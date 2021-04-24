《貓小說集：日本文豪筆下的浮世貓態》：宮澤賢治〈貓的事務所〉

文：宮澤賢治

貓的事務所

……關於某個小官衙的幻想……

輕便鐵路的車站附近，有一間貓的第六號事務所。這裡主要的業務是調查貓的歷史和地理。

每一位書記都身穿黑色短緞袍，備受尊崇，如果其中有誰因故辭職，每個年輕的貓都會爭先恐後想要填補空缺。

但依照規定，這間事務所的書記只有四名，因此許多候補人員當中，只有字寫得最好、懂詩詞的貓才能脫穎而出。

事務長是一隻大黑貓，雖然有些年邁，但瞳孔裡就像嵌了好幾層銅線一樣，炯炯有神。

事務長有四名下屬：

一號書記白貓，

二號書記虎斑貓，

三號書記花貓，

四號書記灶貓。

所謂灶貓，並非天生花色如此。灶貓原本有可能是任何一種貓，但因為夜裡習慣窩在爐灶裡入睡，因此總是渾身煤灰，尤其是鼻子和耳朵，抹得烏漆麻黑的，看起來活像隻貍貓。

因此其他的貓都討厭灶貓。

但是在這家事務所，畢竟事務長本身就是隻黑貓，因此原本灶貓不管成績再怎麼好，也絕對不可能當上書記，卻從四十隻貓當中雀屏中選了。

偌大的事務所正中央，黑貓事務長大模大樣地坐在鋪有大紅色呢絨布的辦公桌前，右邊是一號白貓與三號花貓，左邊是二號虎斑貓和四號灶貓，牠們各別對著自己的小辦公桌，正襟危坐。

