《真正無懼的身心防彈術》：三個步驟把自己拉出「問題心態」，朝「解答心態」邁進

文：伊芙・波普拉斯（Evy Poumpouras）

心理韌性

想練就出勇氣，途徑不是每天都享有開心的人際關係，而是熬過艱苦時期、克服萬難。——古希臘哲學家，伊比鳩魯

就算護盾失效，你還有心理韌性

我們雖然必須採取一切預防措施和積極行動，擋下來自這個世界的危險，但有些威脅終究會突破我們的護盾。無論計畫多麼縝密，無論我們在自己身上小心翼翼地裹上多少層防禦，沒有什麼是百分之百萬無一失，總會有哪個始料未及的人事物令我們措手不及，而這時候就需要心理韌性。

與韌性有關的研究指出，這種能力不是人人天生就幸運擁有的天賦，而是後天習得，就像一座在心中慢慢架起的鷹架，能承受我們的情緒重擔。

心理韌性這項能力，是指我們遇到挫敗之後，能馬上分析、調整，並在精神上重新站起來。擁有這項能力，我們會明白問題就只是個問題，然後迅速並有效地找出解決方案。想培養這種能力，你需要一套可靠的策略基礎。

本章將賦予你所需工具，讓你在面對心理危機時強化自身韌性。

心理韌性有三個功能：

讓你在面對危機時保持冷靜。 幫助你有效、有條理地用理智來解決問題。 從任何心理困境中迅速恢復過來。

活在現實中

詹姆斯．史托戴爾中將是海軍飛行員，於一九六五年越戰執勤時遭到擊落，跳傘逃生後，在敵境遭到俘虜。在接下來的七年半，他被挾持者毆打折磨，直到一九七三年獲釋。史托戴爾雖然遭到北越共的虐待，但終究活了下來，他在那段期間目睹另外幾個戰俘死亡。

作家詹姆．柯林斯曾訪問史托戴爾，問到誰沒能活著離開戰俘營的時候，史托戴爾說那些樂觀主義者沒能離開，而是死於心碎。

擁有某種程度的樂觀心態儘管重要，但面對現實更是事關重大。如果你只專注於正面成果，而實際得到卻是負面的，你很可能無法適應。

我在保護總統的時候，態度固然樂觀，相信自己的保全計畫足以遏阻任何暗殺行動，但也絕對沒傲慢或愚蠢得以為這種事不會發生。我接受了這種可能，而這讓我得以維持清晰思路，並願意尋找解決方案，來應付沒預料到的問題或威脅。我是特勤局探員，我的責任是保護我的受護者、同事、民眾還有我自己，所以我懂得戴上眼鏡、看清楚事情真相，而不是經過美化的扭曲事實。

你如果能接受現實，這種能力遲早能協助你克服困境。意思就是，意料之外的麻煩事遲早會發生，而這時候你必須放下「我不敢相信這種事發生在我身上」的態度，而是換上「這件事正發生在我身上」的心態。這就是我面對的現實，我現在該怎麼做？

了解真正的問題

試著解決問題時遇到的挑戰之一，是確保你要解決的是「真正的」問題。

你有沒有因為腳踝疼痛而去看整脊師，結果發現其實是骨盆歪掉？或是你突然頭痛，結果發現其實你需要配副新眼鏡？有時候我們以為某個問題就是癥結點，而完全沒考慮到其他可能性。

你如果無法解決某個煩惱，或許就該調整觀點，以判斷自己是否專注在真正的問題上。

在我發表關於「如何在工作場合處理衝突」的演講會後，一名女子向我請教一個問題。她在《財星》世界五百大公司的研發部門工作，她告訴我：「有個同事對我非常惡劣，拒絕跟我分享任何情報，就算我們明明應該合作，也不提供我需要的協助或指引。他真的很壞心眼。我該怎麼做才能讓他對我好一點？」

我看著她。「妳認為問題是，他需要變得更友善？」

「是的。」她回話。

「妳在那家公司工作多久了？」

「我是新人。」她看起來二十五歲左右。

「他呢？」

「噢，他已經待了三十年左右，年紀比我大，大概五十多歲。」

「你們倆都在同一個單位，是同事？」

「是的。」她說。

「我覺得妳問錯了問題，」我說：「『讓他對妳更友善』並非解決方案。妳認定他就是小心眼、他的個性需要調整，但妳想想，這個人已經在公司待了三十年，結果妳出現了，比他年輕，比他新穎，而且薪水可能遠比他低。他會覺得妳可能有一天會取代他，所以他不願配合妳，大概因為他擔心妳如果學會他懂的東西，公司就不再需要他了。問題其實不是『我該如何讓他變得更友善？』，而是需要查明如何改變他對妳的觀點，好讓他不再把妳當成威脅。」

