孩子近視了？眼科醫師：「控制好；不持續加深才是最重要的！」

近視要付出的代價，可不僅是戴眼鏡不方便而已；近視年齡愈早，度數增加速度也愈快，視網膜膜剝離、甚至晚年失明等風險也就愈高，因此控制近視的任務刻不容緩。

預防勝於治療，萬一孩子還是近視了怎麼辦？

兒童近視會對生活帶來多少影響？林穎新醫師的五年級小病患品嫻正好是一位輕微近視的國小五年級孩童，品嫻大概在兩年前開始有近視的狀況，除了上課黑板上的字看起來模糊，連最喜歡的踢鍵子運動，也常常因為看不清楚而難以練習。

視力健康不佳，無論是生活習慣或是學習狀態，孩子都倍受影響，且現今網路世代，小孩已經和3C產品密不可分，防止近視惡化似乎成為更加艱鉅的任務。有著50～75度輕微近視的品嫻，先前曾嘗試過每晚配戴角膜塑型片、點散瞳劑等控制法，近期在專業眼科醫師的建議下，決定接受近視控制用的日拋療程，希望能控制近視避免持續惡化。

Photo Credit：TNL Brand Studio 林穎新醫師的五年級小病患品嫻，分享療程的感想。

醫師建議：及早治療、正確矯正，視力恢復機率提升

光晶妍眼科診所總院長林穎新醫師表示，「近視控制用日拋」是一種專門針對近視還在增加的兒童與青少年設計的特殊軟式隱形眼鏡，需要經過醫師診斷、驗光師檢測才能配戴，目的是為孩子的日常生活提供清晰視力，並幫助大部份配戴的兒童及青少年減緩近視加深的速度。

林醫師進一步解釋：「這類隱形眼鏡的原理，就是利用周邊離焦設計，讓成像中心落在視網膜上，周邊影像落在視網膜前方。矯正者在能看清楚的同時，又能避免過度矯正造成眼軸拉長，以此控制住近視。」

Photo Credit：TNL Brand Studio 光晶妍眼科診所總院長林穎新醫師，說明近視控制用日拋的原理。

醫師表示，這種隱形眼鏡採用的技術，讓輕度近視的兒童有更多選擇，且配戴起來舒適方便，所以家長的詢問度很高。另外也再次呼籲，一旦發現家中小朋友有近視的狀況，家長應及早帶至眼科就診，愈早控制愈好，避免發展成高度近視，且仍要搭配定期回診追蹤以及日常視力保健，才能讓近視控制事半功倍。

養成好習慣，讓孩子自主維持日常清晰視力、控制近視加深

「每天早上起床刷牙洗臉後，五分鐘就可以戴好隱形眼鏡，我覺得很方便，眼睛也不會不舒服。」林穎新醫師的小病患品嫻說，之前她是晚上睡覺時配戴硬式角膜塑型片，覺得有異物感；相比之下，軟式真的不會感覺不適。

Photo Credit：TNL Brand Studio 「班上戴眼鏡的同學，上體育課時很不方便，萬一被球砸到就麻煩了。」品嫻談起校園生活中的近視困擾，更深深體會到視力保健的重要。

林醫師說道，這次讓品嫻採用的療程，天天都是新的一副，不必費心清潔整理，相比硬式的鏡片，異物感較低。許多家長可能會對小孩子戴隱形眼鏡有疑慮，但其實在醫師的輔導下使用，孩童通常很快就能上手。

Photo Credit：TNL Brand Studio 定期回診追蹤，依照醫師的指示做好日常保健，現在的品嫻更懂得為自己的眼睛健康負責，也重拾了她最喜愛的踢毽子運動。

最後醫師也強調，視力保健的方法，不外乎是為了提升孩子的生活品質、增加運動參與意願，更重要的是，讓孩子不必依賴厚重的眼鏡，自我認同和社交形象提升，也更有自信。而家長能夠做的，就是與孩子一起改善日常用眼習慣，共同維護良好的視力健康。