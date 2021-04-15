女醫師讓38名學生共用12根針頭練習抽血，宜蘭縣衛生局：非醫療行為，正釐清該如何裁罰

日前宜蘭一所專科學校外聘一名何姓女醫師，遭學生家長指控在實驗課上，讓38名學生共用12個針頭練習抽血。校方得知後已啟動學生實習針扎事件處理流程，並請學生前往醫院驗血檢查，後續也將持續追蹤。校方目前也停止該名女醫師授課配合調查。

宜蘭縣衛生局則表示醫師所為不是沒有罰則，但是否為醫療行為，以及使用醫療相關法令去裁罰，仍在與中央討論中。

實驗課上有學生反應共用針頭不妥，女醫師不予理會

《東森新聞》報導，宜蘭一所專科學校外聘老師、何姓女醫師遭家長指控，實驗課要38名學生使用12根小型採血片互幫對方抽血，質疑為何讓學生重複使用針頭。對此校方致歉，並表示何姓女醫師已停止授課配合調查。

校方發布新聞稿表示，對於9日在微生物免疫學實驗課發生的事件深感抱歉，原實驗設計規劃僅部分學生實作，兼任教師求好心切，要求每位學生練習，針具以酒精棉片消毒實有不妥。學校得知後，以學生健康為優先考量，立即啟動學生實習針扎事件處理流程。校方表示，因考慮時效性，由導師告知有在實驗課使用針具的學生，立即前往住家附近醫院接受檢查，並保留相關就醫收據。

《自由時報》報導，據了解，何醫師為某醫院腸胃肝膽科主治醫師，擁有博士學位，在宜蘭醫療界小有名氣，病患不少。她獲學校聘用，9日上課帶學生實做驗血流程，全班46名學生，共分成6組，1組6至7人，過去實作課程每組都僅2人驗血，並備有2組針頭，但女醫師要求每個學生都要驗，並且只要針頭用酒精棉片擦拭過，就可以共用。

當時有學生立即反應共用針頭不對，但女醫師不予理會，最後有8名學生沒有參與驗血，其他38人共用12個針頭進行實作，後來有學生看不下去向班導師檢舉，校方才啟動緊急處置。

校方表示，學生經第一次驗血，都沒有異常，事發隔天與醫院感控小組開會後，決定每名學生第6週再驗血一次，滿3個月及6個月還會再各驗一次血，追蹤半年的健康情形，並提供專線給家長與學生諮詢，校方也已解聘女醫師。

宜蘭縣衛生局：醫師所為非無罰則，正釐清該如何裁罰

《上報》報導，宜蘭縣衛生局則表示，縣府的第一考量是保護學生的安全，已要求該醫師所屬的醫院、學校，須對學生健康作後續追蹤，確保學生健康及心理支持，並釐清真相，醫師所為不是沒有罰則，但是否為醫療行為，以及使用醫療相關法令去裁罰，仍在與中央討論中。

衛生局說明，該案為教學過程驗血型扎針課程，而非抽血，且事發在實習場所，非醫療場所，屬教學行為，不是醫療行為；但仍牽扯教學實習環境問題，雖然有用酒精消毒，針頭都不應重複使用，將會同教育單位研商相關法令，作適當處置。

《台灣新生報》曾在2016年採訪現為疾管署副署長的羅一鈞，他表示只要針頭接觸到微量病菌，只要他人重複使用，就會導致多項疾病感染（包含慢性肝炎、愛滋病），而且皮膚外層有許多寄生病菌，如果注射時皮膚消毒不乾淨，也會讓病菌藉由針頭直接抵達血管，不要以為用水洗針頭可以降低感染，自來水與空氣都有微生物，直接接觸血管就會有全身感染風險。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航