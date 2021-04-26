《信任溝通》：掌握這四種動物模式，幫助你學會怎麼判讀情境

文：愛蜜莉・艾利森（Emily Alison）

在前兩章，我們討論了建立信任關係的基礎：誠實、同理心、自主性和回映（即HEAR原則）。無論是什麼樣的關係和情況，這些都有助於改善人際溝通和彼此的連結。然而，並非所有狀況都一樣，也不是所有人都有相同的長處。有些人是天生的領導者，有些人在衝突中成長，而另一些人則是天生的照護者，或是喜歡待在幕後。

每個人都有自己的人際互動舒適圈，要走出舒適圈、管理讓自己不舒服的人際互動，其實是相當困難的；因為不論是誰，總是想避開讓自己覺得尷尬的社交場合。在這一章，我們將鼓勵你突破自己的舒適圈，學習更多不同技巧，這樣一來，不管面對什麼情況，都不會讓你心生畏懼。

因此，接下來我們要學習如何掌握「動物圈」：使用四種動物來代表四種主要的溝通模式。在後面的章節中，我們將詳細介紹每一種動物；至於現在，先熟悉一下基礎知識吧：

暴龍（衝突） ：要學會處理衝突，你必須學會從自己的特質群中去掉好鬥、貶低和懲罰的互動方式。優秀的辯論者是果斷、坦白、直率的，但不攻擊、不懲罰，也不嘲諷。這多半是大家覺得最難掌握的領域，也需要對自己的情緒有最強的自我控制力。

：要學會處理衝突，你必須學會從自己的特質群中去掉好鬥、貶低和懲罰的互動方式。優秀的辯論者是果斷、坦白、直率的，但不攻擊、不懲罰，也不嘲諷。這多半是大家覺得最難掌握的領域，也需要對自己的情緒有最強的自我控制力。 老鼠（服從） ：要學會讓別人掌控局面，你必須避免顯得畏縮；要懂得如何坐下來，耐心且優雅地傾聽和接受建議。好的追隨者是謙遜的，但不是軟弱的。

：要學會讓別人掌控局面，你必須避免顯得畏縮；要懂得如何坐下來，耐心且優雅地傾聽和接受建議。好的追隨者是謙遜的，但不是軟弱的。 獅子（控制） ：要想征服獅子，就必須有能力妥善掌控並領導局勢。這裡的風險在於，你的努力可能會導致控制欲太強、教條主義或迂腐不知變通。好的領導者是支持型的，明確而堅定地制定規章，並藉由激起他人的奉獻精神與自信來領導眾人。

：要想征服獅子，就必須有能力妥善掌控並領導局勢。這裡的風險在於，你的努力可能會導致控制欲太強、教條主義或迂腐不知變通。好的領導者是支持型的，明確而堅定地制定規章，並藉由激起他人的奉獻精神與自信來領導眾人。 猴子（合作）：要學會友好的互相協力與團隊合作，你必須對過度熟稔和不恰當的親密保持警惕。好朋友會透過溫暖、對話和對他人的體貼來建立感情。

在這一章，我們將解釋動物圈的運作方式，幫助你學會怎麼判讀情境，好決定哪種動物風格最有效。同時，也會帶你找出最適合自己的動物風格，以及你最需要改進的部分。其目標是讓你能夠：

正確判斷情況：「我在應對哪種動物？」 避免可能阻礙交流的本能反應：「我最有可能變回什麼動物，它能幫我得到我想要的東西嗎？」 能自在且自信地切換成任何一種動物風格：「我能自信且自在地運用這四種風格來溝通嗎？」

現在，我們來看看這個模型及它的運作方式：

Photo Credit: 究竟出版提供

透過這張圖，你馬上就能看出來，獅子和老鼠的位置是相對的。我們可以把牠們之間的垂直線當成衡量「權力」的座標：誰想控制誰？當你處於獅子模式時，你不會希望互動的對象也像獅子一樣想爭奪控制權，而是或多或少地聽從指揮。

相反的，當你採取像老鼠般的跟隨者姿態（服從）時，你會希望互動的對象能負起責任並承擔獅子的角色。

簡而言之，在垂直方向的權力軸線上，獅子的行為會鼓勵老鼠，而老鼠的行為也會鼓勵獅子。

至於暴龍和猴子，牠們則是對立的力量，一個是衝突，一個是合作。但不同於獅子和老鼠的異性相吸，代表親密度的這條水平軸兩端有著相斥的風格。因此，簡單來說，如果我們把暴龍想像成恨，而用猴子代表愛的話，恨無法鼓勵愛的產生，只會帶來更多的恨。唯有愛才能生成愛。

