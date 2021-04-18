在戰雲密佈的關鍵時刻，細數宮崎駿作品對戰爭的反思

喜歡宮崎駿作品的朋友，應該都能夠嗅出他一系列動畫中，那股濃濃的「反戰」意味。這種對於戰爭本身、乃至對於擁護戰爭之人的疏離，特別是表現在兩部明顯並非以孩童為受眾的作品《紅豬》、《霍爾的移動城堡》之中。劇中主角紅豬、霍爾，都是一種「叛徒」的角色，不願意以其優秀的實力，為國家、為戰爭服務。

我們可以在宮崎駿作品中，辨認出那些對於現實的影射。例如早期的作品《天空之城》，大反派穆斯卡的軍階是「大佐」，一般翻譯為「上校」，翻得沒有錯，但嚴格來說，「大佐」是大日本帝國陸軍獨有的軍階，戰後已經改為「一等陸佐」。穆斯卡既是「大佐」，則這個角色對日本皇軍的影射，不言而喻。

《紅豬》所影射的現實，則是相關作品中最直接的，除了明白告訴你故事的舞台就在義大利，劇中也透過紅豬的嘴直接說了：「要我變成法西斯，我寧願當隻豬。」這裡的「法西斯」，也正是發源於義大利、帶領該國走向二戰的極端政治思潮。

日本、義大利都有了，有沒有德國？

有的，那就是《霍爾的移動城堡》。動畫中那木骨架裸露在外的民房（Fachwerkhäuser）、德文海報（mut und willenskraft，勇氣與意志），這些都是德國（普魯士）元素。不過本作所做出的影射並不僅止於此。

《霍爾的移動城堡》博偉電影發行

和霍爾空中漫步後，蘇菲心神不寧了起來，與妹妹在倉庫裡講心裡話。請注意此時圍繞在姐妹倆四周的貨物堆，箱子上的櫻桃（ciliege）是義大利文寫的、水果（früchte）是德文，還出現了一個「Tengu」，這是日語的「天狗」，為日本文化中獨有的東西。德義日三國的元素都齊了，剛好就是二次世界大戰中慘敗的三個軸心國核心成員。

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日本往往在大敗一場後，開始擺盪於自尊與自卑之間，二戰後的這一次，在她的歷史上還不算第一次。西元663年，倭國百濟聯軍在白江口之戰輸給了大唐新羅聯軍，西元1853、1854年的兩次黑船來航，還有1945年的兩顆原子彈，都曾讓她見識到了什麼叫做被碾壓。而這種壓倒性的實力差距，也讓她的人民多次陷入關於戰爭的反思。

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宮崎駿本人對於戰爭的反感，眾所皆知，早年甚至曾以自己身為日本人為恥，與他同樣有這種感覺的日本人，絕不在少數。相對於這種以自己日本人的身份為恥的自卑史觀，在戰後日本的次文化中，也有著像是《宇宙戰艦大和號》這樣的作品，為大眾提供了自尊的視角。

現實中的大和號，是在二戰最末期被擊沉，大日本帝國海軍的巨型戰艦。大和號沈沒之後沒多久，美軍就分別在廣島與長崎投下了原子彈，日本在一片廢墟中投降，生靈塗炭。而在虛構的《宇宙戰艦大和號》故事中，地球遭到擁有先進科技的某星球外星人無差別的輻射攻擊，為了拯救人類免於滅亡，地球防衛軍將數百年前沈沒於海底的大和號改造為宇宙戰艦，前往遙遠的星球取得清除輻射的先進技術。

有意思的是，至少在早期的設定上，這個某星球的外星人，從各方面來看，怎麼看都像是影射了納粹德國。好比說外星人的總統（デスラー）、作戰司令（ドメル）、副司令（ゲール），就分別影射了希特勒（ヒトラー）、隆美爾（ロンメル）、戈林（ゲーリング）。

這種站隊正義一方的光明故事，特別受到年輕學生的喜愛，清除了自卑敘事這種人們心中的輻射污染，但也被部分本國人士抨擊：第二次世界大戰時與納粹並肩作戰的大和號，卻在戰後的幻想作品中，搖身一變，成了對抗納粹的正義之師，而所謂的「遭到無差別的輻射攻擊」，也將作為事件前因的日本戰前殖民地政策、侵略亞洲的行為，完全當作不存在，這是一個極度扭曲的民族主義敘事。

同樣在日本國內被以類似理由批評的作品，還有像是《永遠的０》，批評者認為，明明敗戰前的軍隊就是天皇的軍隊，其存在的實際目的就是守護國體、效忠天皇，偏偏像《永遠的０》這樣的作品，就要拿戰後的民主主義，這種被美國馴化之後才出現的新的政治正確，來為大家幻想一個為了守護家園與愛人（而非高喊天皇萬歲）而死的英勇軍人。

這是一個事實，即當年連大日本帝國、納粹德國都「宣稱」自己所發動的是一場意在防衛的正義之戰，但姑且撇開這一點別去爭論，即使是再理想化的正義之戰，正義也只能拿來描述整體的戰爭目標，而無法保證個別的戰鬥行為的正當性。反之亦然，即使是再不正當的戰爭，其不正當也僅僅在於描述整體，個別戰鬥行為正不正當，這本是另一回事。那些放大局部的文藝作品，拿來反思成王敗寇固然不錯，拿來當真、當通案看，則容易使大眾脫離現實感，造就一批又一批無法正確感知環境參數的下一代。

