香港新選制下，號召他人投白票廢票、不投票也違法

（中央社）香港政府昨（13）日公布新選制草案，對號召選民投廢票、不投票者最高量刑3年。香港律政司長鄭若驊說，港府將在三方面規管這類行為，包括公開播放影片、懸掛布條、發傳單電郵等都屬違法。

中國3月間出手修改香港選制，扼殺民主派人士參選空間，隨即有港人號召民眾在新選制下，以投廢票、空白票或不投票等方式表達不滿，引起一定共鳴。港府官員對此已揚言，將以法律處罰這種號召選民投廢票、空白票或不投票的行為。

根據港府昨日公布的「完善選舉制度條例草案」，任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬觸犯非法行為；任何人故意妨礙或阻止另一人在選舉中投票，也屬觸犯舞弊行為。一旦違反上述規定，最高可判監3年。

鄭若驊說，防止任何人公開煽惑不投票或投廢票，將分三方面執法。一是向公眾作任何形式宣傳，像是公開播放影片等；二是被公眾觀察到，諸如在屋外懸掛布條標語「煽惑」投空白票或廢票等；三是向公眾發布任何相關內容，包括電子形式。這三種行為都屬違法。

香港特區行政長官林鄭月娥在記者會上說，草案增設「煽惑他人不投票、投白票」罪行法源來自香港《基本法》附件一及二。根據以往選舉經驗，港府認為有需要作此修改，以確保「不會有人操縱選舉，煽惑他人不投票」。

港府昨日宣布，香港特區行政長官選舉委員會選舉（選委會）將於9月19日舉行、立法會選舉於12月19日舉行，特區行政長官選舉則於2022年3月27日登場。

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