安寧緩和醫療「五全照顧」，讓癌末病人有尊嚴地走完最後一哩路

在台灣癌症持續蟬聯國人十大死因之首，衛生署國民健康局公佈99年癌症登記報告，平均每5分48秒就有一人罹患癌症，比前一年快了14秒。當癌症進展到末期的時候，不管是病人或是家屬，身心都一定十分煎熬！如何給予好的照顧，讓病人在最後一段時間可以走得舒適，就是很值得探討的！

癌症末期病人常見症狀

根據研究顯示，癌末病人症狀盛行率最高的症狀，前三位分別為疲倦（82.3%）、疼痛（81.0%）及厭食（81.0%），很多癌末的病患所出現的症狀，往往與他們體內腫瘤所侵犯的部位有關。例如腫瘤轉移到肺部，會造成無法緩解之咳嗽、咳血；腫瘤轉移到骨骼，會造成嚴重的疼痛。

（1）倦怠：有些癌症的病友會利用斷食法，來希望阻止癌細胞獲得營養，但事實上，若沒有補充足夠的營養，並會不管體力或是免疫力都會下降，因此，當發現病友有倦怠的狀況，首先要注意營養是否足夠、代謝是否有異常的情況，同時情緒、心理等因素也應考量到，家人的陪伴與靈性關懷，都可以讓病友抒發壓力。此外，也可多鼓勵病人利用白天時間下床活動，甚至讓他做一些他想要做的事情，都可以有所幫助。

（2）疼痛：癌症的疼痛絕對是讓許多癌友最受不了的問題，有可能是癌症引起或是治療所引起的，持續的疼痛會造成病人生活品質的降低，因此家屬與病人可以和醫護人員討論，詳細評估生理狀況之後，共同擬定一個疼痛治療計劃。

目前一般常用的疼痛治療計畫，大多採用WHO三階段治療癌症疼痛步驟，可以使用不同程度的止痛藥搭配來減輕疼痛。在給藥方式上以口服為優先，若病人無法口服，可改用皮下給藥、直腸給藥、或注射給藥，又或是像病患自控式止痛（PCA）等方式。

使用嗎啡（Morphine）類的止痛合適嗎？嗎啡有許多優點，不會影響疾病變化，也不會和疾病的治療衝突，不會對胃、肝或腎臟造成傷害，然而它也有一些副作用，像是便秘、噁心、嘔吐、想睡覺、意識不清和排尿困難等等，若發生副作用的時候，可以與醫師討論是否需要調整用藥。

（3）食慾不振：由於癌症的藥物或是其他原因，會造成口腔唾液分泌下降或勢必秘等症狀，造成病人食慾降低，因此會建議多準備病人喜歡的食物，吃得下、好吞嚥就可以，準備軟食或流質的食物：越軟或流質的食物較易吞嚥，病人的接受度也較高，例如：稀飯、米湯、布丁、蒸蛋、冰淇淋...。有時也可自行製作果汁，或將固體食物絞碎呈糊狀，以方便進食。

是否要裝鼻胃管或用打點滴補充營養？：因為病人的食慾不佳有時候會是因為病程進展或是疾病造成的，即使安裝鼻胃管或打營養針補充營養，也不一定有多大的效果，有時只是徒增病人的不適。

（4）便秘：跟一般病人便秘的原因不太相同，癌末病人會便秘的原因往往跟藥物有關，尤其若使用嗎啡類藥物止痛，就很容易發生便秘的情況。便祕雖然不會造成生命，但卻造成病人腹脹、食慾不佳等狀況，影響生活品質所以要積極治療，先排除阻塞性原因及其他藥物影響，大多軟便及促進腸蠕動藥物治療可改善大部份症狀，症狀解除後仍須少量規則給藥，以免再度發生。

（5）失眠：先排除病人是否因為其他身體不適或疼痛干擾而影響睡眠，鼓勵病人白天多活動、固定睡眠時間，並予心理支持可有效改善，必要時，可以與醫生討論是否需要藥物改善。

（6）心理性症狀：像是焦慮、不安、憂鬱等等狀況，這個問題不只病人可能發生，家屬也有這樣的可能，透過諮詢、陪伴、團體治療等方式，或是透過靈性力量的提升，陪伴病人走過最後的一段路。

安寧不是等死、放棄治療，跟安樂死也不同！

安寧緩和醫療是為了減輕或免除末期病人的生理、心理和靈性痛苦，所施予之緩解性、支持性的醫療照護，以增進其生活品質。其服務的對象不只是病人，還包括病人的家屬、照顧者，建立整合性的醫療與照顧團隊，為病人因疾病產生的身心靈問題，進行詳細評估與適當處置。目前政府已經有明定的安寧緩和醫療條例，搭配健保的安寧緩和醫療給付，給病人一個有尊嚴的選擇。

Photo Credit: 家天使提供

為了要最能照顧病人和家屬的需求，安寧緩和醫療提供的，是涵蓋「四全」照顧：全人、全家、全程、全隊。

全人︰身、心、靈的整體照顧

全家：除了照顧病人之外，也協助照顧者的悲傷緩解、死亡準備等議題。

全程：從病人接受安寧療護（含住院及居家照顧），延續至病人死亡

全隊：包含醫師、護理師、社工師、志工、心理師、宗教人員等

近年來也加入「第五全」的概念：「全社區」，意即將安寧照顧服務從醫院推展到社區裡，也讓長輩能實現在家離世、落葉歸根的願望。

安寧照護相關資源

目前社會對於癌末的照顧越來越重視，像是安寧照護、病人自主權立法等措施都已經在實行，搭配合適的照顧，讓病人在最後的一段時間能減輕痛苦，家屬也能得到慰藉。

參考資料

延伸閱讀

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航