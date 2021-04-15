印度外長：四方安全對話不是「亞洲版北約」，印太戰略是為了克服冷戰而非強化

印度、法國和澳洲三國外長透過視訊出席「瑞辛納對話」

（中央社）印度外交部長蘇杰生今天與法國和澳洲外長透過視訊出席瑞辛納對話的三國外長討論時強調，四方安全對話不是「亞洲版北約」；印太戰略架構也非強化冷戰，而是克服冷戰。

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情惡化，印太地區重要安全對話平台瑞辛納對話（Rasina Dialogue）臨時改為線上舉行。無法實體舉行的印度、法國和澳洲外長三邊對話，今天也透過視訊出席瑞辛納對話的論壇中舉行。

中國和俄羅斯批評美國、日本等民主國家提出的印度太平洋戰略是冷戰及危險的思維；一些學者更把美國、印度、日本和澳洲為維護印太地區自由與開放及自由飛越與航行權而組成的四方安全對話（Quad）稱為「亞洲版北約」。

被主持人問到上述說法，蘇杰生（S. Jaishankar）強調，印度太平洋戰略架構是對歷史的回顧，且反映一個更加現代的世界，這是為了要克服冷戰，而不是強化它。他希望所有當代執行外交政策的人都這樣看待。

蘇杰生說，四方安全對話不是一個安全聯盟或者「亞洲版北約」。到目前為止，四方安全對話已處理了疫苗合作、高等教育與學生流動、氣候行動、人道主義救援與救災、新興科技、彈性供應鏈、半導體、假消息、反恐和海上安全等10個廣泛課題。

他強調，上述課題清單將告訴外界四方安全對話4個成員國的想法和目的，4國聚在一起是想為自己的國家利益、區域利益和全球利益找到方法而努力。

蘇杰生說，使用「亞洲北約」之類詞藻，是有人正在玩一種「影響人心的遊戲」（mind-game），「這種北約心態從來就不是印度的」。

他強調，隨著世界的改變，印度現在與志同道合且可合作的國家結盟，之所以如此，是因多邊主義「沒有像過去那樣發揮作用」。因此，世界正朝著尋求合作的國家組成集團邁進，這就是世界變化的方向。

談到印太戰略與印度等民主國家的合作，正在印度訪問的法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示：「我們有著共同的合作意願，除相處融洽，不僅僅是因為我們有一些共同利益或共同關切，還因為我們共享民主價值，我們也都遵守規則與法律。更重要的是，我們希望一起合作。」

中國在東海、台海、南海和中印邊境採取挑釁軍事行動後，法國近年也積極參與印太戰略，日前並主導與四方安全對話4國在孟加拉灣舉行軍演。勒德里安13到15日訪問印度期間，也宣布法國參加印度總理莫迪2019 年在東亞高峰會上提出的印太倡議，致力維護一自由、開放的印太地區。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）也在發言時強調，澳洲正密切與共享開放、包容、有彈性印太願景的緊密夥伴合作。

美軍印太司令：面對中國威脅，協助台灣自我防衛、改善軍力

（中央社）美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）今天透過視訊出席印度瑞辛納對話時重申美國對台政策，並強調美國會協助台灣自我防衛，聚焦改善台灣軍事力量。

戴維森與印度海軍司令辛赫（Karambir Singh）透過視訊出席瑞辛納對話（Raisina Dialogue）「印太局勢劇烈攪動」場次。

由於戴維森曾預測中國可能在未來6年對台採取行動，加上中國軍機、軍艦加大力度擾台，因而主持人、新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）安全戰略與科技中心主任賈戈帕蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）向他提出中國逐漸擴大威脅台灣相關問題。

戴維森表示，美國支持台海兩岸透過和平方式解決問題，並根據美國的中國政策和台灣關係法，在北京對台灣實施軍事威脅時，協助台灣自我防衛。

為協助台灣自我防衛，戴維森指出，美方聚焦改善台灣軍事力量，美國印太司令部也致力促進與台灣軍隊的聯合相互操作性、訓練、準備和專業性發展。

戴維森提到，中國正在全球對台灣進行外交孤立、經濟壓迫和軍事威脅。

面對中國近年擴大在東海、台海、南海及中印邊界進行挑釁的軍事活動，戴維森批評，侵略性的中國海軍行動及不對稱活動，破壞了印太地區以規則為基礎的秩序，構成重大的挑戰。

戴維森認為，印太地區正面臨北京封閉與專制願景及自由與開放印太理念的競爭。

他表示，中國正利用當前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在印太地區各處增加軍事侵略，意圖破壞國際法和規範。

戴維森指出，全球有2/3的航運船隻行經印太海域，維護印太的自由與開放非常重要。美國與印度、澳洲、日本組成四方安全對話，是印太地區民主國家的鑽石，發出強而有力的訊號，表達支持基於規則的秩序。

他說，北京正在尋求取代現有以規則為基礎的秩序，讓中國的法律高於全球的法律。

辛赫說，四方安全對話當初是一個諮詢小組，但已經有機地發展壯大，4國海軍已舉行雙邊及其他形式的演習一段時間，4國海軍間也存在高度的協調操作性，「若有機會，我們可建立一個隨插即用的機制」。

談到中國海軍船艦頻頻在印度洋活動及印太地區面臨的挑戰，辛赫表示，由於北京的能源貿易、市場和資源需求都不斷增加，中國海軍來到印度洋並展開活動也就不足為奇。

辛赫指出，中國海軍具有財力和意圖，印度海軍將持續關注中國海軍的發展。

在回應中國發展航空母艦問題時，辛赫認為，中國海軍想複製美國海軍的航艦戰鬥群，但發展航艦需要時間。

戴維森說，中國擁有遼寧號（CV-16）和山東號（CV-17）兩艘航艦，並正在興建第3艘航艦。美國認為，中國海軍未來幾年在印度洋地區的影響力將會增加，且未來幾年將在印度洋作戰。

截圖自瑞辛納對話直播 美軍印太司令部司令戴維森（右上）與印度海軍司令辛赫（左上）14日透過視訊出席印度瑞辛納對話，談到面對中國威脅，美軍將協助台灣自衛，改善台灣軍力。

新聞來源：

責任編輯：翁世航

核稿編輯：楊士範