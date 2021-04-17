香港歷史教育的敘述錯誤，在於中國國民黨不能與中華民國劃上等號

根據香港《明報》的報導，最近港府將小學六年級教科書中關於1949年中華民國政府遷台的內容，調整為「由蔣介石領導的中國國民黨則遷至台灣」。這段論述過於簡化了1949年大遷徙的歷史背景。中國共產黨長年把國家與政黨畫上等號，所以他們會有這種把中國國民黨與中華民國畫上等號的描述，毫不令人意外。

不過1949年的中華民國政府遷台，真的在意義上等同於中國國民黨的遷台？中國國民黨在發展民主的過程中，曾經歷過軍政、訓政與憲政三個時期。後來戡亂戰爭爆發還有大陸淪陷的原因，先後頒布《動員戡亂時期臨時條款》與《台灣省戒嚴令》。直到1987年解除戒嚴，1991年解除動員戡亂，乃至於1996年的第一次總統大選之前，台灣確實長期處於中國國民黨一黨獨大的狀態中。

然而即便有這麼一段實施威權統治的歷史，中國國民黨仍不能夠與中華民國在概念上劃上等號，國民黨也從來沒有聲稱過自己代表中華民國。1947年頒布的《中華民國憲法》，沒有在開頭就規定中華民國政府必須要接受中國國民黨的領導。參與制定《中華民國憲法》的政黨亦不是只有中國國民黨，其中青年黨與民社黨都在1949年跟著政府一起來到台灣。

光是從這點來看，我們就知道1949年來到台灣的政黨不是只有國民黨，又怎麼能把遷台這段歷史看成是國民黨一個黨的事情？就好像中國國民黨在對抗戰歷史的論述上，也從來不強調是由國民黨領導抗戰，而是強調中華民國或者國民政府領導抗戰。為什麼？因為上戰場保家衛國的軍人，也不是只有國民黨或共產黨而已，青年黨、民社黨與中國民主同盟的黨員都不該被排除在外。

跟來台灣的，不只有願意效忠中華民國政府的在野黨，還有涵蓋《中華民國憲法》在內的完整憲政體系。雖然那個時代的國民黨，沒有辦法如歐美國家般推行全國性大選，卻也制定《台灣省各縣市實施地方自治綱要》，讓人民可以直接選舉縣市長。1954年當選台北市長的高玉樹，就是不具備國民黨黨員身份的黨外人士。

試問今天香港，人民能不能直接選舉特區行政長官呢？特區政府是有什麼立場批判當年中國國民黨「以黨治國」？隨著中華民國憲政體系一起來台灣的，還包括中華民國政府完整的行政、立法、司法、考試與監察機關。還有包括美國庚子賠款成立的國立清華大學，難道這樣一個堂堂正正的教育機構，也能被視為國民黨的黨產？

Photo Credit: 許劍虹 根據沈呂巡大使介紹，外交部的前身為1861年3月11日成立的大清帝國總理各國事務衙門，那時興中會連影子都還沒出來呢

就連許多中華民國的政府或者軍事機構，也早在北洋政府時代，甚至於清朝末年就已經成立。比如今天位於桃園八德的國防大學，前身為1906年在河北省保定創立的陸軍軍官學堂。中華民國海軍，則可以追溯到1875年大清帝國創建北洋水師和南洋水師的歷史。根據前駐美大使沈呂巡的研究，中華民國外交部傳承的是1861年3月11日成立的大清帝國總理各國事務衙門。

從有如此多比中華民國還有中國國民黨歷史還要悠久的機構，都在1949年隨政府遷台，就可以知道把中華民國政府與中國國民黨劃等號是有多麼不符合史實。國民黨的歷史確實並不總是光彩的，過去威權時代也犯下過許多侵犯人權的錯誤。不過國民黨的領袖們，從來都是把威權視為一種手段，而不是目的，從而讓中華民國最終能重返民主憲政的道路。

跟著來台灣的外省人，也並非人人都擁護中國國民黨的威權統治。他們是為了躲避共產黨的極權統治來到台灣，而且包括胡適、殷海光以及雷震等自由主義者更致力於挑戰國民黨的威權統治。我們能享有今天得來不易的民主，不只仰賴這些外省與本省菁英的通力合作，還有中國國民黨內外有識之士的共同努力。

自解嚴以來，國民黨不只把本來該屬於國家的還給國家，就連本來由國民黨創立的機構，比如說中央研究員以及前身為中國國民黨中央執行委員會調查統計局的法務部調查局都一起交給了中華民國。2000年第一次政黨輪替後，國民黨「黨國不分」的問題早就已經不復存在。早年本來是「黨軍」的國民革命軍，更是完成了「軍隊國家化」的洗禮，成為了不折不扣的中華民國國軍。

所以從各個角度來看，把中華民國在1949年的遷台比喻為中國國民黨的遷台都是不恰當的。相信大多數的台灣人可以理解港府在目前的情況下，要立即實現民主憲政的理想和承諾有其困難，但尊重史實、同時也尊重和香港淵源甚深的中華民國，應該是香港作為一個自由多元社會的最後底線，而且也是必要的堅持。

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