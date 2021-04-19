台東縣達仁鄉「點亮達人圓夢計畫」，如何支持返鄉圓夢者、移居者在這塊土地上扎根？

台東縣達仁鄉，是台東縣內人口相對較少的行政區域。為了支持鄉內的民眾創業，鄉公所先是於2015年向內政部營建署城鄉發展分署申請「花東地區養生休閒及人才東移推動計畫，在近年中央的計畫結束後，公所也自2020年起自行撥經費續辦「點亮達人圓夢計畫」，不但提供圓夢金，也委託專業團隊協助成為陪伴在地的角色。

這些返鄉圓夢者、移居者是如何在達仁這塊土地上扎根呢？

進擊的達仁鄉南田社區發展協會

若談及鄉內的社區發展協會，你會想到什麼？達仁鄉有五個村，分別是台坂村、土坂村、新化村、安朔村、森永村和南田村。其中位在南田村的社區發展協會為在地帶來什麼改變呢？

南田社區發展協會在近兩年（2019-2020年）申請了台東縣政府社會處的計畫，經營在地聚福食堂，做共餐的服務；也申請原民會文化健康站，協助部落長者健康照護服務；還有勞動部多元就業方案。

除了前項首次申請的社會福利專案外，也經由屏東、台東雙東合作，自2020年10月1日起獲得阿朗壹古道每日50位保留名額的經營管理權，希望在照顧好在地的社會福利環境後，接著開始協助社區的產業及經濟發展。

「我們協會2020年榮獲台東縣社區評鑑第三名，是協會成員努力的成果，也是各方的肯定。」協會的理事長葛鴻文說他剛接任時，達仁鄉六個村只有南田沒有文健站，他一定要為南田申請一個文健站。葛理事長其實是因緣際會下接下理事長這職務，他曾擔任教官十年、從商十四年退休後回到故鄉，理事長就是想要做公益服務，而協會是很能投入做公益服務的平台。

Photo Credit: Mori 南田社區發展協會理事長葛鴻文

阿朗壹古道沒有開放前，部落不容易發展，隨著經營阿朗壹古道的保留名額，社區也有了新的機會。

阿朗壹古道週一到週五有230個名額，週末有500個名額。在申請的名額分配上，屏東的旭海社區有80個名額，南田社區50個名額，其他名額則是在線上開放用搶的。而民眾若要向社區申請保留名額的話，則需要參加2項以上部落的體驗配套活動，希望遊客不只走進古道，也能走進部落。

達仁鄉公所在陳新輝鄉長的指導下，在2020年9月成立了「阿朗壹古道」專管中心，聘請兩位返鄉的專職人員，協助管理每天50個名額的古道預約事務。並由所在部落南田社區發展協會共同經營管理，協會在前期已與高科大的USR（大學社會責任）計畫合作建立了南田周邊三個村的遊程，接著也盤點了所有部落業者需求、培力手作體驗的師資。

Photo Credti: Mori 社區媽媽教導製作的手作花環

這些上架的遊程是由公所評選、農觀課上架，專管中心負責建立標準作業流程，民眾只要透過Google表單或電話預定，就可以預約並勾選兩項以上體驗活動，包括手作花環、串珠、射箭、傳統祈福、部落導覽、獵人分享餐等，在預約接洽時，協會也會同時宣傳在地的民宿與餐廳。

現在，每個月為地方產業創造100多萬的業績，創造在地業者和參與族人的直接收入。

Photo Credit: Mori 祖雲返鄉後在社區協助專管中心與培力業務

「達仁鄉因為大部分位於山區，發展不易，我們就需要政府的大力支持，達仁鄉要用開明的方式，要把餅做大，先從南三村做起，末來擴及全鄉受惠。

我們不會說這名額屬於誰的，一定要共享資源，運用各村的優勢產業，創造完善的部落遊程。現在疫情的關係，國旅爆發是部落推深度旅遊的大好時機，部落遊程做得好，未來的遊客不侷限去阿朗壹古道，也會覺得南廻很美，拐灣更美，路過台東時都會停下來到部落一遊，可以帶動部落的觀光產業發展及行銷農特產品。」

協會理事長葛鴻文分享著如何用開放的心態將政府的計畫做出品牌，而非只是用「拿到一個項目」的態度來經營。

守望相助的燈，南迴的東隆商號

東隆商號是1992年由葛鴻文的母親洪葛良妹女士在50歲時接下來經營，而弟弟隔了三年後返鄉，一路經過好幾次經營轉型，像是達仁鄉開了第一間全家便利商店時，接著又開了一間7-11。為了因應巨變，轉型投資開了早餐店、釣具店、農業材料、刻印店、民宿、五金、樂透等等，每建立一個事業都是陪伴農村的需求，扮演重要的角色。

Photo Credit: Mori 東隆綜合賣場與東隆商號

在2020年的圓夢計畫中，東隆商號重新製作了一台移動式的銷售攤車，希望讓小農們的產品在店內的陳列上有新的面貌。然而對葛鴻文來說，申請達仁圓夢計畫，也是期許在地的農產中心成立之後，也還是要記得東隆商號的角色。

東隆一直都是農友們日常交換商品、上架商品的平台，像是小米每年可賣出2、3噸，且交通位置也很便利，更別說一直陪伴在居民身邊，政府一定做出更多實質對村民們有幫助的服務。

Photo Credit: Mori 東隆商號上架部落辣椒

（本篇感謝葛鴻文、祖雲接受訪談，謝謝台東邸Tai Dang -創生基地呂安安排邀訪，謝謝張鎧麟協助校正）

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航