李戡《蔣介石日記的濫用》推薦序：李敖為台灣知識產值締造一次出超記錄

文：盧建榮（知名歷史學家）

【推薦序】李敖為台灣知識產值締造一次出超記錄

一

李戡兄趁創作博論的間隙，騰出另隻手寫了一本、關於揭發大陸學者楊天石抄襲了台灣幾位學者的書文，這些學者是蔣永敬、李敖、李雲漢還有謝國興等人。在短短兩、三年中，左手中文、右手英文地使出雙刀流本事的博士生，就我所知，極為罕見。光憑露出這一手，異日震懾江湖宵小，自是不在話下。我有幸成為他少數第一波讀者之一，在他付梓前夕，樂於替他寫序，以壯其行。

二

看到李戡書，不由得令我想起與乃父諸多相處事情的其中三件。首先，李敖先生於1995年某日，以電話約我見面。我首次是在他東豐街的書房見到他，繼而兩人相偕前往書房對面一家飯館用餐。那時，李先生正在電視台做談話性節目，想邀我對談杜正勝的人品與治學，我當場予以婉拒，算是沒給他面子。首次見面有點不歡而散。我當場沒說婉拒的理由。事實上，那時是我人生困頓的暗淡時刻。從1991年7月至1992年2月28日，我在中研院歷史語言研究所上班，歷史組主任邢義田正在霸凌我、阻止我升等。其時恰值杜正勝是人類學組主任，夥同所長管東貴一起加入挺邢陣營，打壓我不遺餘力。

之後還是有後續，我在因應此一困局上，決定避其鋒銳，盡量爭取時間做研究，延後並累積異日從事抗爭的資本。所以，李敖邀我批判杜正勝，在我是抵觸我既定的行事指針。我是1981年高去尋任所長時進史語所的，一進來便聽他對我說：「這麼好的讀書環境，天下哪兒去找啊。更何況政府還付你錢讀書。」之後約略與我會見李敖的同時，有來訪的大陸名學者葛兆光，於羨慕史語所環境之餘，也講出類似高去尋講的話。我渴求安靜念書之心很強烈，故爾我沒答應李敖。但我始終覺得有所虧欠李敖，尋思有所補償。

另外兩件與李敖交往事，都與抄襲有關。2010年，我認為該輪到我反擊杜正勝集團的時日到了。我偕張友驊一起揭發史語所三位研究人員（按：其中兩位是杜的學生）抄襲李敖書文的弊案。整個弊案的調查和揭發，在由張友驊發行的《社會／文化史集刊》第五期（2010.9）給刊登出來。那一期還是由時英出版社負責行銷，之後就歸新高地自家經營了。在我奉上10本刊物給李敖的當晚，他很高興。

我向李敖說，很榮幸有機會為你這位大文豪，出點小力氣。萬沒想到他竟脫口說：「不對，這次，你是大文豪左拉，我是受你仗義執言好處的德雷福上尉。」我嚇了一跳，李敖的機智和風趣，我早就見識過好幾回了，這次無非又是他的慣技展演罷了。我吃驚的，是他不暇思索地用了1910年代法國史的一個典故，而且在引用上顯得不露痕跡。重點是，這是他對我答謝之意。我當然不至於樂昏頭從此以左拉自許。

有一天，李敖對我說，他所剩時日不多，卻仍有很多事待做。許多件中只有一件，他無法優先處理。接下來說的，令我震驚。他說，他的蔣介石研究成果，被大陸學者給抄了。他沒時間追究此事，但盼我幫他留意此人寫的有關蔣介石書文。他告訴我此人叫楊天石。之後，文化大學辦了一場蔣介石學術研討會，楊天石赫然與會且貢獻一文。迨會議論文集出版後，我持去轉贈李敖。他沒說謝，只是有點傷神。

三

今天李敖想做卻沒能去做的事，由其哲嗣李戡代為完成。我真說不出替李敖高興的那份情愫。李敖有子代為復仇，而且就算李敖親自復仇，恐怕也沒李戡做得如此周到至令人瞠目結舌的地步。那是對仇家的徹底刨根以及毀滅性重擊！這是李氏家學重現江湖。我為李氏加倍奉還的家風，喝采不已。

四

抓抄打假的工作，攸關中文世界學術境界提升，至關重大。在學術大國的西洋和東洋，抄襲事件偶有發生，卻無人敢包庇抄襲者。抑有進者，凡被揭發以至東窗事發的抄襲者，只有夾著尾巴鼠竄，並自絕學界這條路可走。反觀中文世界的學術社群，大陸和台灣都抄襲成風，被舉發的人不僅不謝罪以遠離社群，抑且獲權勢者包庇的竟大有人在。這就是學術大國和學術小國的差別所在。

台灣同大陸都是學術小國。仔細比較，小中還有更小，台灣比起大陸，更加小國。在抄襲成風的兩岸，還有一項結構性人為障礙構成了彼此不易發現抄襲。那就是大陸台灣互相定位對方的書為「禁書」。台灣在1987年開始解禁大陸書，但大陸迄今仍對台灣書進行列管。先說1987年之前的台灣，一般讀者讀不到大陸書，只有學界少數人可以接觸到大陸書。因而這造成台灣學者抄大陸書，不虞被發現。

