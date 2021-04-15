太魯閣事故公聽會： 工會反對「台鐵公司化」，學者提議「公投來決定」

立法院交通委員會今（15）日舉行「台鐵徹底改革暨鐵路法修正方向」公聽會；許多專家學者紛紛再次拋出「台鐵公司化」的議題，不過台鐵產業工會則認為，現在台鐵的安全問題就算不公司化也能解決；台鐵代理局長、交通部次長祁文中則表示，目前政府還沒辦法一口氣解決台鐵的債務和財務負擔，但會持續投入1200億元強化台鐵基礎建設，也會以企業化精神督導台鐵做組織改造；這也是今天確定辭職生效的交通部長林佳龍和蘇貞昌的共識。

「公司化」仍是焦點，學者：乾脆公投

《中央廣播電台》報導，曾參與進行台鐵總體檢的銘傳大學都市規劃與防災系副教授馬士元則表示，台鐵總體檢只是短期體檢，事實上台鐵許多問題都不在這144項改善項目中，尤其是組織慣性的問題。呼籲行政院一定要訂出改革時間表，擺脫工會及選舉考量，以跨部會力量促成台鐵公司化；同時呼籲工會放手，讓台鐵公司化，「否則乾脆用公投來決定，到底是工會權益重要、還是鐵道運輸安全重要。」

《中國時報》報導，馬士元也說，行政院要勇敢面對台鐵內2個工會，不要每次改革遇到工會反彈就縮頭，不改革台鐵遲早要再發生慘劇，一樣重創執政信用。他呼籲工會，社會關切的則是運輸安全，工會應該放下成見面對台鐵問題，而不是走傳統工會路線把台鐵關起來再搞100年。馬士元表示，台鐵的安全問題已經是嚴重的社會威脅，台鐵屬於全台灣人，而不是屬於工會，台鐵工會也不能代表所有員工的意見。

工會：現在台鐵的安全問題非公司化就能解決

《ETtoday》報導，不過日前台鐵企業工會和台鐵產業工會都對現在討論台鐵公司化議題表示不認同，他們強調絕對支持台鐵改革政策，但改革不是「台鐵公司化」就能解決。台鐵產業工會理事長王傑表示，工會支持台鐵改革，也提出多樣建議，如用料、系統、安全、人力等層面，交通部卻對基層意見充耳不聞；而且台鐵公司化能做到的事情，現在都能做到，如吸收負債、調整待遇，要落實的是職場與安全文化，這並不需要公司化就能進行。

多個運輸工會也透過共同聲明表達立場，質疑轉變為任何營運模式，在缺乏國家預算全力支持條件下，面對龐大負債、虧損的同時又要追求獲利以營利為前提的邏輯下，是否還能維持國家對交通平權的承諾，擔起我國運輸安全的重責？又或者恐怕淪落為票價調漲、小站裁撤、減少偏遠地區班次、人員縮編，國家、人民、員工三輸的結果。

台鐵代理局長：政府一時無法處理台鐵財務

對於各界意見，《新頭殼》報導，祁文中表示，有關台鐵的組織效能與公司化，在總體檢報告裡面已提出，要改為朝法律授權、彈性調整內部組織的方向來修正台鐵局的組織條例，也要求成立安全專責單位來改變各行其事的組織文化跟模式；目前交通部規劃，在維持現有台鐵局、交通事業機構組織的情形下，在還沒有組織改造前，先朝企業化的管理精神持續督導台鐵局，研議推動組織調整。而台鐵組織轉型如果要朝國營公司化發展，那就必須在現職人員任用制度調整，以及轉調任用規範做完整的規劃。要確保現有人員的就業工作權益及福利的前提下來逐步推動。

另外，針對有數位學者都提出台鐵的財務問題，包括票價長期僵化而且過度便宜，根本無法反映在營運成本上、龐大的負債和員工退撫金帶來的壓力、許多服務性路線讓台鐵虧損等等的，這些應該由政府出面解決。

《聯合報》報導，對此祁文中則坦言，以政府的財政能力，目前沒辦法一次性處理台鐵的舊制退撫金與政治性負擔，為協助台鐵，政府已陸續投資台鐵各項鐵路行車安全改善、車輛新購及汰換、基礎設施更新、系統安全與智慧化提升等軌道建設1500多億元，未來仍將持續投資該局相關建設1200多億元，協助台鐵強化各項基礎設施。

交通部說，針對服務性路線、小站營運虧損等不可歸責台鐵政策性負擔部分，亦將爭取行政院持續編列預算撥補，期待逐步改善台鐵長期虧損等問題。

林佳龍確定20日辭職生效，與蘇貞昌共識台鐵改革應企業化經營

而交通部長林佳龍日前為太魯閣號事故向行政院長蘇貞昌遞出辭呈。行政院發言人羅秉成今天表示，蘇貞昌13日約談林佳龍後，昨天向總統蔡英文報告，隨即批准林佳龍辭呈，將於20日生效。

《中央社》報導，羅秉成說，交通部13日向院報告，相關搶修、搶通已經告一段落，清水隧道的軌道已修復正在試通車，相關安全結構確認中；因此蘇貞昌13日約林佳龍到行政院討論請辭問題，林佳龍會中辭意甚堅，要負起政治責任請辭，也希望蘇貞昌成全。蘇貞昌則肯定並感謝林佳龍的努力與辛苦，因交通部、台鐵局上下一心，才能將事故現場儘快修復、搶通；後續已批准林佳龍的辭呈。

羅秉成也轉述，林佳龍和蘇貞昌兩人都認同，台鐵改革在行車安全、員工安定、組織轉型要齊心努力，且要加速加大進行；台鐵在安全已有很多的努力與成效，但還不足。近日行政院也密集開會，聽取台鐵安全方案、如何解決財務虧損等改革方向；所謂「台鐵公司化」不是指民營化，而是盼透過企業化經營，提升營運效率與行車安全，這是各界共同目標，蘇貞昌與林佳龍都認同。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航