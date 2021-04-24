【小說】《滯留結界的無辜者》選摘：工作門檻很高，光是「不怕鬼」就讓大多數人打退堂鼓

文：天地無限

最驚心動魄的打工

一進門就坐倒在地的女孩叫趙薇芝，某台北私大的哲學系研究生，她已在別仙樓當了大半年的兼職，因為母親的失智症愈發嚴重，她想攢一筆錢好日後請看護。恰好吳P也不希望老婆宋映貞——曾是吳P的學生，死心塌地相信吳氏除靈理論的奇葩女子——總跟著進入結界冒險，於是以生育計畫為由，讓趙薇芝參與現場見習，希望等她上手後再讓宋映貞退出。

進入結界工作的門檻很高，光是「不怕鬼」這點，就會讓大多數人打退堂鼓。再來根據吳P的研究，陽世人類即使有萬全裝備，盡可能不暴露在結界的特殊環境下，但對生理狀態仍有難以評估的影響。這部分無法明確量化，但風險約莫是穿著太空衣在向陽面的太空船外漫步、或是穿著防護衣去維修核反應爐的程度。

簡單來說，就是有很高機率會折壽或有其他副作用，但會因此少活多少天或多少年，誰也不知道。

在趙薇芝下定決心前，吳P已不只一次向她強調這件事，但依然無法阻止她。一來她需要更高的收入，再來是她其實不怎麼喜歡這個現實世界，她心中某個角落潛藏著一個灰暗的小怪物，偶爾會現身提醒她活著好累，這個世界總是絕望多希望少。滑著手機上的社群APP，充斥著讓人無力灰心的內容，她怎麼喜歡得起來？

但當她第一次踏足這陰森灰暗的異世界，仍不禁心生懼意。「這就是我們死後會來的地方嗎？」

吳P搖頭回道：「不是，這只是靈體在現實界裡構築的小圈子，跟所謂的陰間地府差遠了。」他抿抿嘴做了個鬼臉：「雖然我也沒看過陰間長啥樣，但我真心希望會比這裡好點，至少會多點顏色吧。」

儘管如此，眼前這超乎想像的畫面，甚至比起影視作品裡的地獄場景更驚人，帶給趙薇芝莫大的震撼。可惜因為保密協定，她可沒辦法在臉書或IG上跟別人分享。記得第一次踏入結界，她便下意識地想掏手機拍照，但下一刻才想起自己的手機擱在外頭的背包裡了。

「想打卡啊？別瞎忙了，在這裡沒辦法用電子產品。」吳P看穿她的意圖，擺手笑道。

第二次進來結界，趙薇芝仍抵擋不了那天翻地覆的感覺，失去平衡跌坐在地，身旁的宋映貞隨即拉她起身，一陣黑氣在兩人身邊蕩漾開來。等天旋地轉的感覺過去後，趙薇芝深吸一口氧氣，定下心神，凝視這個令人心悸的異次元空間，然後再次懷疑自己的決定。

萬一自己被孤單單地遺棄在這樣的地方，那應該就是天下最恐怖的事情了，沒有之一。

容不得她多想，走在前面的吳P打手勢向兩女示意：「祂」正在臥室裡。

趙薇芝不自禁地在陽道上走了幾步，朝臥室內側看去，當年血案就是發生在那兒的。資料照片上的血腥場景近在眼前，而當年的死者此刻正坐在床邊。

處於平常狀態下的靈體，除了少些鮮明顏色、多些透明感，以及身上有幾處血跡之外，看起來跟陽世人類其實區別不大。趙薇芝想起民間傳說，也特別確認過，即使祂處於微光下，光線仍直接穿透身軀，因此沒有影子落下。

蘇慧旻坐在床邊，看著腳邊發愣，偶爾蹙著眉頭按壓身上某個部位，彷彿還隱隱作痛。吳P曾說過，根據他長期觀察，在不被打擾的狀態下，結界裡靈體的每日行程都很固定，通常是換著地點在發呆，祂們也許是在思念著、悔恨著、痛苦著，往往一待就是數個小時以上，似乎感覺不到時間的流逝。當現實界的陽氣旺盛時，祂們就會進入休眠狀態。

但對這群來自現實界的不速之客來說，時間可是非常寶貴。氧氣管裡的嘶嘶聲，以及天花板上的三色煙絲，都在向眾人預示著，工作時間只剩下十四分又十秒了。

「映貞，客房；薇芝，沙發。動作快！」頭盔內傳來吳P的命令，展現出果決殺伐的氣魄，有別於平時慵懶隨和的好好先生。

畢竟這是個非常兇險的工作，稍有不慎很可能會讓整個團隊全軍覆沒，身為領導的他不能不專制強橫些。畢竟關於結界的相關探索，不可能取得官方或企業補助。若不是為了籌措研究資金，他也寧可少接點這種活兒。