不過對貓來說，地理和歷史有什麼用處呢？

大致是這樣的：

「咚咚咚」，有人敲了事務所的門。

「進來！」黑貓事務長雙手插在口袋裡，盛氣凌人地喊道。

四名書記正低著頭，忙碌地查詢資料簿。

進門的是奢侈貓。

「有何貴幹？」事務長問。

「我想去白令地區吃冰河鼠，哪個地方的冰河鼠最好吃？」

「好，一號書記，說說冰河鼠的產地在哪裡。」

一號書記打開藍色封面的大資料簿說：

「烏斯特拉戈梅納、諾巴斯凱亞、富薩河流域。」

事務長對奢侈貓說：

「烏斯特拉戈梅納、諾巴……什麼來著？」

「諾巴斯凱亞。」一號書記和奢侈貓同聲說道。

「對，諾巴斯凱亞，還有啥去了！？」

「富薩河。」奢侈貓和一號書記又同聲回答，事務長顯得有些尷尬。

「對對對，富薩河。這幾個地方應該不錯。」

「去那些地方旅行，有什麼需要注意的地方？」

「好，二號書記，說說白令地區旅行的注意事項。」

「是！」二號書記翻開自己的資料簿。「此地完全不適合夏貓旅行。」這時不知為何，所有的貓都瞅了灶貓一眼。

「冬貓也需要萬全的注意。在函館一帶，有被馬肉拐走的危險。尤其是黑貓，必須在旅行期間充分表明其為黑貓，否則往往會被誤認為黑狐，遭到獵捕。」

「沒錯，就像二號書記說的。閣下不像在下是黑貓，應該不須過於擔心，至多就是在函館多提防一下馬肉。」

「這樣啊，那麼在那裡，有哪些名流顯貴？」

「三號書記，列出白令地區顯貴人士的名字。」

「是，我看看，白令地區的話……有了，是托巴斯基、岡佐斯基這兩位。」

「這托巴斯基、岡佐斯基是怎樣的貓呢？」

「四號書記，大略說明一下托巴斯基和岡佐斯基這兩位。」

「好的。」四號書記灶貓早已準備萬全，將牠的兩隻短手分別插在大資料簿中托巴斯基和岡佐斯基這兩個項目的位置。這似乎讓事務長和奢侈貓都大為讚佩。

然而其他三名書記卻都一臉鄙夷地瞥著牠，冷笑了一聲。灶貓賣力地朗讀內容：

「托巴斯基是酋長，德高望重，目光炯炯，但說話慢條斯理。岡佐斯基是大財主，說話慢條斯理，但目光炯炯。」

「啊，這樣我就明白了，多謝。」

奢侈貓離開了。

就像這樣，事務所對貓有諸多方便。不過這件事以後，才過了半年，這家第六號事務所竟遭到廢除了。原因我想各位都已經發現了，因為上面三名書記極端厭惡四號書記的灶貓，尤其是三號書記花貓，一直積心處慮要搶走灶貓的職務。灶貓想方設法討其他貓的歡心，卻是適得其反。

比方說，有一天坐在灶貓旁邊的虎斑貓拿出便當，正準備要吃，忽然一個哈欠湧了上來。

於是虎斑貓把短短的雙手舉到不能再高，打了個極大的哈欠。對貓來說，打哈欠對長上完全不算失禮的行為，就相當於人捻捻鬍鬚的動作，因此完全無妨，然而不巧的是，虎斑貓伸懶腰時雙腳撐在地上，將桌面頂成了斜坡，便當就這樣一路往下滑，「咚」地一聲掉到事務長前面的地上了。不過便當盒是鋁製的，儘管撞凹了，但沒有摔破。虎斑貓連忙收住哈欠，從桌上伸出手要撿，卻只差了一點搆不著，便當盒滾來滾去，怎麼樣就是撈不起來。

「不行啦，你這樣撿不到啦。」正大口啃麵包的黑貓事務長笑道。這時四號書記的灶貓也才剛打開便當，見狀立刻起身，撿起便當要給虎斑貓。沒想到虎斑貓突然大發雷霆，不肯接下灶貓好意拿給他的便當，雙手揹在身後，用力扭動身體大吼：

「什麼意思？你是在叫我吃這個便當？你叫我吃掉到地上的便當？」

「不是，我看你要撿，才幫你撿起來而已。」

「我什麼時候要撿了？對，我是看它掉在事務長前面，覺得失禮，才想要把它推進我的桌子底下而已！」

「這樣啊。因為便當滾來滾去……」

「什麼？這太侮辱人了！我要求決——」

「好了好了好了！」事務長高聲大喊。他是故意搗亂，不讓虎斑貓把「決鬥」兩個字說出口。

「好啦，別吵架。灶貓也不是故意撿來要虎斑貓吃的。對了，今早我忘了說，從今天開始，虎貓每個月加薪十錢。」

虎斑貓起初還憤憤不平地垂首聽訓，聽到這話，才終於轉嗔為喜：

「驚動大家了，抱歉抱歉。」接著他惡狠狠地瞪了旁邊的灶貓一眼，坐了下來。

各位，我實在是同情灶貓。

過了五、六天，又發生了類似的事。這種情形之所以三番兩次，一來是因為貓都是些懶貨，二來則是因為貓的前腳——也就是手，實在太短了。這回是坐在對面的三號書記花貓早上上工前弄掉了筆，筆在桌上滾著滾著，終於掉到地上了。花貓要是立刻起身去撿就好了，卻因為懶，學之前的虎斑貓那樣，隔著桌子伸長了兩手要撿，但這回也一樣搆不著。花貓個子尤其矮小，身子不斷地往前傾，雙腳終於離開了椅面。由於有過前車之鑒，因此灶貓猶豫著不知道該不該撿，眨著眼睛觀望了好半晌，但最後還是看不下去，站了起來。

不巧就在這時，花貓由於身體懸空，「咚」地一聲，整隻貓從桌上栽倒，腦袋重重地撞在地上。因為撞出了好大的一聲，黑貓事務長也嚇了一跳站起來，從後方的架子拿來醒神的氨水瓶。但花貓立刻爬起來，暴跳如雷地大吼：

