送舊迎新的潑水節，緬甸群眾不潑水改潑紅漆，象徵人民鮮血未乾

緬甸流血衝突不斷，再添單日82死亡，自2月軍方政變後已累積超過700人喪生，國際社會至今仍束手無策，聯合國安理會也無具體作為，緬甸民眾對外聯絡管道被軍方中斷，生命安全危在旦夕。

然而，此時此刻正值緬甸潑水節假期，原本象徵著緬曆送舊迎新的新年氛圍，如今卻因軍方政變、對人民武力鎮壓而完全變調，佳節慶祝的景象已不復存在，緬甸民主前景黯淡恐難重新出發。

軍方持續擴大鎮壓，群眾不潑水改潑紅漆

軍方政變奪權超過70天，然而緬甸情勢沒有緩解跡象，反而是愈演愈烈，民眾走上街頭抗爭的行動持續不斷，軍政府武力壓制動作更是強硬，累積死傷人數攀高，前翁山蘇姬政府成員疾呼聯合國安理會應儘速介入，以免更多民眾因而葬身在軍方的鎮壓之中。

與此同時，緬甸內部已有部分地區的民兵加入反軍政府陣營，外界評估可能會爆發內戰，緬甸逐漸步入國家失能的狀態，會是中南半島的不定時炸彈。

今年2月開始，緬甸民主改革在軍方政變後戛然而止，更對前國家領導人翁山蘇姬陸續冠上六項莫須有的罪名，且至今仍關押在監，民眾除了要求軍方要釋放翁山蘇姬之外，也必須恢復憲法所賦予的民主運作；但是，軍方不為所動，甚至還變本加厲強力壓制抗爭群眾，這讓緬甸社會的不滿情緒一發不可收拾，猶如野火燎原般持續與軍方對峙。

可悲的是，目前正值緬甸一年一度的潑水節假期，這是傳統緬曆上的新年，本應當是全國同歡慶祝，如今卻看不到一絲一毫的喜悅。

過往緬甸民眾都會在潑水節連假中歡喜過節，無論是沾水輕滴或是瘋狂大潑水，全國上下都瀰漫著舉國歡騰、熱烈慶祝的氛圍，曾幾何時，大街小巷人人瘋狂潑水，為得就是要洗淨過去，以潔淨之身迎接新的一年。然而，今年因為軍方政變，全國局勢低迷，示威者們不潑水了，而是改潑紅漆，人民沒有歡喜盛裝打扮，反而是冒著生命危險上街力抗暴政。

對抗爭的民眾來說，紅漆象徵人民鮮血未乾，諷刺軍方用國家武力來對付手無寸鐵的民眾。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

安理會無具體作為，緬甸新年如何重新出發？

緬甸民眾幾乎陷內外無援的狀態，雖然內部呼籲國際社會介入，但聯合國似乎也無可奈何，聯合國安理會在「一票否決」的限制下，中、俄兩國一再阻撓採取集體行動來平息緬甸軍方的冷血鎮壓，安理會遲遲沒有強硬的作為，只能發表要求軍方極度克制的口頭聲明，以及聯合國人權理事會也頂多通過譴責的決議文。

這對已經殺紅眼的軍方暴政來說，根本毫無作用，更肆無忌憚的對內採取血腥鎮壓。

緬甸內部早已對中國支持軍方的態度感到不滿，質疑軍方與中國關係相當綿密，而中國也一直採取曖昧不明的立場，一方面聲稱要尊重東協不干涉內政的原則，要求手無寸鐵的民眾和軍方坐下來協商，這完全會讓緬甸反軍政府的群眾陷入危險邊緣，顯見中國刻意包庇軍方的惡行。

另一方面，傳聞中國挹注緬甸軍方取得可以對內鎮壓的武器資源，同時阻撓安理會發揮積極角色，對緬甸民眾而言，軍方是劊子手，那麼中國就是幫兇，緬甸整體形勢岌岌可危。

Photo Credit: AP / 達志影像

一句簡單的新年快樂，如今卻是緬甸人奢侈的祝福，潑水歡樂的「快樂長壽」含義已不復存在，可悲的是，應當被期待的國際社會卻仍束手無策，隨著軍方強硬封鎖內部對外聯繫的管道，切斷民眾使用網路，外界對緬甸情勢的掌握愈來愈不容易。

2021的新年，在緬甸人的心中，沒有了潑水，那傳統的味道何時才能回來？撥了水，那流盡的鮮血及傷痛又該如何洗淨？勇敢的緬甸人，無懼前景險惡，就為了自己的國家總有一天能重新出發，在民主自由國度的我們，除了給予深深的祝福及祈福，又能夠多做些什麼？

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航