命令一下，三人打亮螢光棒，迅速分頭動作。他們已經做過一個多月的案件調查以及沙盤推演，也訪談過蘇慧旻的親朋好友，掌握了她的性格、喜惡、遺憾等大小瑣事，也許比她的家人還更了解她。

趙薇芝往客廳中央走去，半小時前團隊燒化的物事出現在這裡。她挑了跟當時男友陳胤竹相關的照片與文件後，再循著陽道走向左手邊的沙發。

她負責的是沙發旁的「遺憾機關」。三年前，當蘇慧旻在此處遭受暴力脅迫時，她的隨身皮包遺落在沙發上，有一個貼有與陳胤竹合照的小化妝圓鏡，就掉落在旁邊地面上。沙發旁牆壁上有著滾滾黑流，不斷朝這兒流淌。

趙薇芝在靠近遺憾機關時遇到了障礙：那機關離陽道相隔兩步左右。於是她打開腰間的另一管小鋼瓶，裡頭是純二氧化碳氣體。趙薇芝拉開鋼瓶的噴管向前遞送，透明氣體滾滾噴發，一觸地霧便迅即轉為黑色。直到那片區域全變得黑霧繚繞，她才小心翼翼地移動腳步，走到那個機關旁。

這些手段都是為了避免驚擾靈體而設的。在結界裡，他們才是祂們眼中的「鬼」。如果不透過陽道或人造地霧的掩護手段，他們很有可能意外地暴露自己的身形，就像陽世間的人類冷不防地跟靈體打個照面似的，兩邊都會受到驚嚇。

當吳P團隊首次進入這個結界觀察時，他們知道蘇慧旻會在午夜時分坐在沙發旁，默默地看著這張照片直到天明。這照片被一個重力機關給緊嵌在地板裡，必須在照片上放置正確的「無憾物件」，才能解開這個機關。這道機關的命題很具體，解答應該最簡單，這也是吳P放手讓趙薇芝處理的原因：當蘇慧旻意外離開人間、無法陪伴在男友身旁時，要告訴她什麼樣的消息，才能解開她心中的遺憾？

這個問題因人而異，「不肯放手」是最麻煩的答案，趙薇芝衷心希望自己別碰上。團隊準備了三樣物事，讓她進行測試。她彎低身子，把螢光棒放在照片旁，把手上的物件依次放上：

第一件是一封手寫信，是陳胤竹寫給蘇慧旻的思念情書，告訴她自己有多麼地想念她。但這封信放上片刻後都沒有動靜。

第二件是陳胤竹的一縷頭髮，意味著「生死相隨」之意。但這物事同樣沒有觸發機關。

第三件是一張照片，陳胤竹與新女友的合照，兩人身在薰衣草花海中，面對鏡頭笑得開懷。這張照片放上後，出現了戲劇性的變化。重力機關被觸發了，嵌在地板上的那張蘇慧旻與陳胤竹的合照浮出地板，綻放出微藍幽光，同時這一側的牆面不再冒出滾滾黑氣了。

「成功了！」趙薇芝興奮地低喊了聲。這是她第一次破解遺憾機關，而這件物事也是她根據蘇慧旻生前的善良性格所推敲出來的：她肯定不想看到男友因為思念自己而痛苦，她希望即使沒有自己的陪伴，他這輩子也能獲得幸福。

雖然順利解開生平第一件結界任務，但趙薇芝無法高興太久。她抬頭一看，三彩香的顏色已轉為淡藍帶綠，她連忙收拾手邊東西，循著陽道走向客房，去協助宋映貞。

客房裡的機關位於衣櫃上，是一個音控機制。雖然蘇慧旻生前並未踏足這個房間，但在此地結界化後，她每天還是會在這裡流連一至兩個小時，打開衣櫃發呆，但吳P等人看向衣櫃裡，只見一個如籃球大小、暗紅扭曲的不規則物體，類似手機上「像素化」遊戲中的一塊布料。

「她到底在看什麼？」在勘查時碰上這情況，趙薇芝不解地問道。

吳P沉吟道：「應該是擬像化物品，這樣看不出來是什麼東西。我們只能試著從現實中去找答案。」

「你的意思是去看看她現實中的衣櫃裡有什麼嗎？」趙薇芝問。

「當然不是。」吳P解釋道：「所謂的擬像化，是透過結界的力量，讓回憶中的物事具體呈現，但靈體沒有眼睛構造，跟我們的視覺概念不同，所以我們看不出所以然。通常用來擬像化的事物跟現實界會有相對應的位置、特性，但外觀絕對不同。」