有人進行反思，是為了要更豐富他的視角，以更完善對事物原初結構的觀察，這是一種瞎子摸象的智慧；但有人要你反思，卻是要將你的視角從這一邊拉到另一邊固定住，讓你重新對於另一個局部產生牢不可破的現實感，乃至於從自卑轉自尊、從自尊轉自卑。

在這種自尊與自卑不斷擺盪的心理治療、精神攻擊，或說意識形態的戰爭中，宮崎駿的作法，顯然有些與眾不同，而這個與眾不同，很大一部分是來自於他從自卑史觀中跳出來的方式。

有別於以「驕傲與自尊」取代「羞恥與自卑」的慣用手法，讓宮崎駿從身為日本人的恥感這種自卑史觀跳出來的方法，以他自己的說法，一是他漸漸發現原來人人都曾經幹蠢事，二是他漸漸知道了無論是誰都曾經有過不同的風貌，以後也會有其他風貌。

認知到人並非因為蠢壞所以才做蠢事、認知到人總有其他可能性，我們就可以脫離自卑的恐懼與自尊的需求所造成的視角鎖定，心平靜氣地回到那歷史的岔路口，看看曾經「那樣」，是怎麼會走成今天「這樣」。

《龍貓》挑選了一個前電視時代，孩子們好奇地睜開大眼、探索這個世界。他們相信在世界上、在森林裡，一定有他們不知道的東西存在。他們會鼓起勇氣潛去玩耍，興奮地期待趣事發生。

《魔女宅急便》描寫的是青春期的孩子，那是個每個孩子仍然保有獨特性（魔法）、卻又準備融入大人社會的徬徨階段。

《魔法公主》的場景設定在日本的室町時代，那是個下剋上、婆娑羅，自由奔放的時代。藝術家尚在摸索新的方向，士農工商的界定曖昧不清。

《神隱少女》的場景設定在泡沫經濟破滅之後，一家人離開原本安居之處開啟全新的生活。

《天空之城》則為我們揭示了一個命運的轉折點：希達的祖先在700年前離開天空之城、回歸地面生活，但回歸地面的人們卻分裂為兩派，一派希望繼續在地面生活，另一派則是念念不忘回到天空之城。

後來怎麼了？

我們長大了，看電視就以為自己什麼都知道了；我們讓擁有魔法的孩子，以自己的獨特性為恥；室町時代之後，各勢力紛紛組織常備軍，全面進入戰國時代；大人明明知道走錯路，卻加速在不對的路上前進，還偷吃了不屬於自己的東西，不但自己變成了豬，更使孩子淪為底層工人，原本該是接大家通勤回家的電車，空空蕩蕩，大家的心再也回不了家；三組人馬來到天空之城，穆斯卡看到了強大的武器、軍方看到了無盡的財富，只有真正的王者希達，看到了天空之城的全貌：底層壓倒性的戰爭實力、中層豪奢的都市生活，發展到最上層，卻是一座巨大的墳墓。

Photo Credit: 中央社

每一個故事，都隱含著人類文明的華麗外衣下，最深沈、最深沈的悲哀與無奈。

「這是日本？」「是日本。你認識的，是這個之後的日本。」宮崎駿回答道。

歷史的必然與偶然，共同造就了我們的現在。在台灣，很幸運、也很可惜的，我們缺乏讓人民大規模反思戰爭、反省歷史的前提條件。於是，我們可以在台灣看到執政黨推動全面否定另一黨統治的立法，可以看到有人將另一黨的領導人與納粹和希特勒相提並論，可以看到一些人對曾被殖民者統治的台灣感到心疼，卻永遠看不到台灣人對於自己曾經真正與殖民者、與納粹希特勒站隊在一起的反省被提上政治議程。沒有觀照全局的勇氣，立意再好的東西，往往都徹底淪為心理治療、精神攻擊這些意識形態的戰爭

眼見許多人將戰爭當作兒戲，在戰雲密佈的關鍵時刻就讓我們看向宮崎駿，特別是他對於戰爭的反思。

紅豬不願意變成法西斯，寧願當一頭豬，但紅豬為什麼也沒有站到法西斯的對立面？

《魔法公主》的阿席達卡迫不得已殺掉了一個隨機殺人魔，殺一隻豬畜牲而已，為什麼這種義無反顧的正義、反而落得冤冤相報的詛咒？

蘇菲把霍爾的心還給霍爾，中止了善良的人為了守護什麼而魔化的過程，為什麼與怪物戰鬥的人最終也不免變成怪物？保護無辜者、保護心愛的人、保護自己的生存方式，以此大開殺戒，有哪裡錯了嗎？

為什麼宮崎駿選擇用「稻草人」來作為兩國交戰的原因？為什麼「稻草人」引發了雙方永無休止的衝突？變成交戰藉口的稻草人，大家真的關心他嗎？稻草人最後是透過怎樣的事件才解除詛咒、使戰爭中止的？

千尋拒絕在群豬之中指認自己的父母親，「反正都是they的錯」這種一勞永逸的好理由，她是怎麼跨越的？

面對不絕而襲來的負面能量，有沒有不同的方法、有沒有更全面的視野、更清澈的眼光，可以更豐富我們的敘事、讓我們有更多的路可供選擇？這個問題的答案，不只是對於在台灣的我們，對於全人類，都有著重要的意義。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航