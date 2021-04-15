【五一勞動影展】看完這三部電影，讓人對「想像的金飯碗」完全幻滅

文：林名哲（台灣電子電機資訊產業工會秘書長）

還記得你小時候作文「我的志願」寫些什麼？在筆者小時候，各種「師」字輩仍是熱門志願。舉凡醫師、教師、工程師……等，這些職業在當年象徵高收入、高社會地位，是我們「想像的金飯碗」。時至今日，年輕人的熱門志願轉為網紅、社群小編，師字輩光芒不再。轉變的原因，除了網路新興產業崛起外，白領專業工作者背負的高壓力、長工時，恐怕也是令新世代青年卻步的原因。本次影展的《不是金飯碗》專題，嚴選三部揭露白領勞工真實處境的作品：《機器人夢遊症》、《上學去》以及《醫死不償命》，帶觀眾一窺這些專業工作者的勞動現場。

《機器人夢遊症》以2010年深圳富士康連環自殺，及台灣洋華光電工會幹部遭解雇、宏達電工程師疑過勞死等事件為背景，追蹤紀錄相關當事人，試著探究事件成因。片中海峽兩岸的年輕勞工困在產業鏈上下游的不同位置，從每7秒重複一次動作的流水線車間，到趕出貨拼命加班獎金卻減發的工廠，再到常常熬夜看日出的研發工作。印象深刻的是打開宏達電工程師臉書生前貼文，幾乎都在煩惱工作的進度；導演將他的工時紀錄拿給對岸富士康工程師看，對方都不禁直呼「太變態了！」

另一部《上學去》揭露台灣高等教育鮮為人知的重重問題。受制於少子化結構因素，大學陸續出現招生困難、縮編甚至被迫退場等現象。教育部為了管控，設計各種評鑑指標，大學為求生存也要求老師必須配合；但過度形式化、講究數字績效的評鑑方式，讓部分教師擔憂失去大學自主，進而影響學生的受教品質。另一方面，有些教師則面臨學校董事會無心經營，校長不斷更替，長期欠薪甚至惡性「關廠」，這種過往無人料想會發生在教師身上的問題。

《醫死不償命》是本專題唯一外語片，講述美國醫師面臨攸關性命的危機。導演以美國醫師自殺率高於平均兩倍這個驚人數據為問題意識，從醫師在醫學院的養成階段開始挖掘，發現這看似光鮮亮麗的工作背後晦暗陰鬱的另一面。我們看到，自醫學生開始，醫生就背負著高度自我期許及壓力，實習階段則要忍受長時間且日夜顛倒的輪值，還要面對病患死亡的情感衝擊和造成醫療疏失的風險。重重負荷造成許多醫師長期有憂鬱問題，需要依賴藥物，甚至最終走上絕路。

看過這三部影片，很難讓人不對「想像的金飯碗」完全幻滅。儘管相較一些低薪工作，師字輩職業仍有收入稍高的優勢；但綜合考量壓力、生活品質乃至自我實現，這些收入是否值得，恐怕也沒有絕對的答案。「想像的金飯碗」何以破碎？儘管三部片主題大異其趣，連時空背景也相去甚遠，但我們卻在這些專業工作者的困境中瞥見些許相似。例如數字導向的績效管理，被應用在科技產業、醫療產業甚至教育現場。當醫師也被要求每幾分鐘看一位病人，必須評估治療手段的利潤時，他們發現自己和流水線上重複機械動作的勞工並未相去太遠。

與此相關的，則是專業工作者的尊嚴，或者說「職人精神」受壓抑。有些醫生期望用充足的時間照顧病患，正如有些老師仍自許將開放、自主的大學精神傳承下去，甚至工程師也不乏以寫出藝術般程式碼或做出完美產品自豪者。可是出於各種原因，當今各專業領域，工作者的責任與負擔未減輕，允許發展職人精神的空間卻減少了。當我們緬懷已褪色的金飯碗時，或許更懷念的是專業工作者能憑己身技藝，不僅安身立命更能自我實現的那個時代吧！

活動資訊

名稱：2021年五一勞動影展

日期：4月23日至4月25日

地點：「大我新村—OURs步入城市講堂」（台北市信義區和平東路三段559號2樓），免費入場

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航