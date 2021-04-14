老人台搶年輕觀眾？笑話！

香港人長壽，且消費力強，銀髮族市場大有可為。《TVB》的慣性觀眾群正老齡化，近水樓台，可謂商機無限，又何苦捨長取短，走去搶灘，轉攻年輕人巿場呢？

慣性收視下，轉型制肘多，節目難免隨觀眾老化。食得咸魚抵得渴，《TVB》大老闆黎瑞剛早前接受訪問，卻大表不滿，批評公司距離年輕觀眾越來越遠。其實老人台也可以搞搞新意思，譬如上周推出的《尋人記》，追訪二、三十年前的電視新聞人物，筆者問一些年長的朋友，便覺得有共鳴，想知道當年的小孩變老是何模樣。正熱烈談論《進擊的巨人》大結局、《試當真》等四台聯播或港台有份捧紅的《好青年荼毒室》，年輕人就算有時間，不經意地看到無綫這個「新節目」（這點子不算新，最出名的要算是英國《ITV》早於1964年開始，每隔7年拍一次的《Up series》，但製作團隊並非單純玩懷舊，「消費」受訪者，而是出於探討階級背景對小孩未來有多大結構性影響之初心），都只會質問《尋人記》監製阿黃淑明女士，要尋人，幹嗎不尋是旦男？

老人台幹嗎搶攻年輕人市場？

黎瑞剛在訪問中舉了一個例。原來在這位「中國梅鐸」眼中，所謂有創意的節目，是指內地青年的「創富故事」，以啟發香港年輕觀眾。相信香港的年輕人聽見，都會喊一聲「嚇死寶寶了」。這類節目本來就不缺乏，《無綫》自己拍推廣大灣區的特輯，就不時訪問在當地成功創業的人士嘛！

以黎瑞剛的履歷來看，他可能想參照《中國好聲音》或《中國好歌曲》的成功模式，搞真人騷節目，以內地青年如何白手興家為賣點，趁機軟銷大灣區有多好，與國家走的富強之路同步。這種節目在國內受歡迎不出奇，但搬來香港搞，便有水土不服的文化障礙。

現在不是一九年初，排隊喝喜茶的時光已逝，香港年輕人亦不會對在大陸創業有幻想——有能力又不抗拒在內地生活者，不用推銷，早已自行北上——遑論有代入感。她／他們有強大的身分認同需要（及危機），渴求同聲同氣的共鳴。黎瑞剛的思維，離不開由上而下、把「正確」價值觀灌輸給觀眾的強國模式，本質上是背負政治任務的文化工程，旨在馴化走上歪路的不良分子。這樣做，並沒有真正聆聽香港年輕人的心聲，了解其難處，撫慰其傷痕。就算你做不到以阿布泰為藍本的創業故事，但是否可以貼地一點，不再只用帝皇將相的眼光看香港的問題呢？

所以說，黎瑞剛並不知道甚麼叫人文關懷，更不懂善用香港寶貴的文明資產。筆者在〈港台變官媒弊大於利〉中分析過中美的戰略互動性問題。其實，數字人幣一旦威脅美帝印鈔的專利，雙方便有機會爆發軍事衝突。奈何雙方實力懸殊，中共只有另闢蹊徑，設法牽制對方，爭取時間後來居上。要增加政治籌碼，便須靠香港提升和輸出軟實力。港府派李百全打壓港台，是政治正確啊，卻正在幫倒忙也不自知。扼殺彌足珍貴的多元聲音、傳媒專業素養和文化使命，只會糟塌香港——除金融以外——對中國而言最無可替代的特殊貢獻。

《無綫電視》比不上《香港電台》

《香港電台》近年銳意革新，即使被壓縮資源，仍屢創佳績，備受各界肯定。憑藉其批判性和文化創造力，在中國和國際社會之間，是有望向世人示範一國兩制的多樣性和兼容性，展現中國敢於接受批評的大國自信，對沖戰狼的負面形象。在國際大政治之下，若這條路線能發揮槓桿效果，於中共而言，戰略價值不容小覷，香港人的權益和原有生活方亦可得到某程度的保障。

在政治光譜上，位於保守、親建制的一端，以牟利為宗旨的《無綫電視》，自量地服務上年紀的觀眾，在符合習近平最高利益的前提下，同樣有其獨特的、為國家出力的戰略作用。由保守至激進，於文化事／產業中形成資本、人才的輸送鏈及旋轉門機制，有利於塑造百花齊放的創作環境——這正是培育軟實力之根本。但黎瑞剛、李百全的政治和文化視野極其狹窄，只局限在純粹表忠的層次，以為全力配合忠誠的廢物把異見者全部清除，把香港完全融入大灣區，便對國家最有益處。

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誰知香港的價值正在於她和國內城市有所不同。破壞兩制的根本差異，對中央弊大於利，甚至會重犯加速主義的錯，打亂中美博奕過程中的動態平衡，到頭來吊詭地危害國家安全。所以，不論港官，抑或愛國商人，最重要是懂得拿揑那微妙的分寸，以辯證的政治智慧和手腕，加上超前的文化創造力，在全球新常態下，替自己服務的組織尋找恰當定位，避免國際政治侏儒症衝昏頭腦，使中央因小失大。

股東利益最大化之後遺症

文化產業講求有heart，傳媒機構講求公信力，在黎瑞剛對《TVB》的批評中，都看不到對這兩者有高度重視。要知道，「政治正確」凌駕專業要求和判斷，乃香港高速墮落之始。此外，大台作為老人台，有黎瑞剛口中的山頭主義毛病，不足為奇，但更致命的是，過去多年，一無文化視野和抱負，二無士氣和精益求精的衝勁，三無人情味，亦毋視人才傳承和技藝的沉積。傳播事業，以人為本，現在卻視員工為用完即棄的工具，視觀眾為餵甚麼便吃甚麼的廢老，視客戶為任其劏得就劏的水魚。這些弊病，都源於管理層把傳播事業純粹視為一門生意，並奉股東利益極大化原則為圭臬——香港的芝加哥學派和主流經濟學者最喜歡講這一套。

於是公司虧錢（由於大股東玩財技輸鑊金），大台便選擇節流：把無直接盈利貢獻的部門及資深的台前幕後裁掉。公司管理層的失敗，由員工承擔代價。而政府的勞工政策，一向偏幫資方，並得到主流經濟學者的加持，以至一眾財演都會強調在商言商，股東利益放首位，其他持份者的權益屬其次。千方百計壓低創作人和製作人的薪津，乃普遍現象。一間本地的龍頭傳播機構，是不需要負社會及文化責任的。無數員工花半生努力在自己專業中尋求突破，但藝術水平再高亦無用，個人事業的成績與表現往往無關。這便是主流經濟者不知不覺間灌輸給全社會的價值觀。所謂山頭主義，背後純粹是利益的爭奪，權力的廝殺，並無良性競爭下的高手過招和較技，這才是老人台外強中乾，最終淪落至此的重要原因。

文章獲授權轉載，原題目為「老人台搶年輕觀眾？笑話！－論香港政府的國師芝加哥學派(四十四）」，原文可見於作者Facebook。

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