KY股連環爆！世芯跌跌不休，股民憂「康友案翻版」股票變壁紙

世芯-KY因受「飛騰事件」牽連，連續數日跌停，公司高層緊急舉辦法人說明會，企圖止血，會議中釋出不排除買進「庫藏股」。但今（14）日股價仍未止，早盤再跳空以跌停593元開出後鎖死，跌停賣單超過一萬張。因受去年康友-KY在連續14根跌停，後於今年四月被迫下市，眾多股民百萬資金不到半年賠光，股票變壁紙，世芯投資人徹夜難眠，市場對「KY股」膽顫心驚。

《工商時報》報導，KY股連環爆為了亡羊補牢，金管會昨日強化KY公司治理，發布新法規，明定財務報告2021年起，要從原本「一年一次」改為「半年一次」，且要經三大程序，會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認，預計下周，立刻上路。

什麼是KY公司？

KY，其實是「開曼群島」（The Cayman Islands ）的縮寫，指公司在國外設立與註冊，後選擇來台灣上市。目前台灣上市櫃裡有超過「百檔」這類型的股票，其中著名的企業有，租賃業務為主的中租-KY、85度C母公司美食-KY等知名企業。

許多人以KY股進行節稅。根據金管會法規指出，註冊在開曼群島的KY股為境外公司，發放股利屬「海外所得」，持有該股投資人，不需繳股利所得稅，也免二代健保補充保費。

但有例外，若KY股股利所得屬海外所得，而海外所得過高，須採用「最低稅負制」來計算，且一旦被美國認定該股為美國公司，就須照美國稅法規定課30%的稅。

也因KY股是海外設立公司，回台灣上市，在財報檢核與實際營運上，多難掌控，前立委黃國昌曾以康友案指出，在海外營運的公司，「財務不透明」、「事後難追查」的情況下，竟然可以上市向大眾募資，如何能保障投資人？點出KY股暗藏的風險。

台股頻頻創新高 KY股卻連環爆小股民欲哭無淚

今年4月1日，曾是「台股股后」的康友-KY面臨下市，上萬投資人受害，十萬張股票變壁紙，還有高達四千張融資，約融資補擔保品四億元的缺口，投保中心求償近50億。受害股民拿紅布條，在公司外抗議，淚水在眼眶打轉。

如今，世芯-KY也身陷風暴，因美國商務部將飛騰等七家大陸企業與機構列入實體清單，由於飛騰為世芯最客戶，占去年業績比重約占四成，在消息面恐慌下，世芯-KY連續下挫，跌勢不止。

好像看見去年的康友，小股東擔憂質疑背後是否「不單純」，也盼公司出面後能夠阻止跌勢。

《天下雜誌》報導，自從「康友事件」去年8月爆發，地雷仍一個個引爆中，淘帝-KY、英瑞-KY、VHQ-KY、凱羿-KY相繼爆出財報難產、財務困難以及財務表現差異巨大等事件，股價也紛紛暴跌，讓投資人慘賠。

日前為平息風波，證交所副總陳麗卿指出，公開資訊觀測站「財務重點專區」中針對KY公司列出九大指標已行之多年，可以用來檢視KY股的體質。以照九大指標衡量風險，利用網路免費工具查詢財報，避免踩到地雷：

一、突然「變更交易方法」或處以「停止買賣」公司。

二、最近期財務報告，「每股淨值」低於10元且最近連續3年虧損。

三、最近期財務報告，「每股淨值」低於10元且負債比率高於60％及流動比率小於1的公司（金融保險業除外）。

四、最近期財務報告，「每股淨值」低於10元且最近2年及最近期，現金流量均為負值。

五、最近月份全體董事監察人及持股10％以上，大股東總持股數設質比率達9成以上者。

六、最近月份資金貸與他人餘額占，財務報告淨值比率達30％以上者（金融保險業除外）。

七、最近月份「背書保證餘額」占，財務報告淨值比率達150％以上者（金融保險業除外）。

八、董事、監察人連續3個月持股成數不足者。

九、其他經台灣證券交易所考量符合特定情事。

《中央社》報導，證交所董事長許璋瑤日前，在立法院財政委員會表示，根據現行9大警示指標，有20家KY公司列入警示。除了已經下市的康友-KY，還有凱羿-KY、淘帝-KY、英瑞-KY三檔則列為變更交易方法。

其餘16檔遭證交所警示的公司，有因為股價高，超過本益比標準的矽力-KY和世芯-KY，以及因財務獲利衰退，債務償還能力堪慮或其他符合指標要件的原因列入警示。

《蘋果日報》報導，金管會主委黃天牧說，近期KY公司踩雷屬個案，不會有系統性風險，將強化專業「守門人」機制，但不輕易暫停海外掛台機制。

投資人應審慎利用工具，根據九項指標檢視自己手上的KY股票，投資人在選擇股票的同時，應注意「股本」的大小，越小的越易受到炒作，除做好投資功課以外，也勿輕信「大戶籌碼」的迷思，因為「炒作」都靠公司派或大股東聯手抬市，製造上漲的幻象，面對市場窮出不窮的「騙術」，只有調整好資金配置，做好投資功課才能成為贏家。

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核稿編輯：翁世航