不要會錯意！當對方說「Nice talking to you」，不是想跟你繼續聊下去

Howard的老闆介紹了一個外籍客戶給他,談話談了一陣子,外籍客戶說:Nice talking to you.

Howard聽了,以為客戶很想繼續聊天,興致高昂講個沒停,一直到老闆使眼色。

客戶明明說Nice talking to you. 難道不是表示很喜歡和我們聊嗎?為什麼不繼續呢?不要會錯意,Nice talking to you.= Goodbye.

Nice talking to you.

(X)很高興和你談話(我們繼續談吧)。

(O)很高興和你談話(但我得走了)。

Nice talking to you. 是It was nice talking to you. 的簡化,是委婉地告訴別人你要離開,是有禮貌地告別,千萬別會錯意,以為對方還想繼續聊下去。

英文字典對Nice talking to you的解釋:

A polite phrase used when leaving a person with whom one had just been talking. 禮貌地告訴和你說話的人,你要離開了。

類似的句子還有:Nice meeting you.

要注意,不要一見到人就說Nice meeting you。這句話不是在一見面的時候說的,而是在初次見面後,告別時候用的。來看幾個應用:

I'd better get going. Really nice talking to you!

我得走了,和你談話真愉快。 It was nice meeting to you, Sarah. We'll let you know our decision on Monday.

Sarah,很開心認識你。下周一會告訴你我們的決定。

Now you are talking.

(X)你現在可以說話了。

(O)這才對嘛!(用於表示贊同)

Now you're talking. 也是老外常用的口語,並非字面意思,而是「你說的太對了、這才對嘛」的意思,表示贊同對方的意見。

Now you are talking! 是啊,這才對嘛!

talk out of turn

(X)輪流說話

(O)說了不該說的話

Turn有輪流的意思,該輪我了,英文就會用It’s my turn。

In turn是一個個按順序來,例如:

She spoke to each of the guests in turn. 她一一和每個客人說話。

Out of turn是不按順序來,talk out of turn就是「不該你說話的時候,你說了」,也可以用speak out of turn,一樣的意思。

I hope I haven't talked out of turn.

我希望我沒講錯話。 I'm sorry if I spoke out of turn, but I thought you already knew.

如果我說了不該說的話,我很抱歉,我還以為你已經知道了。

talk shop

(X)聊天室

(O)與同事在工作時間外談論自己的工作

你身邊一定也有這樣的人,就算不在工作中,也三句不離本行聊工作,英文裡有專門描述這種情境的詞。

Shop本來就有「本行,職業上的事」的意思,是不可數名詞,例如:

Soon they got back to shop.

(X)很快他們就回到店裡去的。

(O)不一會他們回到與本行有關的話題上去了。

這裡的Shop如果是小店,就是可數應該用the shop。所以它是指「工作上的事」。多看幾個例句,以熟悉用法:

They like to talk shop during lunch.

他們喜歡在午餐時討論工作。 I don't usually go for a drink with my partner after work because he always talks shop, and I prefer to forget about the job until the next day.

下班後,我不太與我的搭擋去喝酒,因為他老是講工作,而我則喜歡把工作完完全全忘掉,明天再說。

延伸閱讀

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航