產業的競爭力。

事實上，英特爾早已加重發展力道，三月初宣布砸下約5700億新台幣，建立新的半導體工廠，並打算增加代工業務，未來設計、製造及代工將一手包。

面對中美對抗的架構下，半導體成為科技戰的關鍵，而美國為了防範中國崛起，美國在地製造逐漸成為趨勢，而在亞洲的半導體產業，也將面臨更大的挑戰。

蘋果新品上市 市場將面臨更「缺晶片」的窘境？

《鉅亨網》報導指出，蘋果代工大廠富士康表示全球晶片短缺問題延燒，預計出貨量將減少10%，情況將持續到明年第二季。富士康負責iPhone機型的大部分組裝。富士康聲明雖無具體談到蘋果，但市場判斷富士康勢必會全球晶片荒的影響。

這波晶片短缺起因是因新冠疫情刺激宅經濟爆發，帶動需求大增導致供應鏈出現問題，再加上美國德州意外的暴風雪氣候，使得當地許多半導體工廠關閉，讓整個晶片供需失衡的情況更加嚴重。

在疫情期間，民眾購買用於家庭生活、辦公的設備的需求激增，但半導體產能沒有跟上這波需求，即便晶片製造商已經在產能滿載下運轉。

同時由於晶片生產數量有限，晶片製造商將重點放在智慧手機和遊戲機等高階晶片上，反而減少生產更便宜、利潤更低的汽車等日常設備晶片，才導致這波缺晶片的問題從汽車業開始延燒。

《科技新報》引述《日經亞洲》報導雖某些關鍵零組件出現供應緊縮現象，但是就目前為止，蘋果的主力產品iPhone生產，尚未受供料短缺影響，對消費者產品目前沒有出現問題。值得留意的是，因部分晶片和顯示器、面板零組件短缺，部分MacBook、iPad 可能已被推遲，使得部分訂單從上半年挪移到下半年。

隨著台積電將於本周四舉行法說會，投資人近期必須關注以下重點，除了資本資出、成長目標外，對美國廠的建置進度時程、蘋果新品對於晶片荒的影響，成為市場首要矚目焦點。

雖不斷有雜音出現，台積電後市仍持續看好。里昂證券分析師侯明孝指出，台灣晶片製造商領先全球，美國科技企業要降低對台廠依賴尚有難度，外資圈也特別看好，今年半導體熱潮，也預期現金股利將上看歷史新高。

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核稿編輯：翁世航