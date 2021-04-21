【專訪】聲音無限廣播劇團：V粉年齡層遍及小學生至社會人士，直擊台灣原創廣播劇製作幕後

文：CCC編輯部

隨著手機與網路的普及，不論是看影片、聽音樂、玩遊戲，隨時隨地都能開啟手機進行娛樂消遣，而原本只能從電台中聽到的廣播劇也躋身數位娛樂的行列。在眾多娛樂瓜分市場之下，廣播劇如何走出屬於自己的一條路？本期CCC邀請聲音無限廣播劇團的團長井西與成員音箱，分享台灣原創廣播劇的製作幕後！

聲音表演在台灣

談到台灣的聲音表演，第一時間會想到動畫裡的「配音」，或是電台的「廣播劇」，除了以上兩者之外，尚有無完整舞台背景及服裝、僅是由演員現場讀劇本的「讀劇」，以及專門為視障者敘述電影畫面的「口述影像」等。

產業方面，近年來不少電子書也開始發展有聲書，具有獨立於劇情之外的旁白，分為單口及多口有聲書，差別在於旁白是否身兼多角，與廣播劇具有戲劇張力的聲音表現不同，有聲書以親近平實為主，讓讀者可以持續長時間收聽。

廣播劇，是一種透過各種聲音表演的堆疊，讓聽眾想像畫面的戲劇。團長井西笑說其實他們與一般大眾所熟知的配音員有所不同，雖說兩者都是在學習如何用「聲音」去表演，包含劇本、台詞、舞台的聲音訓練等，差別在於配音員後期要練習對嘴，學習如何替畫面中的角色發聲，而廣播劇除了要學習如何自然地呈現角色的聲音情感，還要揣摩如何與音效及音樂共同構築成一齣戲劇，為了做出區別，成員們都會自稱為廣播劇的「聲演」。

成員音箱更進一步解釋，現今配音員經常需要一兼多角，因此需要不斷磨練多元類型的聲線，以求站上麥克風前就要馬上進入角色。而廣播劇的角色因為沒有具體形象，所以事前必須針對角色做更多功課，多方揣摩角色在各種情況下會產生的情緒，才能在錄製廣播劇時呈現最貼近角色個性的表演。

廣播劇製作的背後

今年成軍第七年的聲音無限，廣播劇題材廣泛，另外還有「哄睡」、「床邊故事」等其他種類的作品。從前置的企畫、與編劇溝通、聲音錄製到後製及宣傳，幾乎由成員們一手包辦，每一步都經過精雕細琢，一部廣播劇的產生經常耗時二到三個月。

原創廣播劇之外，聲音無限也與其他創作者多方合作改編，例如與作家安陵合作改編小說《在男友身上尋求霸道是否搞錯了什麼》。井西分享，改編時遇到描述角色心理活動的字句時，會運用聲音表演的優勢，判斷哪些句子適合化為對白，而哪些句子或許可以用動作音效呈現，例如「生氣地跺腳」，就不會全部都做成對白。

聲音無限也將觸角伸向漫畫，與漫畫家琯琯合作《靜靜等雨停》有聲漫畫。不同於原創及小說改編的廣播劇，漫畫已經有了畫面，所以他們先將漫畫的分鏡切割，將其製成動畫毛片後，再由聲演進行配音，最後由後製進行整體節奏的調配，並且與導播討論需要調整的部分，如此來回溝通製成最後的成品。

Photo Credit: 繪者：一舞魚／聲音無限廣播劇團提供 雖然通常都是由聲音無限將小說改編為廣播劇劇本，但《在男友身上尋求霸道是否搞錯了什麼》劇本則由作者安陵本人親自改寫。

聲音細節是魔鬼

在廣播劇《董事長，您有事嗎？》的開頭，同事小翠向君豪打聽八卦時，身後傳來的鍵盤打字聲、來電鈴聲、辦公椅滑動時的滾輪聲……各種環境音效，營造出置身辦公室的臨場感。廣播劇極其仰賴後製在音效的功力，讓聽眾在腦內自然構築出畫面和角色身處的環境，滿足聽覺上無限想像的享受，而這些音效多數都由聲音無限親自收錄。音箱表示其實網路上有很多罐頭音效可以使用，但他以腳步聲舉例，如果所有角色都用同一種腳步聲，代表每個人走路的頻率、聲音大小都一致，就無法區別角色的個性，為求真實，能力所及都堅持親自製作。