看著趙薇芝不明所以的表情，吳P繼續解釋道：「比方衣櫃是用來收納東西的嘛，那很有可能是對應靈體生前的冰箱、抽屜甚至是個保險箱之類的物事。然後......這個是音控機關，我們得用特定音調頻率才能打開。」

之後無憾團隊經過一番調查，與陳胤竹討論過後，確認凶宅客房與當年他們租房的對應位置處，放的是「狗籠」。因此蘇慧旻掛念的，應該是她的紅貴賓寵物狗「琪琪」。在她過世後，琪琪由陳胤竹接手照顧，兩造談話當天牠還在旁邊活蹦亂跳著。

「琪琪會常吠嗎？」吳P不經意地問。

「不會。」陳胤竹搖頭道：「雖然這類小型狗都比較神經質，但琪琪倒是不會亂吠，頂多是聽到門鈴聲，牠才會意思意思吠個兩下。」

「除了叫名字之外，慧旻跟琪琪還會怎麼互動呢？」宋映貞問。

這奇怪問題讓陳胤竹偏頭思考片刻。「呃，之前朋友有送她一支狗笛，帶琪琪去外面放風時，要是牠玩得太瘋叫不回來，這時吹狗笛就會有效果。有時她也會拍手......這樣快速拍兩下來呼喚琪琪。」

趙薇芝注意到，在講述兩人一狗的愉快往事時，陳胤竹臉上綻露了難得的笑容。

向陳胤竹取得了那支狗笛後，吳P接著要求：「對了，如果你那邊有慧旻跟琪琪的照片，都盡量傳給我們吧。」

之後大概取得了十多張有琪琪的照片。吳P要求趙薇芝跟宋映貞好好將這些照片內容記在腦海裡，尤其是琪琪的外貌特徵等，這些在對付回憶機制時會派上用場。當時趙薇芝還不解其意，直到現在......。

當她走進客房時，宋映貞已經用狗笛解開了聲音機關，打開衣櫃門。兩人朝裡頭一看登時傻眼，裡頭散落著二三十片的圖像碎片。宋映貞伸手想拿起來看個仔細，但手指卻如劃過空氣般穿透了那些碎片。

果然是擬像化物體！兩人從斜背包各取出一只磁力手套，接著再伸手入內，這時那些碎片有了回應，會隨著磁力極性靠近或遠離，至少可以用撥動的方式來進行互動。

雖然趙薇芝對拼圖很拿手，但要在極有限的時間內，把這些不聽話的碎片撥弄成完整模樣，可就不是閒情逸致的活兒了。她大致端詳數秒，確定這不是任一張曾看過的照片後，兩人隨即展開分工，由宋映貞把有琪琪身影的碎片歸攏一起，趙薇芝則把剩餘碎片先拼出個輪廓。

雖然都名為「拼圖」，但跟現實世界版本最大的不同在於，結界裡的擬像物不是平面方形的模樣，而是不規則的類3D物體。雖然趙薇芝曾拿3D拼圖做過多次訓練，但操作起來還是有很大的難度。她滿頭大汗地好不容易拼出個輪廓來，耳邊卻響起了吳P的催促：「妳們好了嗎？速度再快點。」

「再三分鐘。」宋映貞回道。

趙薇芝詫異地看向她，她手邊的相似碎片明明還拼不到三成哩？但宋映貞只回給她一個苦笑，接著繼續埋頭作業。

抬頭看看，天花板那縷綠煙正逐漸轉淡，她不禁有些心慌。冷靜，冷靜！她在心中大喊著，勉強穩下心神後，她將外圍輪廓拼得差不多，立即轉向宋映貞幫忙拼出正確的琪琪圖樣。

兩人七手八腳地趕工，但應該超出了原本預計的三分鐘，天花板上的煙絲已轉為淡紅色。拼到剩最後一塊碎片時，宋映貞向吳P回報，並揮手示意讓趙薇芝先回到客廳的陽道上。

等到兩人做好準備，宋映貞把最後一塊碎片撥進對應位置，接著快步走回客廳。此時從客廳與主臥室的隔牆傳來一陣巨響，迴音繚繞不斷，同時彷如地震般，室內一陣天搖地動、光影亂閃。

儘管早已有心理準備，同時也蹲低身體、雙手緊貼牆面，但趙薇芝仍給這陣聲勢給嚇了一大跳。吳P已經提醒過她許多次，接下來會是整場無憾行動中最刺激驚險的部分，但只要謹記要點，就不會有任何危險......。

