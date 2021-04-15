【一帶一路下的印尼】中鐵無環評下用爆破通高鐵隧道，居民房屋震裂求助無門

（中央社）西爪哇省一個村落3月23日清晨8時多傳來巨響，居民不約而同指向天空，「聽！開始炸了」，受訪民眾也中斷談話，顯得生氣、無奈。雅萬高鐵11-1號隧道正在爆破，離社區不到200公尺。

當時正接受中央社記者訪問的村民達安（Dadang）說：「受隧道爆破工程影響，這裡的房子都出現裂痕了，以前沒有這個問題。我們很困擾、焦慮不安。」

這裡是西爪哇省西萬隆縣（West Bandung）帕達拉朗鄉（Padalarang）拉克撒那梅卡村（Laksanamekar）一個山坡社區，雅萬高鐵第11號隧道就在附近。負責施工的中國中鐵股份有限公司（CREC）今年2月恢復11-1號隧道（11號隧道中段）爆破工程。

中國中鐵是印尼中國高鐵公司（Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）的主要股東之一。印尼2015年將雅加達至萬隆（Bandung）高速鐵路的標案交給中國，中國中鐵等中資國有企業與印尼的國營事業合組印尼中國高鐵公司，中資占4成，是「一帶一路」在印尼的指標工程。

雅萬高鐵自2018年中開始施工，全長142.3公里，共13個隧道。

這個社區內外掛著許多抗議布條，「強烈拒絕CREC卡車通過」、「不准KCIC爆破…8次爆破導致90%的房子龜裂」。居民說，他們不是要阻礙工程，只希望印尼中國高鐵及相關當局說出實情，如果住在這已經不安全，應補償協助搬遷。

Photo Credit：中央社 西爪哇西萬隆縣一個山坡社區掛了許多布條，抗議中國中鐵用爆破方式進行雅萬高鐵隧道施工，造成社區9成房屋龜裂。圖攝於3月25日。

社區代表赫魯（Heru Agam）帶記者看家中受損狀況，他做木工的工作室牆壁和地面多處嚴重裂開。赫魯說：「從橋梁那裂開。這以前是房間，現在不當房間了。我們都睡到前面客廳，我們很怕。我太太和小孩都擔心房子會塌下來。」

中國中鐵2019年9月用爆破法開挖第11號隧道。居民回憶，當時造成很大的震動，家裡吊燈搖不停，窗邊的水杯掉落地上，社區、田間前所未見地出現猛蛇和猴子等動物，有人抓到身長1.5公尺的猛蛇。居民說，動物都跑下山是不好的徵兆。

Photo Credit：中央社 雅萬高鐵第11號隧道自2019年9月多次以爆破施工，附近社區居民赫魯指出，山裡的猛蛇、猴子嚇得跑到社區。（赫魯提供）

社區居民自那時起組織自救會抗議，相關當局邀中國中鐵協商後，決定2019年底先停工，進行調查，等待西爪哇省政府決定。中國中鐵今年2月卻突然復工，自救會3月再度向西爪哇省政府陳情，目前仍得不到回應，工程也繼續進行。

當時由萬隆理工學院（ITB）附屬的產業研究機構LAPI-ITB團隊調查。居民說，調查進行約一個半月，調查報告曾放上網，後來被移除，現在找不到了。

赫魯表示，有專家說，這裡的地質是風化的火山岩，有土壤層、岩石層、多孔岩石層等不同構造，並非如印尼中國高鐵先前說的，只有岩石層。專家也說，房子出現這樣大的裂痕，可能會崩塌。印尼中國高鐵和相關當局都沒有告訴居民實情。

赫魯說，雅萬高鐵是政府的計畫，居民支持，也協助調查，很多人家裡都裝了測量龜裂的儀器，但調查後沒有人再來追蹤。如果住在這邊是安全的，「應該拿出數據」，調查至今一年半都沒有公開結果，「我們覺得受騙」。

曾取得萬隆理工學院調查報告的人士將報告提供給記者。這份報告在2019年12月進行，測量社區附近的地表錯動以及社區房屋龜裂狀況30天的變化。報告表示，地表錯動的現象並不顯著，仍在誤差範圍。報告也說，地層可能有裂縫。

Photo Credit：中央社 雅萬高鐵以爆破方式開挖隧道，在第11號隧道附近的社區民眾指出，承建的印中高鐵沒有先做爆破施工的環境影響評估。圖為印中高鐵的總部，也是雅萬高鐵的哈利姆車站。圖攝於4月7日。

記者也取得印尼能源暨礦產資源部地質局在2020年9月的調查報告。

地質局報告表示，2019年9月隧道爆破，導致房屋牆壁及地板出現裂痕，牆壁裂痕2公分至3公分寬，地板裂痕0.5公尺至2公尺長，寬為0.1公分至0.5公分；另外，居民表示，房屋發生龜裂後，地下水井變乾，要挖更深才有地下水。

地質局表示，這地區是中低度坡地災害潛勢地區，長時間高強度降雨可能引起土石移動，陡坡上的房屋龜裂可能威脅生命安全；建議依住宅安全標準檢視土地及房屋結構是否穩定，多種一些抓地力強的植物，並提醒民眾保持警覺，做必要預防。

前社區代表阿瑪德（Ahmad Sutisna）說，印尼中國高鐵2016年向民眾說明，會用鑽鑿法開挖隧道，沒有說要爆破。中國中鐵開始使用爆破後，居民要求他們拿出爆破法的環境影響評估報告，他們提不出來，才會先停工，由萬隆理工學院調查。

阿瑪德說，萬隆理工學院專家曾告訴居民，鑽鑿法的成本較高，使用爆破法的預算比較低，而中國中鐵執行爆破的方式也不符合國際標準。

根據萬隆理工學院的報告，這項爆破與該社區的最短距離約200公尺。阿瑪德說，根據國際標準，爆破至少要離社區500公尺。有專家也告訴居民，爆破的震動標準是每秒2毫米，中國中鐵執行的爆破是每秒22毫米，超過標準值10倍。

記者聯繫萬隆理工學院調查團隊中的2人，他們要記者詢問發言人西蒙（Simon Heru Prassetyo）。記者3月25日向西蒙提供訪綱，他說，研究受印尼中國高鐵、中國中鐵委託，必須經他們同意。記者至截稿前未得到西蒙、印尼中國高鐵的回應。

西蒙提供記者另一份報告，報告指出，爆破工程會造成地層震動，但仍會維持穩定。對於相關爭議，印尼中國高鐵年初在新聞稿提到，第11號工程的爆破依照萬隆理工學院團隊的建議進行，受這個團隊監督，並得到印尼國家警察總部許可。

從事隧道開挖的台灣業者受訪表示，隧道爆破工程若造成地表錯動，遇下雨會讓間隙裂縫灌水，嚴重會導致崩塌。傳統爆破工法會造成破壞山脈結構、斬斷地下水水脈等浩劫，儘管能趕進度或節省成本，很多國家都已在招標時限制工法禁止使用。

記者詢問印尼一名大地工程專家對這3份報告的評論。她以不具名方式說，這個社區有地層龜裂，可能是自然發生或人為造成。爆破的震動強度在印尼的國家標準內，震動有可能造成新的龜裂，也可能不會，但必須採取預防措施，解決龜裂問題，避免龜裂擴大，成為雨水滲漏路徑，而形成滑動面，導致邊坡不穩定。

Photo Credit：中央社 雅萬高鐵第11號隧道自2019年9月施工，因造成附近社區房屋龜裂，被印尼當局停工一年多，2月再度恢復爆破，居民再度向當局抗議。圖攝於3月25日。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範