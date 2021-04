AIT前理事主席卜睿哲：出訪任務有兩種，拜登摯友陶德率團訪台屬於「安心之旅」

陶德訪台 卜睿哲:讓台灣安心並理解拜登政策

(中央社)美國總統拜登派遣摯友陶德訪台,前美國在台協會(AIT)理事主席卜睿哲今天說,此行可能主要是讓台灣安心,讓台方清楚理解美國新政府政策立場,雙方可能也有私下傳遞訊息機會。

為紀念《台灣關係法》立法42週年,拜登(Joe Biden)派遣好友、前參議員陶德(Chris Dodd)率團訪問台灣,傳遞美國對台灣與其民主的承諾。訪問團專機已於台灣時間14日下午3時許飛抵松山機場。

訪團成員包括分別在小布希(George W. Bush)、歐巴馬(Barack Obama)總統任內擔任副國務卿的阿米塔吉(Richard Armitage)和史坦柏格(James Steinberg),美國國務院台灣協調處處長白丹利(Dan Biers)也隨行。

卜睿哲14日出席華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)線上活動,介紹他的新著「艱難的選擇:台灣對安全和美好生活的追求」,有媒體詢問他怎麼解讀陶德此次率團訪台。

卜睿哲表示,此行主要目的應是讓台灣安心,讓台灣領袖和人民能透過美國資深外交人員了解美方政策重點為何。他說,雙方應有機會私下傳遞訊息,讓台灣方面對美國新政府立場的理解,不至於缺乏清晰度。

陶德訪團15日上午將會見總統蔡英文,也預計會與政府國安、外交及國防高層會面,晚上會在蔡總統官邸參加晚宴。

卜睿哲回憶自己經驗說,他在1997年至2002年擔任AIT理事主席期間,也曾被派去執行出訪任務。出訪任務有兩種,一種是「安心之旅」(trip of reassurance),另一種則是處理棘手情況,確保台灣領袖知道美國政府高層怎麼想。

卜睿哲說,1997年中共總書記江澤民訪美,翌年美國總統柯林頓(Bill Clinton)訪中,提出對台「三不」政策。每當美中領袖進行這種高層往來,台灣方面都會高度焦慮,擔心可能造成的對台影響。

卜睿哲說,這時派一位能代表美國政府說話的人,向台灣清楚說明(give a good readout)這類會晤內容就很重要。比起報告實際內容,讓外界看到美方向台灣友人報告的行為本身更為重要,因為代表美國認為讓台灣清楚了解會晤內容是重要的事。

至於另一類處理棘手情況的出訪,卜睿哲舉例,1999年7月時任總統李登輝將兩岸定位成「特殊的國與國關係」,不只驚動中國,也讓美方不安,擔心情勢升高可能造成衝突,有必要讓台方清楚知道美方想法,於是派他去台灣。

卜睿哲說,出發前他確保自己能代表美國總統發言,抵台後他與台方進行一系列坦率對話,也舉行建設性會談,討論後續該怎麼做。他認為,設下一些「護欄」(guardrails)並向台灣民眾傳達美方基本想法,是有助益的。

中共藉美訪團來台宣布軍演,國防部持續監控掌握

(中央社)美國總統拜登摯友、前參議員陶德率團訪台之際,共軍宣布實彈演習,國台辦更辯稱是遏止台美勾結。國防部長邱國正15日表示,會持續關注並掌握,也強調中共說法是對台認知作戰的一環,民眾不要被影響。

陶德(Chris Dodd)、2名前副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)、史坦柏格(James Steinberg),以及美國國務院台灣協調處長白丹利(Dan Biers)14日抵台訪問,中國海事局便發布軍演訊息,15至20日每天上午8時至傍晚6時,於台灣海峽近的南澎列島實彈演習。

邱國正15日上午赴立法院外交及國防委員會專案報告、並備質詢,他會前接受媒體訪問時表示,國軍持續關注中共軍演,掌握對方任何動作;國防部副部長張哲平上將備詢時也強調,都有掌握中共軍演,並情蒐演習部隊。

傳聞陶德抵台前,空軍曾啟動防空飛彈,以確保美方人員安全。邱國正否認此事,並表示,空軍是配合各地面部隊及戰區進行戰備演練,這些都是例行訓練。

國台辦14日辯稱,共軍軍演是必要行動,目的是遏止台美勾結,另也提到台灣會缺水,是因為都將預算拿去軍購。邱國正指出,這是兩碼子事,缺水在台灣是地形緣故所致,久不下雨就會遇到此狀況,但投資軍購絕不會影響其他建設,這是中共對台認知作戰的一環,國軍的思想就是保家衛國,不會被旁門枝節影響,並專注戰訓本務。

中共對台軍演挑釁,美方將持續深化與台灣的關係

《BBC》報導,4月13日,美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)公開2021年《美國情報系統年度威脅評估》報告內容,主要聚焦在未來一年內美國面臨的「最直接、最嚴重的威脅」。而報告將中國列在威脅名單的首位。報告寫道:「中國共產黨將繼續盡全政府之力,擴大中國影響力,削弱美國影響力,破壞華盛頓與其盟友及伙伴的關係,並建立有利於中國威權主義體制的新國際常態。」

報告認為,北京將就統一問題向台灣繼續施壓,視美國與台灣之間的互動正在增加,並對此進行譴責。而且北京將持續把台灣描繪成「孤立於國際並依賴中國實現經濟繁榮」,並增加其在台灣周圍的軍事活動,未來圍繞於台灣問題的摩擦將繼續增加。

《中央社》報導,對於中方近日的軍演挑釁,美國國務院一位不具名發言人14日回覆媒體詢問時表示,美方注意到且關切中共在區域內持續進行恫嚇的模式,包括針對台灣;美國敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣,並改與台灣進行有意義對話。為因應中共威脅日益升高,這名發言人指出,美方將持續深化與台灣的非官方安全關係,確保台灣有足夠能力自我防衛。

