藻礁公投「對焦會議」：環團與經濟部辯論替代方案，潘忠政將與蔡英文會面

針對藻礁公投、中油三接與能源轉型議題，多個環保團體昨（14）日下午共同主辦「對焦會議」，邀請政府代表、學者專家、提案方代表出席，針對藻礁生態、能源轉型與減煤時程、替代方案等進行討論，盼避免因公投對決失去對話空間。不過堅持三接遷離觀塘的藻礁公投案領銜人潘忠政並未出席會議，將另外安排在近期內與蔡英文會面。

參與會議的包括經濟部次長曾文生、前環保署副署長詹順貴、中興大學環境保護工程系教授莊秉潔、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、地球公民基金會執行長李根政、中研院生物多樣性中心助研究員林子皓和中興大學生命科學系特聘教授林幸助等人出席。另外包括親子共學教育促進會、荒野保護協會、環境法律人協會等同樣屬「藻礁公投推動聯盟」的成員也都參與發言。

曾文生：三接有其代價，但相信效益更大

曾文生表示，政府推動能源轉型，核電廠自然除役，這幾年最多的努力都是放在「減煤」，穩定供電、減少空污與碳排，要達到「2025年天然氣發電50%」大潭電廠新建2座燃氣機組，年發電量約137億度，估計可減少500萬噸燃煤發電量。2020年台灣現有的2座天然氣接收站的負載率已達108%，因此需要在北部地區闢建一座新的天然氣接受站，來穩定供氣。

對於替代方案，曾文生回應，經濟部評估台北港的替代方案需要重走環評、興建至少需耗時11年以上，林口港則需要解決港口的法律位階、飛航安全等問題，需要「11+N年」以上，經濟部早在公投案出現之前就已經做了評估，假如三接要離開環評範圍之外，2030前會難以完成可用的天然氣接收站。

曾文生也指出，假如2025年三接沒有蓋成，預計備用容量率會降至12%到13%，備轉容量率會降至7%到8%，當然政府與台電當然會有調度方案，但長期來看，仍需要解決這個問題。因為台灣的用電量並不穩定，也會受到像是疫情等外部因素影響，假如北部一直沒有接收站，只靠調度維持供電穩定僅能用在短期尖峰，系統性風險就無法因應。

對於環團最關注的生態影響，曾文生也坦言，「沒辦法做到完全對生態沒有影響，如果有什麼開發方式，是完全不會影響環境的，很樂意學習」，他也表達自己的想法是地球環境一直都在改變，比如氣候暖化等，人類作為環境中的一份子，沒辦法完全不影響生態。

但大方向上，他認為天然氣作為能源是比較友善環境的，只能在科學基礎上做出明智利用、不後悔的選擇，「作為電源開發者，我不會是百分百的環境保護者，但我絕對是明智利用者」，他也表示，三接雖然會付出代價，但有更好的效益。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯則估算，假若三接改替代方案，時程延後，「缺電」是最不需要擔心的，因為「備用容量率15%」的原則可以討論，且光電在備用容率的貢獻上被低估。

他評估，，若沒有三接將減少100億度的天然氣發電量，可能就會增加到燃煤發電，這還是目前最主要的問題。但他也分析，供電缺口約100億度，應該可以靠50%節電、50%綠能因應。只是50億度節電相當於需節2%，而另50億度綠能相當需多出4GW太陽光電，也就是2025年綠能目標20GW外還要再增20%。曾文生則回應，當然按照這樣節電規模加上讓綠能快速增加也是方向，但短期內要達到這樣可行性還有待評估。

學者提出「外推」、「浮動」等替代方案

莊秉潔教授以氣候數據指出，中油三接的觀塘港選址因風浪過大，其實不那麼合適蓋天然氣接收站，防波堤可以擋浪但不能擋風，過去在台中接收站，幾乎每年都會發生天然氣船無法進港。未來的觀塘港可能更加嚴重。據2020年4月1日至2021年3月28日的統計，觀塘港在10月有連續27天風速大於每秒12公尺，「但儲槽只有7天的容量，三接的天然氣可能會斷供。」相較之下台北港只連續4天、林口港只連續5天每秒12公尺的風速。

莊秉潔也建議，新的替代方案完成前，可以於林口港做FSRU（浮式接收站）為臨時的過渡方案。他認為，若經濟部放棄觀塘案，拿經費加速推動FSRU，可同時達到保護藻礁、減緩空污、穩定供氣的效果。不過曾文生則拿出經濟部聘起國外專業工程公司的評估，表示FSRU目前在台灣的環境條件下可行性並不高，且國際上有將近半數的案例後來都宣告放棄。



詹順貴則建議「外推方案」，也就是將三接往更外海遷移約300公尺，直到離岸1公里。當初環評面積930公頃，即使往外推也在環評的範圍內。他表示，果遷到深度20米以下，就不必做浚挖工業港，可能可加速工程速度，幾乎連化石礁體都沒有了，也能提高天然氣船卸收的安全性。詹順貴也說，就他的評估，台北港最多2年就可以完成環評的相關程序。

不過推動公投的藻礁保護聯盟表示，不可能接受「外推」等仍在觀塘設站的方案，但願傾聽各方討論。

公投領銜人潘忠政未出席會議，將與蔡英文會面

地球公民基金會執行長李根政在會議中表示，這次共同主辦單位有13個團體，3月30日在中興大學已經有舉辦過論壇，盼能啟動理性對話，在這場對焦會議前，蘇貞昌也要求經濟部對其他方案實際評估。李根政表示，很期待政府就各種可行方案進行評估，同時也跟社會大眾一樣期待有更清楚完整的資訊可以做判斷，更期待公投前還可以催生雙贏方案，而非走向零和的局面。

對焦會議由13個團體共同主辦和參與，包括親子共學教育促進會、荒野保護協會、環境法律人協會等同樣屬「藻礁公投推動聯盟」的成員，3個團體也都在會議中發言表達意見，要求經濟部對於可行性評估資料提出更清楚的說明；不過公投案的領銜人潘忠政並未出席下午會議。

據了解，對焦座談要舉辦時，有對跟藻礁議題有關的環保團體發出邀請，也有邀請潘忠政相關團隊共同擔任主辦單位，潘忠政則回應還要討論後就沒收到下文。雖然後來沒有成為主辦單位，還是有邀請潘忠政出席會議，不過潘回應有收到邀請後，後來並未報名或是回應是否參加。

民進黨近日拍板不提出公投對案，蔡英文總統日前在總統官邸與府、院、黨，以及立法院民進黨團、黨內各派系代表，針對公投及當前時局共商因應策略，達成「行政院及立法院黨團皆不提公投對案」的共識，蔡英文並指示要傾全力向社會各界說明。蔡英文按照往例，每年都會在世界地球日4月22日與環團見面溝通，目前藻礁團體也確定下週和蔡英文會面，藻礁公投將會成為對話焦點。

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核稿編輯：翁世航