但為了避免意外，宋映貞還是及時站到她身旁，並緊握著她的手讓她安心。

客房衣櫃旁邊牆面上的黑霧停止傾洩。而此時在主臥室的靈體感覺到環境發生重大異變，憤怒地四處巡視。

當祂來到客廳時，趙薇芝按照行動要點，確保全身任一部位都處於陽道上，同時避開目光與其對應，並把呼吸頻率降到最低，當然這時更不能與同伴交談。只是她止不住心中的好奇，仍偷偷抬眼望去。

只見那籠罩靈體全身的黑氣變得更為濃厚鮮明，而祂的外貌也轉為如剛死亡那刻，渾身浴血且面目猙獰，跟影視小說裡描述的那種厲鬼形象非常相似。這是趙薇芝第一次看到祂們憤怒的模樣，不禁開始瑟瑟發抖起來，下意識地在心中默唸起「阿彌陀佛」......不！她立即壓下這念頭，在結界裡即使僅在腦袋裡想像真言懺語，那作用都如同大吼大叫般地刺激靈體。

一隻手覆上她的頭盔前方，將她的頭壓低轉開視線，然後她的右手被握得更緊了。趙薇芝心中的恐懼感忽然消失無蹤，她也用力回握兩次表達謝意。

吳P並未理會兩女的狀況，只是醉心於研究最後一個機關。那是位於主臥室房門上的一個碩大同心轉盤鎖，也代表著死者這短暫人生中的最大遺憾、無憾團隊永遠的難題：

「為什麼遇到這種事的人會是我？」

吳P的靈學講義／一扇人世與陰間的觀察窗

輪迴系統與現實世界處於不同次元（維度），兩邊有著不可逾越的鴻溝。但如果我們還是想要一窺輪迴系統的真貌，該怎麼做？其實我們可以由靈體在人世間所構築的結界來著手。這個由心靈力量而生的人間異世界，或許可以當作兩個次元間的一扇觀察窗。

雖說比起輪迴系統，要進入結界的難度降低非常多，但仍需要耗費超乎想像的資源。我曾計算過，即使是單間套房規模的結界，要從現實界跨越進去，至少需要十噸以上的電子材料與核三廠全力運轉二小時的電量，這種量級的電磁場才可以打開結界通道。

於是我退而求其次，試著從民間傳統的符文、靈能與鬼神之力的方向來尋找替代方案。我帶領研究生經過七年多、上百次的實驗後，發現透過牲禮祭祀與原住民的招魂歌謠，再以門做引子，就能夠讓人類暫時進入結界裡。簡單比方，就是拿到一張二十分鐘的通行證，從結界與現實界的節點中進出。透過這麼點時間，我們得以反覆對那個未知世界做出更多觀察、研究與想像。

當然，「無憾行動」可以說是我們在研究結界多年後的副產品了。

書籍介紹

本文摘錄自《滯留結界的無辜者》，鏡文學出版

作者：天地無限

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四周沒有時間、沒有聲音，命案不斷在她眼前重演，

「無憾小隊」若無法解開一樁三十年前的冤案，

無辜的她一輩子都要待在結界裡……

Netflix影集《誰是被害者》原著作者「天地無限」最新跨界推理力作

漂亮年輕的業務員慘死於一棟大樓內，每到半夜，該房便傳來陣陣驚悚哭聲。

「別仙樓顧問有限公司」主張以科學方法驅鬼，承接了案件，原本是例行的驅鬼作業，卻意外將隊員趙薇芝的靈魂留在鬼魂的結界裡，而在現實世界中，附身於趙薇芝體內的靈魂「X」卻不知道是誰！

所謂結界，是沒有空氣、聲音與時間的地方，靈魂待得越久，就會被侵蝕得越嚴重。

靈魂「X」，則利用新得來的肉身，為三十年前的冤案進行復仇。

主導「無憾小隊」的教授吳P、身為阿美族女巫後代的天后、一直跟隨吳P的學生宋映貞，必須爭分奪秒地搶救趙薇芝，一方面又要追捕逃亡的「X」並查出其真實身分，讓兩人的靈魂置換回來。小隊必須在十八分鐘內破解固定結界的「遺憾機關」，才能進入結界進行靈魂置換；而「X」的復仇行動竟與業務員命案有所牽連，三十年前的冤案究竟與趙薇芝有什麼關係？

本書特色

結合靈異、推理與密室逃脫的新題材，細膩的科學設定架構出縝密的逃脫計畫，在虛擬中開闢一條靠近真實的跨界推理路徑。

Photo Credit: 鏡文學出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航