我看到她恍然大悟的那一刻。「噢，哇，」她說：「我完全沒想到這點。」

有時候我們被某個行為影響了情緒，或對某人的行為大為光火，結果扭曲了對真相的認知。

這名年輕女子太著重於自己的情緒，而且深信那個同事討厭她，所以沒能從對方的觀點來評估現況。她把自己說成整件事的主角，而她該做的，其實是走到問題之外，查明同事行為背後的原因，並尋找可行的解決方案。後來，我協助她找到辦法，讓那個同事覺得自己更有價值、不用擔心失業，而且她如何能在與他共事時獲得好處。

有時候，我們雖然盡力試著解決問題，卻還是可能陷入泥淖。發生這種狀況時，試著跟摯友或家人分享你面臨的煩惱。更好的做法是，試著跟你有些距離的人討論，就算你才剛認識對方也沒關係。「向外人尋求建議」看似莫名其妙，但有時候，跟你不熟的人也許能回饋給你更誠實、更不一樣的觀點。

問題心態 vs.解答心態

在找出解決問題的有效辦法之前，我們必須先明白，自己在問題發生時處於什麼心態。

當某件事發生，害你屈居劣勢時，你是不是很難繼續往前走？假設你是公司團隊的一分子，而某個同事就是拒絕做出貢獻，你會怎麼做？回家之後整晚對配偶抱怨，說那個同事害你工作量增加？隔天進辦公室後，找人埋怨這多麼不公平？接下來幾天只想著自己多麼委屈？

以上種種，你雖然確實有理由生氣，但真正的問題是，這麼做能幫助你完成工作嗎？

一般來說，事情進行得不順利時，我們會更注重「哪裡出了問題」，而不是「我們該如何解決眼前的問題」。我們卡在「問題心態」當中，尋找我們能責怪的人事物。我們只專注於「某件事為什麼無法完成」的所有原因，而不是如何完成它。

研究指出，人類在解決問題時能運用的「心智頻寬」（mental bandwidth）是有限的。人類大腦的執行功能協助我們進行創意思考、專注於工作，並應付出乎意料的挑戰。而這項功能在承受一連串看似無比艱難的挑戰時，處理眼前問題的能力就會受到影響。這就是為什麼，當你被迫應付出乎意料的問題時，較為明智的做法是帶著「解答心態」來使用你有限的心智能量，專心找出解決方案，而不是只想著問題本身。

但我們該怎麼做？怎樣才能把自己從執著於問題的思考模式裡拉出來？答案是遵循以下步驟：

第一步：設定截止日期

有時候，在找出解決方案之前，你需要時間來釐清現況和自己的情緒。需要多少時間，端看問題有多難。

給自己充足的時間，來為你碰上的煩惱進行抱怨或哀悼，因為你如果前進得太快，很可能會壓抑而非接受你遇到的問題。

我因為某個令我氣惱的狀況，而對丈夫抱怨連連的時候，我會設定一個截止日期，可能是一小時、二十四小時或一星期，就看我的情緒波動有多大；時間到了，我就強迫自己放下，繼續往前走。

你需要設定截止日期，才能控制自己花多少時間在情緒波動上。人的行為通常在二十八天後就會變成習慣，所以你如果沉浸於憤怒、鬱悶或自憐太久，就會更難脫離這些情緒，而你絕不希望這成為你日後面對衝突的樣本。

重點是，你需要能夠適應並克服情緒波動，而不是讓苦悶或不必要的鬱悶來給自己增加重擔。就算沉浸在情緒當中，你也必須騰出一隻眼睛望向解決方案。

所以，當事情不順心時，像是收到惡言相向的電子郵件，或你處理的談判案子宣告破裂，或是你和伴侶之間的關係急轉直下，請先給自己時間消化情緒。

如果你消化情緒的方式是哭個淅瀝嘩啦、砸東西，或是對著Netflix嗑一大桶冰淇淋，那就這麼做吧。但在耽溺於情緒之前，你必須先設定截止日期。

第二步：接受

走出情緒波動之後，接受你目前所在的處境。別試著去想「你原本在什麼處境」或「你希望自己在什麼處境」，而是活在你的新現實裡，並帶著「這個問題要由你自己解決」的心態。

記住，心理強韌的特點，就是能坦然面對現況。別期望別人介入、幫你解決問題。我並不是說，如果事情明明不是你的錯，你還得接受別人的責怪或扛起責任。我的意思是，對你的問題主張「所有權」，如此一來，你也將對解決方案主張所有權。