當我們採取衝突和拉開距離的互動方式時，將會吸引同樣的行為靠近。同樣的，當我們採取像猴子這樣較親密、溫暖、合作的方式時，就可能得到和善、互助的行為做為回報。在親密度的水平軸上，對立的人不會相互吸引，而是物以類聚，衝突引發衝突，合作帶來合作。

當然，這是關於人類互動一種極度簡化的分類，但使用這種速記法，將使你能夠快速聯想到特定的溝通模式。

廣泛來說，所有互動都會基於垂直的「權力」軸和水平的「親密」軸，遵循一套人際規則——強勢的獅子會鼓勵其他人表現得像順從的老鼠。

舉例來說，當你準備煮聖誕大餐時，你把相關任務委託給其他家庭成員：「切菜。在火雞上抹油。切紅蘿蔔。擺好餐具。」這時的你就是獅子，你希望每個人都清楚自己被分配的工作，好好完成任務；至於你，是這頓晚餐的負責人：「我是獅子，我是領導者。你們聽從我的指示。」

相反的，順從的老鼠行為也會鼓勵強勢的獅子行為。你是否試著要孩子告訴你，他們今天過得如何？一開始，你可能非常溫暖和健談（友好的猴子），但是到最後，卻問出一大堆越來越嚴苛的問題（專橫的獅子），試圖讓對話繼續下去。孩子迴避的行為（安靜的老鼠）會讓我們變成咄咄逼人的獅子，因為我們堅持要聽到更詳細的答案，而不是「喔，還好」。

然而，在水平軸上，暴龍的溝通模式經常會激起對方的攻擊性。一旦有人在爭論中大吼大叫或高聲咒罵，就等於開啟了大門，讓對方以同樣的方式回應。你是否經常發現：好好的一場討論，往往因為雙方都試圖壓過對方，而逐漸演變為充斥著人身攻擊的爭辯？

對話一開始可能非常正常：「如果把寶寶的塑膠碗放在洗碗機頂部，它們會翻過來盛滿水。請不要那樣做。」這是個關於事實、直接的陳述，再加上一個合理的要求。（獅子）

回答可能會是：「好，抱歉。」（老鼠）

但這種力道通常會被接下來一句類似「我已經跟你說過一百萬次了，你為什麼就是記不住？」的話破壞掉。（暴龍）

如此一來，就很可能得到一個完全不同、轉換成防禦模式的回答：「你認真的嗎？你現在要拿嬰兒碗裡面的水來跟我吵架嗎？我至少有幫忙啊！你為什麼不去擔心一些真正的問題？」（暴龍）

哎呀⋯⋯現在你們吵起來了。而且對方下次不太可能遵守你的要求；獅子和老鼠的互動，最後演變成暴龍和暴龍的互動。

類似且同樣有力的例子是，猴子的行為會引發猴子的行為。合作、溫暖和友好，會本能地讓其他人以同樣的方式回敬。一個有溫度的微笑很難讓人不報以同樣的笑容。或許你也曾發現，自己很難對熱情友善的人說「不」；就算你原本打算堅定地拒絕，但是當對方表現出親切時，你會不由得變得更友善，並被拉向合作的道路。街頭小販靠的就是這個：他們帶著微笑走近你、問你是哪裡人、這個假期過得好不好；突然間，你發現自己買了一袋零食。

這四種主要模式幾乎可應用在所有的人際互動。我們如果不是領導者（獅子），就是跟從者（老鼠）；彼此如果不是合作（猴子），就是衝突（暴龍）。

想用這個模型快速辨識出互動模式，只要問兩個簡單的問題：

在此情況下，對方心理上希望我的位階比他高（獅子）或低（老鼠）？ 在心理上，對方想跟我發生衝突（暴龍）？還是想和我擁抱（猴子）？

這應該能讓你有個概念，知道對方試圖創造的權力動態是什麼。

有了這項基本認知後，你就可以使用這個模型，預測別人想讓你處在動物圈的哪個位置。這並不表示你非去那裡不可（但會明白對方希望你有什麼反應），然後根據自己的需要進行調整。

現在，請在心裡想三個你很熟悉的人，可以是你的伴侶、孩子、老闆、最好的朋友，或是學生時代的死對頭：

你認為他們大多數時候屬於哪種動物？

當你在他們身邊時，你是哪種動物？

你是否已經開始看到某些模式出現了？為了順利地在這些位置間遊走，你必須了解自己。你必須自問：「我最像哪種動物？」「我是否擅長領導和承擔責任，但不太擅長聽從別人的指示？」「我是否很難提出理性周全的抱怨？」「我是否總是盡可能避免衝突，但讚美和表達親密感都沒有問題？」

