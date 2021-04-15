台積電南科廠停電損失逾10億，經濟部次長：不要把跳電都說成缺電

台積電將於今（15）日舉行法說會，本來市場關注於「美國廠興建」、「供應鏈缺晶片」相關問題。沒想到，昨日居然在科技重鎮南科，14廠P7發生「停電」事故，《經濟日報》指出，傳出40／45奈米等成熟製程生產受影響，導致數千至上萬片晶圓面臨「報廢」，最嚴重影響逾三萬至四萬片晶圓生產，短短半天，損失恐逾10億元以上。

《中央社》報導，主要原因是啟碁南科廠新建工程，不慎挖斷台電161KV電纜，造成台積電等廠商停電，網通廠啟碁今天晚間發出聲明指出，若有工程施作疏失，依照合約將由承包商負賠償責任。

市場憂「缺電」問題 經濟部次長：不要把跳電都說成缺電

《中央社》指出，台積電南科晶圓14P7廠雖於昨日傍晚「恢復正常」供電，由於全球半導體產能嚴重吃緊，台積電產能滿載，各界高度關注台積電所受影響，憂心恐將使得晶片吃緊窘境，進一步加劇。

法人表示，為確保穩定供電，台電在科學園區多採雙迴路供電系統，這次因新建廠房的包商「不慎」誤挖地下纜線造成停電，難以完全避免，但也不會常發生，停電可能造成晶圓報廢，但比起地震可能造成破片，還有機台移位，對廠商的影響相對輕微。

《經濟日報》說明，台電161KV地下電纜，導致南科—三福線線路跳脫，造成台積電14B廠P7停電之餘，也使得南科C區包括群創、彩晶、康寧、聯電、南茂等，涵蓋面板、半導體領域大廠瞬間電力壓降約50%。

生產線電力與電壓必須維持穩定，若瞬間電壓下降，恐導致機台受損、影響生產，但影響較突然停／斷電輕微許多，也較無龐大善後工程。

群創、康寧都是面板重要相關業者，聯電、南茂是晶圓代工與封測廠，時值面板與半導體大缺貨之際，這些廠商傳出受到波及後，市場高度關注，擔心使供給更吃緊。

群創回應昨天電力事故時指出，針對重要生產設備均有設置不斷電系統保護，並有備載發電機，對生產影響不大。彩晶發言系統昨晚表示，不清楚南科廠情況。

康寧表示，台南廠的工廠設備因壓降短暫受到影響，但很快恢復生產，工廠營運及對客戶的玻璃供貨計畫都維持正常。聯電則說，相關事件並未造成影響。南茂坦言，南科廠區當時有出現輕微壓降，但沒有影響生產。

《自由時報》報導，經濟部次長曾文生今日在立法院受訪表示，針對台積電南科是工程意外，不要刻意把這起事件與「缺電」連在一起，不要把停電都講成缺電。

張忠謀曾說「台積電一分鐘都不能缺電」

《中央社》報導，台積電創辦人張忠謀曾說「台積電一分鐘都不能缺電」，一語道出台積電，必須充足穩定供電的需要，在台灣的製造工廠若無法獲得可靠和不間斷的電力供應，滿足客戶訂單的能力將受到嚴重削弱。

外國媒體曾不斷示警，台灣電力的隱憂，隨著企業擴廠需求漸增，高科技產用電量一在攀升，供電需要進一步檢視，因應可能的「缺電」風險，台積電曾表示多管齊下防範，包括興建綠建築、使用再生能源與提升能源使用效率。

沒有想到，台灣護國神山，卻因附近「工程小意外」，不慎挖斷電纜造成停電，一個「小意外」，報廢數萬片晶圓，市場估計要付出近十億元代價。

這起「停電事件」發生，在世界前三大半導體製造龍頭之一台積電的身上，凸顯台灣工程的不穩定，讓全世界供應鏈嚇出一身冷汗。

日前，《日經亞洲》指出，台灣雖然近來防疫表現驚人，半導體科技成績亮眼，但2016年維冠大樓倒塌、2018年花蓮大地震等意外，到今年太魯閣出軌事件，再再暴露台灣基礎建設和工程問題的缺陷，直呼如此糟糕的安全記錄「對進步的民主社會來說是『不合時宜』的」。

台灣政府應在推動「經濟發展」的同時，也要確保「工程品質」得以兼顧，否則當科技業在國際戰場面臨激烈競爭，基礎建設和工程規範卻不斷發生問題，如此，前線氣勢洶洶，後院卻頻頻失火，台灣要怎麼走向世界呢？

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航