「灶貓，你竟敢推我！」

但這次事務長立刻安撫花貓：

「不不不，花貓，這是你搞錯了。

灶貓是一片好意，站起來看看罷了，根本沒有碰到你。不過，這點小事完全不值得計較啊。好了，嗯，這個桑東坦的遷居申請，我得研究一下……」事務長立刻著手辦公，因此花貓也只好無奈地開始工作，但依然不時凶狠地瞪著灶貓。

如此這般，灶貓實在處境艱難。

灶貓為了當一隻普通的貓，也多次嘗試睡在窗外，但半夜就是會冷到不停地打噴嚏，終究無可奈何地又鑽回爐灶裡。

灶貓會這麼怕冷，是因為牠們的皮薄，至於為何皮薄，是因為牠們出生在盛夏時期。都怪我自己不好，這是沒法子的事——灶貓這麼告訴自己，渾圓的眼睛噙滿了淚水。

但事務長待我那樣好，而且其他灶貓也都以我能進事務所上班為榮，不管過得再怎麼苦，我都絕對不會辭職，我一定要熬過去！——灶貓流著淚，握緊了拳頭發誓。

然而沒想到，就連事務長都無法倚仗了。這都是因為貓看似聰明，其實愚蠢得很。有一次灶貓不幸感冒，腳根處腫得像碗口一樣大，完全無法走動，只得請假一天。灶貓真是急壞了。牠哭個不停，看著儲藏間的小窗射進來的黃光，一整天不住地揉眼睛掉眼淚。

這段期間，事務所裡是這樣的情形：

「咦？今天灶貓怎麼還沒來？都這麼晚了。」事務長在工作空檔問。

「哦，可能是去海邊玩了吧。」白貓說。

「不不不，是被邀去參加宴會了吧。」虎斑貓說。

「今天哪裡有宴會嗎？」事務長驚訝地問。他認為只要是貓的宴會，沒道理不邀請他。

「聽說北邊有一場開校典禮。」

「這樣啊。」黑貓陷入沉思。

「不知怎麼搞的，」花貓說了起來。「這連子灶貓受到各方邀約呢。據說牠逢人就說下一任事務長非他莫屬，所以一些傻子都被牠給唬過去了，竭盡所能地討好牠呢。」

「這是真的嗎？」黑貓怒吼。

「千真萬確，所長自己去調查看看就知道了。」花貓噘起嘴巴說。

「太荒唐了，虧我那樣關照牠，居然恩將仇報。既然如此，我自有打算。」

接下來，事務所陷入短暫的寂靜。

第二天。

灶貓腿部的浮腫總算消退了，牠開心地一大清早便冒著強風到事務所報到。結果他發現每天上班總會第一個摸摸封面的寶貝資料簿居然從桌面上消失，被分到了對面和旁邊的三張桌子上。

「啊，昨天一定很忙。」灶貓乾啞地喃喃自語說，感到一陣不明所以的悸動。

「喀噠」一聲，花貓開門進來了。

「早安。」灶貓站起來道早，花貓卻一聲不吭地坐下，接著忙碌地翻閱起自己的資料簿。「喀噠」、「砰」，虎斑貓進來了。

「早安。」灶貓站起來打招呼，但虎斑貓看也不看牠。

「早安。」花貓說。

「早，今天風好大呢。」虎斑貓也立刻翻起資料簿來。

「喀噠」、「砰」，白貓進來了。

「早安。」虎斑貓和花貓同聲道早。

「啊，早，好大的風啊。」白貓也忙碌地著手辦公。這時灶貓無力地起身，默默行禮，但白貓視若無睹。

「喀噠」、「砰」。

「啊，這風實在太大了。」黑貓事務長進來了。

「早安。」三隻貓迅速起身行禮。灶貓也茫然地站著，垂著頭行禮。

「簡直就像暴風呢。」黑貓看也不看灶貓說，已經開始辦公了。

「好了，今天得延續昨天，調查安摩尼亞茲克兄弟，做出回覆。二號書記，安摩尼亞茲克兄弟裡頭，去了南極的是誰？」開始辦公了。灶貓默默地低著頭。牠的資料簿都不見了。即使牠想要申訴這件事，也已經說不出話來了。

