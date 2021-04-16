如何挑一雙好穿的紳士鞋？物理治療師教你認識足部結構，三大關鍵穩定選鞋

文：洪岳裕

紳士鞋深具質感與魅力，無論在正式、商務或休閒場合，都很適合作為穿搭必備選項。然而許多人在挑選紳士鞋時，遇到最大的困擾就是「不耐穿」，常常覺得一整天穿下來，越到下午越不舒服，好不容易工作結束，脫下鞋來會發現腳趾頭，特別是大趾球或小趾球紅通通的，更有些人穿到不合腳的鞋子，連腳背都紅紅的，究竟想要質感好看？還是想要健康舒適？成為紳士鞋選擇與否的最大拉拔。

究竟我們要如何為自己挑一穿好看又舒適的鞋呢？今天帶大家從認識腳的結構來學習挑一雙好鞋。

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健康挑鞋關鍵：穩定支持 vs. 仿裸足

廢話不多說，我們直接開門見山讓大家瞭解「大部分人」選鞋上我認為最重要就是「選一雙穩定的鞋」，這包含護跟穩定、鞋身穩定且吻合腳型的三大要件。為什麼說是大部分人呢？關於如何選鞋，目前另一個極端的邏輯是「仿裸足」，這類的鞋一般都更輕薄，強調最低支持，試圖讓人們仿赤腳的狀態，但我認為這只適用平常有高度運動習慣、腳很強壯的人，這類的朋友即便赤腳在地面上走，自己的腳都能夠自此完成穩定，自然不需要鞋子提供更多的支撐。

但是，如果您的生活大部分是靜態的，或只在假日才有輕運動習慣，甚至還曾經被說有扁平足或低足弓之類的，這類的朋友就很需要為自己選一雙「穩定」的鞋啦！那我們想想看，自己是屬於哪一類呢？其實9成以上的朋友都應該屬於此類，因此無論是穿運動鞋、休閒鞋或皮鞋，最重要都要學會為自己挑一雙「穩定的鞋」。

三大關鍵穩定選鞋：護跟穩定、鞋身穩定、楦頭要寬

前面提到一雙穩定的鞋有三大關鍵：「護跟穩定、鞋身穩定、楦頭要寬」，這跟我們人走路時後腳掌的變化大有關係，我們留後細說，現在請大家就先學會挑鞋時要關注的三大重點吧！

1. 護跟穩定

護跟指得是一雙鞋正後方包覆腳跟的地方（又稱港寶），我無論到哪裡挑鞋，最先摸的就是這個地方，只要護跟太軟或不穩定，那麼無論這雙鞋再貴或再好看，都不是一雙適合久站久走的鞋子。

那怎麼檢查護跟呢？我們用大拇指與食指，再護跟的兩側用力捏下去，一雙穩定護跟的鞋子，是很難壓的，或者要很用力壓才會凹進去一點點。如果一壓就扁下去，那這就不是一雙穩定的鞋囉！

2. 鞋身穩定

在我們走路過程中，腳的形狀是會改變的，這個改變我們叫做前足的「旋前」。而如果我們有低足弓或扁平足，這個旋前的角度就會過大，所以特別需要鞋身穩定來幫我們抵抗「過度旋前」。

那我們如何該如何檢查鞋身是否穩定呢？一隻手握著鞋子的前頭，一隻手握這鞋子的整個後跟處，像扭毛巾一樣先將鞋子旋扭，一雙鞋身穩定的鞋子會讓你覺得不太好扭（但也不能全硬的扭不動），適度有點彈性但又有點難扭轉，就是一雙鞋身穩定的鞋。市面上很多鞋子一扭就扭到底，那就是一雙不具有穩定功能的鞋子。

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3. 楦頭要寬

無論是穩定型或仿裸足選鞋，這件事都非常重要！一個很簡單的邏輯是，我們到底是幫腳找到一雙適合的鞋，還是只是把腳塞進鞋子內呢？

我常常幫患者看腳，覺得最感慨的就是有好多人都把自己的腳硬塞進自己為覺得美美的鞋，若大家知道這在數年後會對腳造成變形甚至會讓下肢關節產生不好的影響，我相信大家都會不敢這樣做吧！

那到底怎麼挑才對呢？關鍵就在於前足的空間。一般來說我們亞洲人或臺灣人的腳都是比較偏寬扁，細長型或尖頭鞋其實並不太適合我們，但許多人為了美觀就犧牲自己的腳，這會嚴重影響走路的推進，會讓我們腳無法很穩定。當然我們自己並感覺不出來，但長期累積下來可就是個大問題了。

以上就是挑鞋的三個關鍵點，希望大家先記起來，未來挑鞋時依序挑下來，就不會有太大的問題。

Photo Credit: 截圖自作者 亞洲人的腳都是比較偏寬扁，不太適合細長或尖頭的鞋型

挑鞋就像是在挑另一半

其實挑鞋這件事就像是在挑另一半，或許外型外觀會是我們考量點之一，但如果說到要走的長久，契合與否是很重要的。什麼是理想伴侶呢？我認為要能「互相保護、支持，而且個性要合得來。」

選鞋要走得長久走得舒適，按照這個邏輯來想，對應得不就是「護跟穩定、鞋身穩定、楦頭要合」嗎？而為什麼這三件事重要呢？我們人類可不是整天都坐在那裏，很重要的是我們能行走，而且是哺乳類動物裡唯一用兩隻腳走路的。這都有賴於我們很厲害的雙腳。而選鞋，就是要考慮到行走過程中腳ㄚ的需要，以此量身打造來選雙好鞋，所以我們接下來就跟大家聊聊腳ㄚ子在走路時後的行為吧！

