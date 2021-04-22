江啟臣《破浪啟程》：民進黨搶奪中華民國的話語權，同時把國民黨抹紅為「中共同路人」

文：江啟臣、羅暐智

中華民國與兩岸主張

「過去我們曾搭建起九二共識這個兩岸良性互動的基礎。但隨著台灣內部、兩岸及國際局勢變遷，九二共識確實面對不少挑戰。」

二〇二〇年二月，江啟臣在黨內主席補選政見會直言九二共識「顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任」。三月九日就職典禮，他表示兩岸「曾有的互信基礎確實遭遇重大挑戰，未來需要我們去重建」，不照過去慣例重申「九二共識」。

江啟臣主席對兩岸路線的起手式，替「九二共識的存廢」留下巨大懸念，引起社會關注，也在國民黨內打開不設限的討論空間。

半年後，九月六日的全代會上，江啟臣終於重申「九二共識」——但他這次特別強調，國民黨關於「九二共識、一中各表」的表述「皆本於中華民國憲法」，因此在提到兩岸互動的基礎時，他的用詞是「基於中華民國憲法的九二共識」，不再只是模糊的「九二共識」。

從坦承九二共識「面對挑戰」，到強調「基於中華民國憲法的九二共識」，這半年來國民黨內對於兩岸路線經歷哪些討論？又凝聚了什麼共識？

我們得回到二〇二〇那場大選談起。

開放討論，凝聚共識

二〇二〇年初的總統大選，國民黨再次落敗。對比於不過一年多前，在二〇一八年底地方選舉的大勝，藍綠氣勢逆轉幅度讓人驚嘆。

當時輿論普遍把國民黨的敗選歸咎於其既有兩岸政策的表述方式，無法因應當前局勢的挑戰。

首先，二〇一九年初「習五點」主張九二共識內涵包含「兩岸共謀統一」，並延伸去談「一國兩制台灣方案」，讓綠營得以順勢偷換概念，把藍營堅持「九二共識」與在台灣毫無市場的「一國兩制」劃上等號。

隨後，作為「一國兩制」典範的香港爆發一系列激烈的抗爭衝突，更加深台灣中間選民、青年世代對北京政權的疑慮，也同時衝擊被綠營貼上「親共」標籤的國民黨。

因此選舉過後，國民黨兩岸論述是否調整，成為黨內外的熱議話題。

江啟臣自己觀察，「九二共識、一中各表」當年有它的時代背景，也發揮過重大貢獻——讓兩岸得以先擱置主權爭議，替雙方事務性的談判、社會各界的交流對話，提供必要的政治基礎。

但不可諱言，在近年中共與民進黨的對立操作，「九二共識」原有的彈性被壓縮，導致國民黨在選舉時有說不清楚的困擾。

「可是要不要調整，怎麼調整，不該是我一個人說了算。」江啟臣強調。他在就職演說時也提過，「民主時代，國民黨不能再期待某一位英明領袖，作出所有決定；而是要結合眾人之智，廣納各方意見。」

當時黨內黨外、不同世代，都對「九二共識」有不同想法。光是泛藍內部就存在不同態度——有的主張堅持，有人主張擴充內涵，有人主張要超越，也有人倡議廢除。江啟臣擔任主席以來，最大的挑戰在「整合」。

「我在這個關鍵時刻扛下主席角色，我首先要能在黨內撐起開放的討論空間，不加諸任何預設條件。」

隨即啟動的國民黨改革委員會中，有一組專門聚焦討論兩岸論述，其成員涵蓋有兩岸實務經驗的前官員、能反映民意動向的中央與基層民代和里長、對大陸事務熟悉的中常委，以及政治學領域的學者。