如果我們沒注意到這些原則，很可能就會被別人在動物圈裡推來推去的，永遠無法控制自己的反應，並做出毫無益處的不良行為。如果每次和某個喜歡當獅子的同事共事時，自己都在試著爭奪權力，那麼每項工作都將變成一場戰鬥。如果你被孩子的冷嘲熱諷（暴龍的壞行為）拉到爭論中，並用諷刺（更壞的暴龍行為）回應他，就等同於把互動的主導權交給了對方。

四種動物模式的好與壞

這並不是說所有暴龍型的行為都很糟，也不是叫大家努力對遇到的每個人扮演可愛又快樂的猴子。事實上，我們可以肯定地說，有些人覺得大家互相微笑擊掌、一直告訴彼此「我們很棒」，簡直就跟身在地獄沒兩樣。我們需要這裡的每一種溝通方式，來全方位駕馭生活中的互動，即使是暴龍，也能發揮有效溝通的作用。這就是為什麼默契和人際互動技巧比「友善」要複雜很多。

人際關係理論學家認為，每種溝通方式都有好壞版本。頗受尊崇的心理學家和婚姻諮詢師約翰．柏齊奈爾（John Birtchnell）特別提出了兩種版本的互動圈：一種稱為「適應良好關係」，能帶來正面溝通的行為；另一種則被稱為「適應不良關係」，會對溝通產生負面的破壞性影響。

因此，在我們的模型中，每種動物都有一個好版本和一個壞版本。正面關係包括促進連結和溝通的互動方式，負面關係則會破壞或阻礙交流。重要的是，在正面的動物圈中，沒有哪個位置是比較好或比較差的，沒有「勝出」的動物，技巧在於知道什麼時候該使用哪一種模式。

這裡有一些重要特徵，可以幫助你辨別好和壞的動物類型：

Photo Credit: 究竟出版提供

你能想到哪些人符合這裡所舉的類型嗎？你能想起自己曾是哪幾種動物嗎？最符合你的是哪一個？你最容易成為哪一種「壞」動物？又最難以成為哪一種「好」動物？

書籍介紹

本文摘錄自《信任溝通：全球頂尖心理學家解讀人心的四種方法》，究竟出版

作者：愛蜜莉・艾利森（Emily Alison）

譯者：吳宜蓁

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全球頂尖心理學家夫妻檔，

教你從應對恐怖分子（希望你用不到）到父母兒女（這應該很需要）都適用的溝通心法！

HEAR四步驟和四種動物模式（暴龍、猴子、獅子、老鼠），

快速解讀人我溝通風格、了解各類型的優缺點，

並藉此掌握改善、學習與趨吉避凶的訣竅。

從說服叛逆的青少年到凶惡的恐怖分子都適用！

——當然，你可能一輩子都不需要面對這兩種人，但你會意外地發現，自己需要說服人的情況出乎意料的多！

陌生人秒變自己人，頂尖心理學家夫妻檔的獨創溝通術！

——讀者紛紛感嘆：多希望這本書在我求學前、談戀愛前、進入職場前就已存在！

你的生活中，是否也曾出現這樣的溝通困境？

孩子不遵守回家時間，跟他講規矩還給我翻白眼？

好心提醒年邁父母身體狀況不佳，卻被誤會嫌他們老？

部屬臨陣退縮、不敢上臺簡報，該直接叫他閃開換人來嗎？

朋友發生爭執、僵持不下，選哪邊都不對？

第一次參加網友聚會，怎麼聊才不會變成尬聊？

一般認為，良好的溝通就是「在正確的時間，以正確的方式，說正確的話」，但事實上，開口前所做的事，才是左右其成效的關鍵。在大部分成功的人我互動裡，「信任關係」一直伴隨其中，日復一日沉默卻有效地建立並維護和諧的人際往來，只是人們對此往往絲毫未覺，更不知自己是如何建立或失去的。

那麼，我們有辦法學會如何建立信任關係嗎？答案是「絕對可以」。

兩位作者身為全球頂尖的司法心理學家，長年擔任重大刑事案件顧問，深知嚴刑拷打未必能讓嫌犯吐實，無聲的信任關係更能建立有效溝通的橋梁，把彼此從「敵人」變成「我們」。

本書以科學研究為基礎，透過「HEAR」四原則和四種動物模式，幫助我們面對家人、伴侶、同事、朋友，甚至懷有敵意的人，都能有效讓對方敞開心扉、強化互動深度，讓人際更健康，說服必須說服的任何人！

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航