其實挑鞋這件事就像是在挑另一半，或許外型外觀會是我們考量點之一，但如果說到要走的長久，契合與否是很重要的。什麼是理想伴侶呢？我認為要能「互相保護、支持，而且個性要合得來。」

選鞋要走得長久走得舒適，按照這個邏輯來想，對應得不就是「護跟穩定、鞋身穩定、楦頭要合」嗎？而為什麼這三件事重要呢？我們人類可不是整天都坐在那裏，很重要的是我們能行走，而且是哺乳類動物裡唯一用兩隻腳走路的。這都有賴於我們很厲害的雙腳。而選鞋，就是要考慮到行走過程中腳ㄚ的需要，以此量身打造來選雙好鞋，所以我們接下來就跟大家聊聊腳ㄚ子在走路時後的行為吧！

足分三段—前、中、後

大家猜猜一隻腳有幾個骨頭？答案是26個！我們平常看腳ㄚ都是肉肉一塊，其實腳是非常細緻的構造體呢！不過為幫大家先簡單瞭解，我們把講分成前足、中足、後足，這也是臨床上我們在分析足部行為的時候通用的方法。

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而走路的過程中，每個不同的階段我們腳ㄚ子接觸到地板的部位都不太一樣。我們來看看下面這張圖。大家想想我們走路是不是就是這個過程呢？

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而進一步對應到不同時期的不同部位，我們可以有下圖的對應。大家也在腦海想一想，人在自然行走的情況下，最先落地接觸的部位就是「腳跟（後足）」，而這個時間點我們叫做觸地期；接下來會是整個腳支撐住身體的站立期，這個階段「中足＋後足」扮演這關鍵角色；最後呢？我們往前推進的推進期，這階段的關鍵是「前足」。而每一個階段鞋子的角色都會不同，所以才衍伸出我們前面說的穩定選鞋三關鍵。

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觸地期—看「後足」正不正

後足整個腳掌穩定的基石，這階段最重要的是腳跟要正位。無法正位時，光是站立就會導致全身的偏歪，整個步態過程也會受到影響。護跟就是用來鞋子穩定腳跟最重要的部位啦～如果你的腳不太有力量又或有低足弓／扁平足，更是需要好的護跟來幫助我們一落地時腳跟是正的。如果一落地腳跟就是歪的，那後續整個步態就會是偏歪的，也因此足部醫學的專家們在觀察步態的時候，都特別重視這個階段呢！

Photo Credit: 截圖自作者

站立期—「中足」會下沉，鞋身要抗扭轉

這裡就要提到大名鼎鼎的「足弓」了，位於中足的舟狀骨就是我們足弓的最高點。自然步態裡，這個階段足弓會有點下沉，這是為緩衝我們走路過程中的衝擊力。然而有些結構扁平足的人，或者你雖然有正常足弓但卻不愛運動，足部小肌肉沒有充分鍛鍊下，足部就會比較弱。而鞋身抗扭轉能力就是選鞋的關鍵。

推進期—「前足」要能順利推出

走路的最後階段就是推進啦～這是讓我們能不斷向前的重要關頭！我們要能夠讓前腳掌完整發揮功能。而這裡會特別注意兩件事：

楦頭夠寬大的 走路時的折彎會不會受干擾

我們先來說說1，這也是最多人犯錯的。看一下下面的圖，你覺得你的腳ㄚ更喜歡哪個空間呢？應該是右圖吧！但真實情況下很多人都會為美觀而選擇左邊的鞋，這樣會嚴重干擾推進的效率，日積月累下來，會讓可能您原本就有的拇趾外翻更加惡化呢！

Photo Credit: 截圖自作者

而紳士鞋一般來說鞋面都比較硬，如果選擇到不符合自己腳型的鞋，那可就更慘了！這也是為什麼那麼多人穿紳士鞋都穿不住或不舒服。

不過現在臺灣有間本土品牌手工鞋—林果良品根據臺灣人腳型，開發出寬楦型的牛津鞋，而前面尖頭處則做為裝飾用不影響穿鞋功能，兼顧功能與美觀，很適合大家選擇。不過要提醒大家的是，這類鞋子的步伐就不適合太大，不過這也挺符合紳士優雅風格的，不是嗎？

而2呢，就有賴於我們走路過程中仔細去體會了！自然走路時，腳本來就都會有折彎，而鞋子在設計的時候，以一定會將折彎處設計好，理想上來說，只要選到合適尺寸的鞋，這個折彎就會對應的剛剛好。而提醒大家，試鞋的時候一定要反覆多走走，確認鞋子與你自然走路的折彎是合一的，這樣才是真正的人鞋合一阿。

最後小叮嚀，換鞋時機點

以上就是跟大家分享挑鞋的方法，也請大家要好好愛自己的腳阿～這可是我們要走得可長可久的關鍵呢！

這裡延伸出另一個大家穿鞋的大問題，大家想想看，你都什麼時候換鞋呢？從上面我們已經學到，讓腳「擺正」非常重要，但大家在考量換鞋時，好像都不會這樣想。多半都是等到很舊或很爛了才換吧！這其實是個非常錯誤的觀念！現在的鞋子材料都比較好，要穿到破舊基本上都要兩年以上。然而無論是哪種鞋，鞋底的磨耗都是最快的，而且正常情況下，鞋底的磨耗不會是對稱的，當如果鞋子磨耗過中線，就是換鞋或換底的時機點囉！

怎麼檢查呢？將鞋子擺在桌上，如果鞋子正後方中分線是偏歪的，就是換鞋的時機囉～會建議大家每個月固定時間（例如每個月1號），幫自己的鞋子檢查一下，如果鞋子偏歪了，那怎麼穿都不會正，會大大的影響下肢關節的健康喔！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航