第三步：朝解答心態邁進

解決方案需要創新和創意。走出你的心智和情感框架，俯瞰你的現況，把心態從「問題心態」移向「解答心態」。

你可能已經開始想出一些可能的改善之道，現在該開始把這些計畫付諸行動了。也許問題不會神奇地立即消失，但沒關係。這三個步驟的優點在於，你越是把它們應用在人生裡，你的韌性就會持續增強。

如果某種解決方案無法解決你的問題，那就換別的方法試試。堅持下去，而且發揮創意，別放棄。

原型思考（prototype thinking）是轉向解答心態的一個很棒的辦法。事實上，我在紐約市立大學擔任兼職教授時，也對刑事司法和犯罪學的學生傳授這套解方。

有一次上課時，我請學生想出解決方案，減少青少年罪犯的再犯率。我把他們分成好幾組，給每一組幾張黃色便利貼，給他們五分鐘時間寫下想到的每個點子，不管聽起來多麼愚蠢、昂貴或違法。重點不是「批評」點子，而是「想出」點子。到最後，學生通常能想出一百多個點子，雖然有些原型思考得出的解方看似天馬行空，但大多確實可能找到可行之道來解決的議題。

找到意義

有兩年的時間，我曾經是「頭條新聞頻道」《德魯博士隨你問》節目的執法分析師。德魯博士，全名德魯．平斯基，是電臺和電視臺主持人，藥物成癮的專家，也是我的好友。

某天晚上即將開播前，我和德魯博士討論為什麼有些人能克服創傷，但有些人做不到。他當時問我，我在經歷九一一事件後，是否很難回歸正常生活。

我思索片刻。「沒有，」我說：「那個事件雖然讓我非常難過，但沒有重創我。」

我告訴他，襲擊發生後，我立刻投入工作，自願幫忙搜救。我被分配到大樓倒塌處所在的特勤局指揮站，出一份心力。

我雖然為這場大悲劇感到難過，但我覺得自己當時在做的事更重要，因為我在幫助他人，做出貢獻，我協助那些失去得比我更多的人們。也不知道為什麼，我就是在那團黑暗中找到了光明。

「這就是為什麼妳很快就恢復正常生活，」德魯博士說：「因為妳在那場悲劇中找到了意義。」

大約八十年前，精神科醫師維克多．弗蘭克也得出同樣的結論。一九四二年，弗蘭克被囚禁於奧斯威辛集中營，目睹並接觸了納粹的殘酷行徑。弗蘭克獲釋後，回到維也納，寫下《活出意義來》這本書，在書中描述他的觀察：人就是想「在自己的人生中找到意義」。他表示，這份意義能讓人克服痛苦和折磨，並維持初衷，就算承受重大苦難。

體驗過集中營後，弗蘭克做出結論：就算在最惡劣、最無人性的環境下，人生也有意義，而苦難和失落也能進而擁有意義。能否在痛苦中找到意義，將決定我們是否會情緒崩潰，還是能夠站起來、回歸正常生活。如果我們沒辦法在毫無意義的悲劇中找到意義，就沒有辦法活下去。

我當時不知道的是，我在九一一事件發生後從事的志工活動，為我的身心健康帶來了正面影響。研究指出，我們主動協助他人時，大腦就會釋放「催產素」這種「快樂荷爾蒙」；研究也指出，志工活動能降低憂鬱，並提升整體活力。

我們如果能在個人悲劇中找到意義、善加運用來改善自己或他人的生活，就能變得更堅強、更強韌。

所以，如果有一天你不幸碰上悲劇，像是失去摯愛、被診斷出健康問題、或碰上殘酷的犯罪事件，可以盤點一下能怎麼做來幫助自己。如果有其他人也遭逢巨變，你可以試著盡力幫助他們。我知道經歷過重大創傷後想找到起床的理由有多難，但維持身心兩方面的活動至關重要。

書籍介紹

本文摘錄自《真正無懼的身心防彈術：美國特勤局專家帶你提升心理素質，面對各種挑戰》，方智出版

作者：伊芙・波普拉斯（Evy Poumpouras）

譯者：甘鎮隴

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伊芙・波普拉斯曾參與保衛美國總統歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希及其家人，更因911事件救人表現，獲頒美國公共安全官員最高榮譽英勇勳章，成為史上獲此殊榮的五位女性之一。她還擁有哥倫比亞大學新聞學位，能文能武的她首度出書現身說法，告訴你如何將專業特勤人員的心理素質訓練運用在日常生活中，在面臨工作生活危機或壓力事件時，做到身心防彈，無所畏懼！

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Photo Credit: 方智出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航