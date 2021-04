「甜點、點心」的易混淆字詞：dessert、sweets、snack差別在哪？

千層蛋糕、烤布蕾、泡芙這些常見甜點英文怎麼說?Dessert、sweets等字的差別又在哪裡?VoiceTube幫愛吃甜食的你整理出必學的甜點英文!

首先,我們來了解幾個表示「甜點、點心」的易混淆字詞:

Dessert

名詞dessert的意思是「飯後甜點」,尤指正餐中最後一道餐點,也就是吃完主菜之後享用的甜品。

Let’s have sundaes for dessert tonight!

我們今晚吃聖代當飯後甜點吧! The pastry chef is famous for her exquisite desserts.

那名糕點師以製作精緻的甜點聞名。

Snack

Snack作為名詞使用時,指的是在餐外時間吃的「點心」或是少量的「小點」。Snack可以是甜食,也可以是鹹食。另外,「宵夜」這個字因為指的是晚餐後入夜吃的點心,所以英文會用late-night snack或是midnight snack來表示。

I didn’t have much for lunch, so now I’m craving some snacks. 我午餐吃得不多,所以現在好想吃些點心。

Snack也可以當作動詞使用,表示「 吃零食」,為不及物動詞。Snack on sth. 指的是「以…當零食」。

You have to quit snacking if you want to get fit.

如果你想要身材變好,就必須戒掉吃零食的習慣。 I always snack on chips when I watch movies.

我看電影時都會吃洋芋片當零食。

Sweets

Sweet作為形容詞時表示「甜的」,但當它作為名詞使用時,通常以複數形態出現。Sweets在美式英文中指「甜食」,糖果、糕餅、蛋糕等等都包含在內。在英式英文中,sweets則表示「糖果」,和美式英文的candies意思相同,指各式硬糖、軟糖、巧克力。

I’m avoiding sweets to control my weight.

我正在避免吃甜食以控制體重。 The kids love to go to the headmistress’s office because she always gives them sweets.

小朋友們很喜歡去校長室,因為校長總會請他們吃糖果。

Confectionery

名詞confectionery是個正式的用詞,較少在日常對話中出現。在美式英文中,confectionery是糖果、糕點等所有「甜食,甜品」的統稱,也可以表示「製作甜品的技藝;甜品製程;甜品產業」,為不可數的集合名詞。然而在英式英文中,confectionery則是「糖果」的不可數統稱,包含各式硬糖、軟糖和巧克力,但不包含糕點、冰淇淋等。

Rising sugar prices may put pressure on the confectionery industry.

逐漸上漲的糖價可能會對甜品業施加壓力。 That family made a fortune by selling biscuits and confectionery in London.

那一家人靠著在倫敦販賣餅乾和糖果賺了大錢。

接著來看看平時常見的各式甜點英文要怎麼說吧!

蛋糕類

Mille crepe cake 千層蛋糕

Chiffon cake 戚風蛋糕

Cheesecake 起司蛋糕

Cupcake 杯子蛋糕

Brownie 布朗尼

Lava cake 熔岩蛋糕

Tiramisu 提拉米蘇

Pound cake 磅蛋糕

Black forest cake 黑森林蛋糕

Sponge cake 海綿蛋糕

麵包、酥餅類

Cherry pie 櫻桃派

Cinnamon roll 肉桂捲

Croissant 可頌

Puff 泡芙

Macaron 馬卡龍

Fruit Tart 水果塔

Éclair 閃電泡芙

Doughnut 甜甜圈

Scone 司康

Pretzel 蝴蝶餅

布丁、果凍、冰淇淋

Caramel custard 焦糖布丁

Rice pudding 米布丁

Panna cotta 奶酪

Crème brûlée 烤布蕾

Jello/jelly 果凍

Gelato 義式冰淇淋

Frozen yogurt 優格冰淇淋

Sundae 聖代

Shaved ice 剉冰

Sorbet 雪酪

糖果類

Chocolate 巧克力

Gummy 水果軟糖

Marshmallow 棉花軟糖

Cotton candy 棉花糖

Lollipop 棒棒糖

Fudge 牛奶糖

Toffee 太妃糖

Liquorice(英式)/ licorice(美式)甘草糖

Fruit drop 水果硬糖

Jelly bean 雷根糖

最後,來學學幾個和甜點有關的慣用語吧!

甜點相關諺語

The icing on the cake 錦上添花、好上加好的事

I’m already glad that I found a new job, and knowing that I can work from home one day a week is just the icing on the cake. ​​ 我找到新工作已經很高興了,知道每週可以在家工作一天更是喜上加喜。

Pie in the sky 空想;渺茫的希望;不大可能實現的計劃

I can’t help but think that my dream to travel around the world is just pie in the sky. 我不禁認為自己環遊世界的夢想根本是空想。

That’s the way the cookie crumbles 生米已成熟飯;事已定局,無可變更

I’m sad that we lost the game, but that’s the way the cookie crumbles. We just have to cheer up and work harder. 我很難過我們比賽輸了,但事情已成定局,我們只好打起精神更加努力。

Have one’s cake and eat it (too) 魚與熊掌兼得

It’s impossible to have him continue to drive you to work after you’ve dumped him. You can’t have your cake and eat it too! 你不可能在甩掉他以後還要他繼續載你去上班,你不能兩個都要!

把以上的甜點用字用語都學起來,就可以驕傲地暢談甜點、做個稱職的甜點控啦!