成員名單中，也包含創造「九二共識」一詞的的前國安會秘書長蘇起。

「我不去干涉，也不預設立場。大家的意見很多元，聽說也有過激烈爭辯，但經過開放討論，不同立場的與會者也能逐漸理解彼此看法。」

當時改委會兩岸組的共識是：國民黨的兩岸路線不能只停留在工具性的「九二共識」，還需要進一步講清楚：兩岸政策的原則、底線，以及最終追求的價值與目標是什麼。

改委會兩岸組的討論，逐漸凝聚為「堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台海安全優先、創造雙贏共享繁榮」這四大支柱。兩案組在六月提出的「建議案」中，針對上述四點，各自提出對應的「基本原則」與「優先行動目標」。

改委會建議案公布後，雖然黨內對其揭櫫原則多表認同，但因其談到「九二共識」時著墨其在過去的貢獻，引起包括馬英九、吳敦義、連戰、吳伯雄、洪秀柱幾位前主席的提醒，擔心該案造成國民黨「拋棄九二共識」的印象。

對此爭議，改委會兩岸論述組副召集人施威全在受訪中指出，國民黨是要「超越」九二共識，但不是「否定」九二共識。

隨後，江啟臣展開兩個多月的黨內諮詢，在全國舉辦了二十多場座談，也分別與馬英九總統及連戰、吳敦義、朱立倫、洪秀柱、吳伯雄等前黨主席交換意見。最後，江啟臣歸納出八點論述，在九月六日全代會公布。

中華民國的樞紐價值

「與其講九二共識是定海神針，不如說中華民國才是定海神針。」

江啟臣八點論述的核心精神，其實就是「以中華民國為樞紐」。其第一點就開宗明義強調「中華民國憲法既開創台灣民主自由，又連結兩岸，提供兩岸往來的法律基礎，是穩定兩岸關係的磐石。」

因為「中華民國」是兩岸關係磐石，因此第二點呼籲，兩岸官方協商「必須正視中華民國憲政秩序，尊重中華民國存在的事實。」

第三點談到「九二共識」，強調國民黨過去關於「九二共識、一中各表」的表述，「皆本於中華民國憲法」；而未來將以「基於中華民國憲法的九二共識」延續兩岸互動，尋求互動方式的與時俱進。

「如果沒有中華民國，就沒有中華民國《憲法》。沒有中華民國《憲法》，就沒辦法談『九二共識』和兩岸關係。」江啟臣解釋。

第四點則指出，國民黨始終反對「台獨」或「中共的一國兩制」，是因為兩者都將「消滅中華民國作為主權國家的地位」。

三、四這兩點，等於是把國民黨「九二共識、反台獨、反一國兩制」這三個立場背後共同的理由說清楚，也就是「中華民國憲政體制」。

第五到八點，則從改委會建議的「優先行動」中延伸，具體地針對「放棄對台動武、兩岸協議監督條例的立法、黨公職兩岸交流準則，以及兩岸人民交流的人權保障」提出訴求。

最後這四點訴求的安全和平、民主監督、清廉問責、人權保障，也都是《中華民國憲法》所保障追求的價值。

不過「江八點」的擬具，反映的不只是國民黨立場，也包含對當前民情、朝野，乃至於兩岸局勢的綜合判斷。

改委會落幕後，國民黨在二○二○年七月做了一份民調，發現雖然不少人反對以「九二共識」繼續作為未來兩岸交流基礎，但若強調是「基於中華民國《憲法》的「九二共識」，則支持比例明顯提高，甚至包含不少年輕人。

江啟臣相信，這代表雖然「九二共識」被抹紅，民眾有疑慮，但民眾對「中華民國憲政體制」仍深具信心。因此國民黨相信，如果未來談到九二共識時能把「中華民國憲法」這個前提講清楚，仍然能獲得多數台灣民眾支持。

江啟臣認為，國民黨能否重新贏得台灣人民信任，取決於未來的兩岸論述能否以《憲法》精神為基礎，以中華民國為主體，以台灣社會為優先。

「這裡談到的憲法精神，包含了目前台灣人民最在乎的民主自由、平等人權、尊嚴與安全等價值。」

江啟臣觀察到，連民進黨也漸漸發現，中華民國才是兩岸問題的解。例如蔡總統上任以來，雖然不曾廢除民進黨的台獨黨綱，但在諸多公開言行上卻逐步向中華民國路線靠攏。例如蔡英文所說的「中華民國台灣」，已是以中華民國為主題，再加上「台灣」來安撫獨派的躁動。