舉其發生在七○年代的著例，譬如1973年（?）台師大教育系田培林學生為乃師出七十大壽論文集，其中有位門生厚顏抄了唐長孺名篇：〈九品中正試論〉，作為賀禮。這樣荒唐事只有台灣無恥之輩幹得出來。又如，1976年，台灣商務替台大哲學系教授陳鼓應出了本：《老莊哲學》之類的書。當有人提出陳抄襲事大陸學者時，陳竟要大家感激他，表示不如此，大家讀不到「匪書」。這竟是抄襲有功呢。

大陸之於台灣，在知識產能上，前者十數倍於後者。而在抄襲上，多的是台灣抄大陸的。因此，便形成以下共生關係：大陸是知識出超國，台灣是知識入超國。就以我在中研院史語所職場的小天地而論，我就抓到有人抄大陸學者唐耕耦的研究。有人為申請進所，所作之演講文竟抄自大陸鮑曉娜和張澤咸的文章。我都跟杜正勝所長（任期為1994-2000）報告過，他都予以包庇。所以後來我抓他學生抄李敖，我料定他非包庇不可。我只是沒料到，時為所長的黃進興與任副院長的王汎森，會以百分之兩百的力道，幫杜正勝強力包庇抄李敖的賊徒。前此抄唐耕耦的那位同僚，據王汎森告知我，此人好幾個月循牆而走、羞於見人。我才知王汎森從杜正勝處學其抄襲包庇學之三昧也。

五

在歷史知識產製和傳播上，台灣一向對大陸逆超，是千真萬確之事。但有一個例外。大陸有學者如楊天石，在蔣介石研究區塊上，他愧不如李敖、蔣永敬，以及謝國興等台灣學者，就在兩岸資訊懸隔的屏障下，楊天石大抄特抄，不虞大陸學術社群會發現。他抄了之後，鎮日提心吊膽李敖來抓他（另外蔣、謝兩人與他形成利益共生關係，不會來抓）。好不容易等到李敖遽歸道山，他才放下這顆心裡大石呢，而老天爺卻跟他開玩笑。李敖沒動動手，並不表示李家不動手。李戡代父復仇一舉，完全是楊天石沒防到的。李敖只是物質生命結束，他的精神生命有李戡代為發揮其文化資本核彈級攻擊。

六

李戡書不止揭穿楊天石自作孽不可活的醜事而已。他為了寫本「戒抄寶訓」，還處理了楊天石青少年人格養成與大時代的勾連，以及日記史料的方法論極限問題。關於楊之人格養成與大時代的關係這部分，我以為李戡書為我們揭示了「曲學阿世」以及「為稻梁謀」的機會主義者臉孔。這種人以後會大抄台灣學者，自是不令人意外。在日記的限制方法論部分，更是幫助有志史學工作者提升研究檔次的津梁。這兩方面是作者大方贈予讀者的附帶獎品，保證讀者讀了，眼界為之大開。

歡迎李戡加入抓抄打假大隊。是為序。

盧建榮寫於北市景美岳泰峰範大樓，2020年12月1日

書籍介紹

本文摘錄自《蔣介石日記的濫用：楊天石的抄襲、模仿與治學謬誤》，暖暖書屋出版

作者：李戡

揭穿「中國大陸蔣介石研究第一人」楊天石的真面目

他視《蔣介石日記》如寶藏，讓日記自己說話，自以為客觀科學，實則貽笑大方。

楊天石號稱中國大陸「蔣介石研究第一人」，但他慣用「替換」的手法，針對其他學者研究過的主題，用其他史料替換，偽裝成自己的原創。抄襲以外，他還盲目依賴「獨家史料」而不顧史實，每看到一批新的史料，不仔細考證，就迫不及待寫一篇文章，深恐「獨家」被人搶走。正因此種不健康的心態，造成了他治學的急躁和冒進，以致於不斷做出偏離史實的解讀。

他研究蔣介石的史學方法，盲目相信依賴、甚至「濫用」蔣介石日記。不看其他學者的研究成果、沒讀過美國檔案原文、也沒有核對英語原文，看不出翻譯的瑕疵，僅根據中方材料，就斷定蔣介石在一個國際談判事件中扮演了重要角色。在沒有其他旁證的前提下，單獨使用蔣介石日記做闡述，偏離了重點。最經典者，是他認為蔣介石參與了暗殺希特勒的計畫，怪誕又荒謬。

他不探究歷史背景、一昧堆疊史料的壞毛病，常欠缺前後連貫性，讀來吃力且前後矛盾。他只能針對一個時間點的一件史事做評述，顯少能對一段時間的歷史有宏觀而深刻的理解，缺乏對事件全域的分析。僅憑日記立論，何以能稱蔣介石研究第一人！

本書特色

本書揭示的並非一字不改的簡單抄襲，而是道出一般人看不出的高明抄襲手段，令人大開眼界。

本書也示範了史料的運用，不可僅用一家之言，即使是當事人的日記，也會有模糊、刪改、避而不談、作偽的可能。欠缺前後脈絡的掌握和多視角的比對，只會是史料的堆砌整理或斷章取義，不具學術價值。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