《100個爸爸送給你的真愛語錄》：如果時光能倒流，讓你給15歲的自己一個建議，你會說什麼？

文:Jonathan Brody

A good relationship isn’t a 50/50 split of the work and responsibility. It’s 60/40, with each of you trying to give 60%.

一段良好的關係並非只是百分之五十工作與百分之五十責任的分配,它應該是百分之六十與百分之四十的比例,而你們兩個都想付出那百分之六十。

If your guy doesn't open up, it’s because we've been conditioned to act tough or strong, no matter how we actually feel. It takes a lot of trust for a guy to show his feelings to other people.

如果你的男伴不敞開心胸,那是因為無論我們的真實感受如何,我們都已經被調教成必須表現出強悍或堅強的樣子。要一個男人向他人展示自己的感受需要得到他非常多的信任。

If a guy doesn't pick up on your hints and signals, that doesn't mean that he isn't paying attention or is stupid. It means you’re not communicating openly and clearly. Say what you want.

如果一個男人沒能領悟到你的暗示和訊息,並不表示他沒有注意到或是太過愚笨,而是表示妳沒有公開且明白的溝通。妳想要什麼就直說吧。

Show respect and consideration for her parents. By respecting them, you're also showing respect for her.

要尊重及關心她的父母。藉由尊重他們,你也表現出對她的尊重。

A relationship is a two way street. If your man supports you mentally and emotionally, lifts you up and takes an interest in your goals and dreams, it’s not because it’s expected of him. He does it because he’s wants you to be happy, and because he’s happy to be with you. You have to do the same for him.

親密關係是一條雙向道。如果你的男人在精神上和情緒上支持你,讓你振作起來,並對你的目標和夢想感到興趣,而不是為了迎合別人對他的期待。他之所以這樣做,是因為他希望妳快樂,而且他也能跟妳一起感到快樂。這時候妳必須為他做同樣的事。

Accept your partner for who they are and do not try to change them.

接受你的伴侶原本的樣子,不要試圖改變他們。

Don’t approach every relationship as “this is the one I’m going to marry”. Just have fun and enjoy yourself.

不要用「這就是我想結婚的對象」這樣的想法來展開每一段的親密關係。你只需要玩得開心,然後盡情享受。

Women are meant to be loved, not to be understood.

女人註定要被愛,而不是被理解。

Everybody says this, but relationships really are all about communication. Ask. Don't assume you know what they meant or how they feel. Make compromises. Listen and make yourself heard. Ladies: don't spend so much time overthinking. Guys usually say what they mean without some secret meaning or agenda.

大家都這麼說,但男女關係真的就是完全的溝通。開口去問,不要以為你知道她們的意思或感受。要懂得讓步妥協。傾聽他人,也讓他人聽見你。女士們總是不想花太多時間在過度思考;而男人們經常會直接說出他們的意思,不帶有任何隱藏的意圖或作為。

If you care more about the relationship than the other person, that person has all the control. Feelings are never perfectly equal in any relationship, but be with someone who really wants to be with you.

如果你比對方更在乎這段親密關係,那對方就擁有全部的掌控權。在任何一段親密關係中,感情永遠不會完全地平等,但你可以跟真正想陪伴你的人在一起。

The guy to look for is the one who gives you his time, his attention, his affection and his respect.

你要尋找的男伴應該是能給你時間、注意力、感情和尊重的人。

書籍介紹

本文摘錄自《100個爸爸送給你的真愛語錄》,紅通通文化出版

作者:Jonathan Brody

譯者:汪爽秋、葉卿琳

親子溝通是一個家庭中最重要也是最難克服的課題之一,古今中外皆是如此。長久以來大家都認為華人的家庭較強調權威,父母與孩子之間存在的是尊卑長幼的關係,兩者之間明顯有一道鴻溝界線;而西方家庭則重視孩子的獨立思考,多數時候是讓孩子自由發展,彼此之間彷彿是朋友平輩。

然而事實並非如此,西方的父母親一開始也是認為小孩子什麼都不懂,凡事聽父母的就對了;而孩子們也會認為父母提出的意見很不切實際,甚至沒有站在自己的立場去思考所面臨的問題。

面對同樣的狀況,卻因東西方父母對於親子之間衝突的思維及處理方式不同,因此造就不同彼此的結果與文化。

Jonathan是一個在台灣生活超過30年的美國人,他選擇在這片土地上落地生根,也因此可以同時接收東西方文化的薰陶。當他在面對親子溝通這個重大的課題時,一開始也是跟你我一樣,面臨到許多的挫折與不安。

他有一個兒子跟一個女兒,他在孩子面前表現的就是典型的父母,始終堅持最了解狀況,不停提出自以為是的建議,並認為總有一天他們會理解自己的觀點。

兩個孩子則是典型的青少年,總是不同意老爸的觀點,經常為了一些事跟老爸爭論,不停地對他翻白眼與抱怨。

某次與女兒爭論後,Jonathan感到無比的挫折,因此在臉書發文詢問他的好友:

如果時光能倒流,讓你給15歲的自己一個建議,你會說什麼?

一夕之間,Jonathan的臉書竟湧入來自世界各地好友們的建議,有人分享對愛情的觀念,有人分享如何成功的祕訣,也有人分享快樂之道,更有人分享人際交往應注意的事項。

當Jonathan和他的孩子分享這一篇篇的貼文時,有些讓他們點頭稱是,有些則是會心一笑,甚至到最後,他們還意猶未盡,不斷地追還有沒有這樣的東西?

「別再迷戀她了,她明明沒那麼喜歡你。而且,當你嘗試挽回無法挽回的事情時,你就不會注意到那些經過你身邊的任何一絲可能性。」

「在面對挑戰和艱困的時刻時,應該採取一些能在事後讓你感到自豪的作為。」

「不要自以為是。通常,你自己並沒有你想像的好。相反地,盡可能成為最好的人。做你想做的那個人。」

「原諒自己過去所做的愚蠢事。沒錯,你是個白痴,但我們全都是。」

「人生之所以會成功,很大程度取決於你願意進行多少次不自在的談話。」

這本是Jonathan與你分享有關愛情的智慧語錄,希望它也能幫助您和您的家人找到同樣的東西。

本書特色

生活可能令人沮喪,成長可能令人迷惘。

人際關係其實複雜,愛情不能永遠瀟灑。

試圖靠自己弄清楚所有這些事,可能使人筋疲力竭。

因而每個人都需要找到人生經驗和智慧的來源。

有人曾說:「免費的建議往往要價不菲」。話雖如此,但他人的經驗常常會對我們有參考價值。

這本書滿滿都是免費的建議,而且是由不認識您,也不了解您的問題的人免費提供。閱讀時,請注意與您產生共鳴的特別建議。也許您會發現一些與您正在經歷的事情直接相關的建議。您可以利用這些建議,作為與了解您和您所面臨挑戰的人,開始進行有用的對話的一種方式。

與您信任的人分享這些建議:您的朋友、父母和師長。詢問他們的想法,他們可能會提供新的視角,幫助您找到所需的答案。

即使日後隨著年齡的增長,您對建議和訊息的需求也因此改變,但是您總能在本書中找到不會過時的智慧。

Photo Credit: 紅通通文化出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