而音效在表達角色的情緒上也是一大功臣，井西舉例，經常在漫畫出現的狀聲詞「砰」，轉化為廣播劇時，根據是開門的「砰」還是撞到東西的「砰」有所不同，甚至也會取決於當下角色情緒來決定音效的大小聲。如此細膩複雜的聲音設計，造就廣播劇的整體感受，井西苦笑：「後製時經常覺得要做到永無天日了。」

Photo Credit: 聲音無限廣播劇團提供 聲音無限廣播劇團在錄製廣播劇時都是聲演們在現場對戲收錄。

網路廣播劇的生存之道

於網路創作者來說，如果未能定期且頻繁地推出新作，很容易被追蹤者所遺忘，對此井西坦言這也是他們一直在努力克服的課題。當遇到製作時間較長的廣播劇時，聲音無限會同步推出小型企劃，如由音箱主講床邊故事的《音箱夜談》，或是Podcast性質的《V粉★Fancy Night》，也會開直播在線上與粉絲們互動，因為不需要繁複的聲音設計及劇本，可以較頻繁地推出，也增添作品種類的豐富性。

2019年底，聲音無限廣播劇團首次舉辦線下粉絲見面會《象象伯爵的星光拍賣會》，開賣五分鐘門票即告售罄，井西靦腆地表示，一開始也沒有想到可以開線下見面會，實際上，因為成員們專心在聲音訓練，時常疏於網路社群互動，前五年的劇團經營可說是毫無起色，直到2018年推出「幸褔配方」原創耽美廣播劇系列，進行大規模的網路宣傳後才漸入佳境。身為一名創作者，井西也很渴望作品被人聽見，彼時台灣廣播劇圈尚未成形，因此積極透過臉書推廣，與聽眾們互動，進而培養出一群他們暱稱為「V粉」的粉絲，成為聲音無限創作的原動力。「無形之中，他們為我們化解了很多困難。」井西笑說。

Photo Credit: 聲音無限廣播劇團提供 《音箱夜談》類似廣播性質，題材涵蓋恐怖、推理、溫馨，在音箱幽默的主持風格下經常有神來一筆的搞笑，也接受聽眾投稿。

聲音想像，未來無限

近年來台灣的原創IP也開始嘗試各種衍生表演或商品，如《用九柑仔店》的影視改編、《北城百畫帖》桌遊改編、《冥戰錄》歌仔戲改編等，然而日本常見的廣播劇改編在台灣還是鮮少人採用。雖然台灣的廣播劇市場還有待開拓，但井西認為未來仍有發展潛力，聲音無限也陸續與鏡文學及有病制作等公司合作改編廣播劇。

目前聲音無限廣播劇團的頻道已有萬人訂閱，儘管台灣廣播劇市場環境未明，但他們的作品時常流露出溫暖和煦且不向逆境低頭的個性，也難怪V粉年齡層遍及小學生至社會人士。井西與音箱從未忘記當初入行的契機，除了對聲音表演的熱愛，更希望藉由這份工作傳遞自己支持的理念，透過聲音的傳達，他們編織出想像無限的世界。

Photo Credit: 作者：亞蘇／繪者：小不忍／鏡文學提供

聲演的私房廣播劇推薦名單！

井西推薦—《午夜奇譚》福爾摩斯探案系列，1987年中廣新聞網出品

劇情改編精闢又緊湊，主講李若梅古典清晰的播音腔十分耐聽，現在看來可能會被分類為有聲書或廣播小說，但在當時的廣播環境是為數不多可以作為娛樂消遣的廣播劇。

Photo Credit: CCC創作集提供 井西

音箱推薦—《金魚與聖誕夜》，2017年為所欲為廣播劇社出品

個人非常喜歡自然又親切的廣播劇作品，百合最高！

Photo Credit: CCC創作集提供

受訪者介紹

聲音無限廣播劇團，聲音無限廣播劇團2013年成立，由團長井西領軍，目前有九位成員。近年來致力於開發聲音版權市場，主要創作為原創廣播劇，亦與其他網路創作者合作改編，創作範疇涵蓋BG、BL、GL等。

原文標題為〈聲音構築無限想像：專訪聲音無限廣播劇團〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航