民進黨自己往中間光譜靠，搶奪中華民國的話語權；同時把國民黨「抹紅」為「中共同路人」，往邊緣推。「這對國民黨來說是無法接受的扭曲！」

因此江啟臣持續努力，拿回中華民國的話語權。

二〇二〇年十月，國民黨智庫舉辦台灣光復研討會，獨派團體「台灣國」來現場抗議時。江啟臣在受訪時反諷，獨派團體才是「中共同路人，要來消滅中華民國。」他更回嗆，「要台獨去找蔡英文，要捍衛中華民國才來找我！」

十一月國民黨線上電子商城上限，推出「ROC Forever」的紀念商品。江啟臣解釋，民進黨正逐步建構一個七十多歲的「中華民國台灣」，但國民黨捍衛的是原汁原味的一百一十歲的中華民國。

回到兩岸，江啟臣清楚，對岸現階段不可能承認中華民國主權。但他鄭重呼籲北京，「必須正視中華民國存在的事實，兩岸才有連結，才能確認目前兩岸是分裂分治。也要有中華民國的空間，才有辦法去談未來兩岸政治的解決方案。」

回顧「九二共識」的初衷，就是本著「求同存異」的精神，讓兩岸可以擱置政治主權爭議，務實解決台灣人民在兩岸交流的問題。

但展望未來，江啟臣認為國民黨的兩岸論述不能滿足於「九二共識」，一定要能與時俱進，也就是以「基於中華民國憲法的九二共識」為基礎，開創兩岸未來更多的可能。

書籍介紹

本文摘錄自《破浪啟程》，暖暖書屋出版

作者：江啟臣、羅暐智

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一九九六 台海危機，我在金門，海龍蛙兵，保家衛國

二○二一 萊豬進口，我在國會，立法委員，捍衛食安

江啟臣的海浪與藍天

驚濤駭浪駕輕舟 大事臨頭向前行

一個上小學前聽不懂國語的農家小孩「愛哭仔」

一個原本不黯水性的旱鴨子變身「海龍蛙兵」

二○二○年大選慘敗後勇於承擔與挑戰的「最年輕黨主席」

二○二一年美國《時代》雜誌評選為全球百大「未來領導人」

以「海龍魂」————忠義剽悍、勇猛頑強

一肩扛下重擔，期許自己與所有人共同面對險峻挑戰

與大家一起破浪而行，讓台灣再次啟程前往更安全美好的未來

江啟臣 說：

我一直在思考，如何把台灣放在世界地圖上。

國家要備戰，不能懼怕戰爭，但負責任的政府，同時要盡最大力量減少戰爭風險。雖然挑動對外衝突，往往是鞏固領導權力的有效手段，但負責任的國家領導人絕對要戒之慎之，絕對不能炒作衝突對戰氛圍，將人民推向戰爭。

沒經歷過戰爭，不容易知道戰爭的可怕與殘酷。不要說是戰爭，即便連戰爭邊緣，現在的國人大多都沒經歷過，因此很難想像。

兩岸沒有兵戎相見的空間，戰爭爆發兩岸全都是輸家。

國民黨是台灣唯一經歷過戰爭的政黨。因此我們雖不怯戰，但更知道和平的珍貴與得之不易。

希望我們這一代，不需要像當年我父母一樣，擔心下一代是否會上戰場。

國民黨的核心價值就是「中華民國」。這不只因為國民黨是開國政黨，更重要的是，國民黨人透過制憲、修憲、行憲與釋憲，在中華民國憲政體制中凝練了「自由民主、人權保障、民族平等、民生經濟原則，與重視教育文化」等理念價值。

所以當我們挺身捍衛中華民國時，捍衛的不只是一個政體，更是去捍衛這些核心價值，與我們珍惜的生活方式。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九