討論不值得討論的立法會選區分界

文：梁啟智

我認為立法會10個選區點樣劃法係一件好唔值得討論的事。我喜好研究選舉，但我對這次選區分區完全提不起研究興趣。一艘船在沉沒，機房入水，你走去討論這艘船的餐廳的餐枱擺位合不合理……正常情況係應該介意的，不過現在不是正常情況。

不過因為有記者打來問，我又即管答。如果抽離一點，純粹看分界本身，我看不出有很大問題。

Photo credit: 港府《完善選舉制度》說明

首先，有些坊間說的問題，其實說不過去的。有個講法話灣仔同東區併埋，灣仔人口比東區少很多，以後選出來的代表是否可以不理會灣仔人？問題是香港750萬人，分10區，每區大約就75萬人；灣仔只有18萬人，無論如何也要和其他區併起來的了，在任何情況下灣仔人都會是少數，所以這兒根本是問錯問題。如果真的介意這點，不如歸根究底去問，為什麼是10區？為什麼要每區2席？為什麼直選得20席⋯⋯為什麼香港仲未有普選？

回到面前這10區。合理與否，要視乎合理的標準是什麼。我有4個看法，以重要性順序排列：

原則1）空間上要相鄰。

原則2）人口要平均。法例要求不可以離開平均數的85%至115%範圍之內。我用2019的推算人口計了一次，全部達標。

原則3）維持香港人對「香港九龍新界」的格局理解，即是不可以沙田併黃大仙，也不可以灣仔併九龍城。現時的建議有一例違反：離島併了去和中西區和南區一組。

原則4）同一個區議會分區盡量不割開。現時的建議有三例違反：黃大仙被九龍城和觀塘瓜分，其中彩雲彩虹跟觀塘，其他跟九龍城；沙田被西貢和大埔瓜分，其中馬鞍山和廣源跟西貢，其他跟大埔；元朗被屯門和北區瓜分，其中元朗市跟屯門，天水圍跟北區。

就提到四個不理想的情況，我有以下理解。

離島併了去和中西區和南區一組，不是全無道理，起碼港外線碼頭在中西區，東涌線其中一端總站也在中西區。此外，LC8（屯門+元朗市區）和LC9（葵青+荃灣）都夠人了，如果離島跟任何一個都會變成太多人；反而港島本身不夠人，撥離島過去蹬腳是合理的選擇。

黃大仙被九龍城和觀塘瓜分，後面的問題是觀塘本身不夠75萬人。按原則3，不能打西貢或東區的主意，只能向九龍灣或黃大仙埋手：現在的做法是從黃大仙拿走彩雲，這其實有一定道理，彩雲彩虹和屬於觀塘的四彩坪石的連結較大。如果不是這樣的話，觀塘就要向啟德埋手才會夠75萬人，但是啟德和觀塘的連結，就明顯不如屬黃大仙的新蒲崗了，這樣拆散人家更不好。

沙田被西貢和大埔瓜分，看起來很極端，但如果從原則3出發，我們整個新界逆時針去數，西貢本身沒有75萬人，又不可以向東區或觀塘埋手，便只有向大埔和沙田埋手這兩個選擇。西貢北屬大埔，但人口太少，就算併入西貢也無補於事；但從沙田拿走馬鞍山就夠人數了。但我也有不明白的地方：第一城一帶的劃界很奇怪。為什麼要把廣源併去西貢，但又同時不碰碧濤呢？搭一程馬鐵，會LC6-LC10-LC6-LC10這樣跳來跳去，社區完整出了大問題。

元朗被屯門和北區瓜分，看起來也是很極端。不過，逆時針數過去，西貢＋馬鞍山夠人數了，大埔加沙田（扣除馬鞍山）也夠人數了；順時針數過去，荃灣＋葵青也剛好夠人了；剩下的只有三區：屯門、元朗和北區。要變成兩區每區75萬人，由屯門和北區瓜分元朗是唯一選擇（總不成元朗自成一區，然後叫屯門和北區併吧，這會違反原則1）。當然，屯門和北區應該如何瓜分北區，可以再拗。

由是觀之，這是為什麼我認為整體格局上，現時10區的劃分有其道理。個別地點的分界有可以討論的地方（上面提到的沙田廣源最為明顯）。但相對於這次「完善」制度的眾多其他安排，地方選區分界的問題又實在過於支節。

以上筆記，只為留個紀錄。我真係認為立法會10個選區點樣劃法係一件好唔值得討論的事。

文章獲作者授權轉載，原文看作者Medium

（文章標題為編輯所擬，原標題為：「討論不值得討論的選區分界」）

責任編輯：Alvin

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