「是潘‧波拉里斯。」虎斑貓回答。

「很好。詳細說明潘‧波拉里斯。」黑貓說。啊，這是我的職務，我的簿子、我的簿子——灶貓幾乎快哭了。

「潘‧波拉里斯前往南極探險，死於歸途中的雅普島海域，遺體進行海葬。」一號書記白貓打開灶貓的資料簿唸道。灶貓實在太傷心難過了，臉頰一陣酸楚，耳中尖銳地耳鳴，低著頭默默承受著。

事務所裡漸漸忙得不可開交，工作一件件處理完畢。對於灶貓，每隻貓只是偶爾會瞥他一眼，不發一語。

然後到了中午，灶貓也不吃帶來的便當，雙手放在膝上，低頭不語。

下午一點，灶貓終於抽抽答答地哭了起來。接下來三個小時，牠哭哭停停，直到傍晚。

然而其他的貓卻都恍若未覺，愉快地埋首工作。

就在這時，雖然沒有任何一隻貓發現，但事務長身後的窗外冒出了一顆威風凜凜的金色獅子頭。

獅子狐疑地觀察了事務所裡面好一會兒，突然敲門進來了。說到裡頭的貓驚嚇的模樣，真是一絕。牠們只知道驚慌失措地走來走去，只有灶貓停止了哭泣，直挺挺地站了起來。

獅子聲如洪鐘地開口了：

「你們在做什麼？你們哪裡需要什麼地理和歷史，統統別幹了，我命令你們解散！」

就這樣，事務所被廢除了。

獅子的意見，我有一半贊同。

書籍介紹

本文摘錄自《貓小說集：日本文豪筆下的浮世貓態》，木馬出版

作者：內田百閒、夏目漱石、谷崎潤一郎、宮澤賢治等

譯者：王華懋

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小說家、國民詩人、童話作家、怪談鼻祖……

貓咪不僅是歷史上眾文豪創作上的靈感來源，

這群貓派文豪更和現代人一樣擼貓成癮！

本書橫跨日本明治、大正、昭和年代，精選收錄夏目漱石、宮澤賢治、小泉八雲、梶井基次郎、太宰治、谷崎潤一郎、芥川龍之介等十五位日本名家生動描寫浮世貓態的短篇小說及散文傑作。

從描寫對日漸衰弱的家貓的愛情、駭人的怪談與將貓咪擬人化的童話詩作，也有改編自心理學真實案例的殺人妄想，還有與野貓共度的窮困生活，以及把貓作為媒介的男女微妙情愫。

各篇貓小說中有笑有淚、或新奇或毛骨悚然，文豪之筆情感豐沛、栩栩如生，愈讀愈令人沉浸在貓那令人眼冒愛心、既可愛又傲嬌的形象，同時能深刻感受到這群貓派文豪百般真情的貓奴經。

日本近代文士中最著名的貓痴——內田百閒

庫爾一定是把我家當成了自己家。牠看似絲毫沒有自己是被人豢養的自卑感，我行我素、橫行霸道、為所欲為，想要什麼就不客氣地索討。而牠雖然不會說話，但我們都能理解，貓想要的人都懂，自然凡事都順著庫爾的意。貓與人不僅僅是平等，搞不好甚至還要高人一等。

無法愛人，只能愛貓——太宰治

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動物當中，最美的應該就屬貓族了。貓、豹、虎、獅，每一種都很美。雖然美，但論到最美，還是非貓莫屬。首先，貓的眼睛出類拔萃，鼻子的形狀極盡優雅。獅、虎、豹的鼻樑相較於整張臉，有些過長，因此顯得愚鈍，不夠精悍。在這一點上，貓的鼻子再理想不過，不長不短，調和適中，從雙眼之間延伸至嘴巴的曲線，其優美不可方物。波斯貓更是箇中翹楚。世上再也找不到任何一種動物，有著如此緊湊的五官了。

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航