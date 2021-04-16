【懶人包】什麼是「身心障礙鑑定」：可以申請到宅鑑定嗎？有哪些經費補助及福利服務？

目前政府的社福體系，針對因身體系統構造或功能有損傷或不全，而影響其活動與參與社會生活，就可以經由專業醫療的身心障礙鑑定，取得身心障礙證明後，可得到政府相關社會福利的資源，不僅幫助身心障礙者，也可以幫助家人減輕負擔。

1. 什麼是身心障礙鑑定？

政府於2007年7月11日修正公布《身心障礙權益保障法》（簡稱《身權法》），配合身權法規定身心障礙鑑定與需求評估新制於2012年7月11日起實施，由各縣（市）政府衛生局指定身心鑑定醫院組成專業團隊（鑑定醫師+鑑定人員）進行身心障礙鑑定。目前新制身心障礙鑑定，包括身體構造及功能、活動參與及環境因素等面向，去做整體性的評估。

2. 什麼情況可能要申請身心障礙鑑定？

目前可以進行身心障礙鑑定主要分成三大類

因創傷或罹患慢性精神、神經系統或內外科疾病，導致身體構造及功能損傷，經積極治療，仍明顯失能或長期（一年以上）失能者。 符合身心障礙鑑定基準者。 因障礙情況有改變者。

3. 申請身心障礙鑑定要先準備什麼資料？

進行身心障礙鑑定的第一步，就是準備下列文件到戶籍地鄉（鎮、市、區）公所請領身心障礙者鑑定表，亦提供線上申請郵寄身心障礙者鑑定表到府的服務。

4. 身心障礙鑑定的流程是什麼？

目前身心障礙鑑定主要分成兩個部分，第一部分是民眾自行申辦流程，第二部分則是公家機關流程。

第一部份：民眾自行申辦流程

步驟一：備妥1吋照片3張及身分證影本等資料（未滿14歲者附戶口名簿影本），準備資料參考上方表格。

步驟二：至戶籍地公所請領身心障礙者鑑定表

步驟三：本人攜帶鑑定表至身心障礙鑑定醫院進行鑑定（各縣市身心障礙鑑定醫院相關資訊）

第二部份：公家機關流程

步驟四：衛生局審查鑑定表及鑑定報告

步驟五：社會局第一階段需求評估（判定一般性福利服務+與收入狀況連結提供相關現金補助）

步驟六：社會局核發身心障礙證明

步驟七：社會局第二階段需求評估

Photo Credit: 衛生福利部-2020身心障礙鑑定懶人包（民眾版） 身心障礙鑑定流程。

5. 鑑定需要費用嗎？

目前鑑定者無須負擔鑑定服務必要的診察、診斷或檢查等項目費用，但仍需自付到院鑑定之掛號費、同時使用健保所衍生費用（部分負擔）或其它自費項目。（《身權法》第6條第4項）

6. 社會局需求評估可以和醫院的身心障礙鑑定一起進行嗎？

是可以的，如果合併進行，約可省下10個工作天的申請時間，流程如下：

雙北可併同辦理身心障礙鑑定醫院名單與窗口

7. 可以申請身心障礙到宅鑑定嗎？

符合以下情形之一者，向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所申請到宅鑑定。（《身心障礙者鑑定作業辦法》第10條）

8. 鑑定後，若是一般狀況，每五年需要重新鑑定一次

整個鑑定流程，從到醫院鑑定開始後大約35日（醫院作業10日+衛生局作業10日+社會局作業15個工作天）可拿到身心障礙證明。目前身心障礙證明依法有效期限最長5年，但如果經鑑定可符合「無法減輕或恢復，無須重新鑑定」規定（身權法第14條第2項），則於證明的重新鑑定日期欄顯示「空白」，當有效期限到期前，會由社會局核發身心障礙證明，無須再去作申請。若要查詢目前申辦的進度，可點下方連結查詢

若是對於鑑定結果有異議，可在收到身心障礙鑑定結果通知書後30日內，用書面方式向社會局提出異議複檢（1次為限），只是說提出異議複檢是必須先自付40%的鑑定費用（單項鑑定約500至1000元不等），但如果通過此次鑑定後，是會進行退還。因此如果有身心障礙鑑定相關問題，也可撥打1957專線或縣（市）政府社會局洽詢身心障礙福利問題

9. 身心障礙者福利總整理

目前地方政府依據家庭經濟狀況、身心障礙嚴重程度、需求評估結果等提供經費補助及福利服務：

至於各縣市衛生局身心障礙鑑定相關業務聯絡窗口，可點擊下方原文連結參考。

參考資料：衛生福利部-2020身心障礙鑑定懶人包（民眾版）

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本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航