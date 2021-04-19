【TIDF專訪】《力爭》導演謝欣志、陳芝安：竹科的巨大經濟成就，竟是建立在對少數人的剝削上

採訪：鍾庭宜、務璿、陳怡均｜撰文：鍾庭宜、務璿、陳怡均、翁靖瑄

以經濟發展為名徵收土地，一直是個難解的問題，政府與抗爭居民各執一詞，卻難以找到雙方都滿意的答案。《力爭》導演謝欣志與陳芝安，花了一年半剖析新竹寶山水庫徵收案，深入了解各方說法，希望錯綜複雜的土地議題能有解開的一天。

1970年代，政府為了成立新竹科學園區，決定興建寶山水庫供應工業用水。竹科對台灣經濟發展貢獻良多，然而水庫用地的取得，卻存在徵收爭議。導演們原本和多數人一樣，看到竹科光鮮亮麗的一面，直到某次與客家電視台製作人談天，才發現竹科成長茁壯的背後，竟有個徵收案讓當地居民氣了三十多年。驚訝於這樣的反差，導演們決定拿起攝影機記錄。

一開始只是出於純粹的好奇心，他們卻漸漸發現這個題目實在太龐大，光是徵收戶就有各式各樣的反應，有人依然氣憤難平，有人已然疲倦，有人土地被徵收之際，也倚靠著竹科的工作養家。面對題材的複雜程度，導演們認為紀錄片還是要回到一個小切點，去看到大事件，不能漫無目的。所以他們選擇透過一個意志堅強的人物——林清治作為主角，展開對土地徵收議題的探討。

拍攝《力爭》的動機？

謝：當初客家電視台的製作人跟我們聊到，新竹有個老先生三十多年來一直為了土地徵收在抗爭。我們就很好奇，為什麼一個人的憤怒可以持續那麼久？後來發現，徵收地上蓋的寶山水庫是為了竹科興建的，這麼巨大的經濟成就，竟是建立在對少數人的剝削上。我們抱著一些疑惑想去了解，是什麼事讓他們這麼生氣，這就是拍攝《力爭》的初衷。

陳：我們找紀錄片題目的關鍵是：事件或人物本身有巨大的反差。這個案子特別的是，土地徵收是為了竹科——在光鮮亮麗、高股價、年收破億的工程師背後，其實有一群人付出了代價。這是當時對我來說最關鍵的判斷點，覺得這是個好題目，應該持續關注。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《力爭》劇照

整個製作共花了多久？如何梳理素材，決定事件呈現方式？

謝：全部應該有一年半。前期調查大概三個月，拍了一年後，剪接又再花三個月左右。過程中一直挖出很多文件和影片資料，我們才慢慢對事件有比較清楚的了解。

陳：其實林清治講話非常迂迴，帶著我們到處亂轉，東拉西扯講了很多，因為他太生氣，無法很有次序地跟你講到底發生了什麼事。觀眾看到故事可以順暢地講下去，好像很理所當然，但其實我們費了很大的功夫，用很多角度去還原這件事。為了把整個事件弄清楚，同時確認林清治的話是真是假，我們還訪問了前任和現任縣長，甚至是寶山水庫的管理單位。

謝：再來是資料片，我們花了很大的功夫整理。因為寶山水庫自救會的成員當初是當會議記錄在拍，所以素材亂七八糟的，大約有20-30小時的資料片，全部都是客家話，我們還要把它們跟時事交叉比對，確認時間點。

陳：這些影片其實都是張清雲拍的，他那時候只是有個直覺，似乎應該把這個過程記錄下來，就去買了台錄影機。我真的超感謝他，因為即使當時有記者，都只是發1-2分鐘的新聞，但他就是身在其中的參與者，去到哪裡就做紀錄，留下許多珍貴的畫面。看這些資料片好像在看連續劇一樣，看到裡面那麼多荒謬的劇情上演，真的很精彩，畫質好不好都不要緊。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

製作《力爭》時，兩位導演是怎麼分工的？

陳：我們已合作超過十年，分工一直都差不多。我比較扮演製作人的角色，負責找資金及所有的聯繫和牽線，然後我們就一起去拍，拍攝內容也會一起討論。

謝：攝影、剪接等技術面的工作是我負責。但其實片子最難的是觀點，必須先去經歷、體驗過，讓身體有感受，再互相交換想法，了解彼此哪裡有分歧。透過這個過程，慢慢討論出我們對事件癥結的看法。這也是為何我們一直採雙導演制的原因，兩個人一起積累感受，才能提出比較整體的觀點。至於技術只是輔助，讓這個看法可以被觀眾理解。

導演現在還有繼續追蹤寶山水庫這個議題嗎？還是你們有在關注其他議題？

陳：我們之前有打算拍「南鐵東移」，功課做完、提了企劃也去拍了，但後來沒拿到案子，就停了一陣子。

謝：其實我們不只是針對單一地方的抗爭好奇，我們真正好奇的是，為什麼這種事在台灣一直發生？我們在不同地方聽到很多類似的吶喊，很想知道到底是什麼原因造成了這個現象。許多我們認為理所當然的好，背後其實都有些小瘡疤，擺了多年一直都在，只看有沒有人願意花時間理解和傾聽。

我們拍土地徵收的抗爭，其實沒有要責怪任何人，沒有要責怪抗爭者、施政者，或是中間的操作者。我們想說的是，能不能去理解一下他們在想什麼、關心什麼、動機是什麼？為何最後總會走向僵持的局面？這樣下次才有機會談，如何可以做得更好，而不是只是互相指責而已。

拍土地抗爭很容易跟抗爭者站在一起，一起吶喊、謾罵，但這樣始終沒有真正理解體制的問題。當這種事發生得很多的時候，我們該站在什麼角度看待這些事？單純說是政府殺人，其實真的太簡化了，太天真就會失去深層對話的可能，沒機會看清背後究竟發生了什麼事。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

活動資訊

名稱：2021台灣國際紀錄片影展

日期：4月30日至5月09日

地點：台北新光影城｜光點華山電影館｜空總臺灣當代文化實驗場C-LAB

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航