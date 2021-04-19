「判決書查詢系統」快速上手：透過關鍵字仍找不到判決，該怎麼辦？

司法院判決書查詢系統於2019年改版，有別於過去系統的設計，查詢系統變得更親民，讓人民使用上更加容易。就讓我們看看，查詢系統究竟有什麼改變呢？

模糊搜尋更便民

新系統與過去查詢系統，在起始畫面就有相當大的不同。新系統的起始畫面，檢索字詞可以輸入法院名稱、案號、案由、全文檢索字詞。大家可能會認為這與過去沒什麼不同，僅是將各個項目拆開，這些過去的系統也都做得到。

Photo Credit: 司法院舊版查詢頁

但舊系統在輸入案號時，需要經過特別挑選，除了要先挑選法院與訴訟種類，字號的年字號都一個蘿蔔一個坑，如果漏填或填錯都會找不到案件，現在可以用相當簡單的方式輸入案號。

以台東地方法院法官批評同僚的判決書為例，在司法院新聞稿中，我們可以得到他的案號為，臺灣臺東地方法院107年度東簡字第211號。但要注意，由於此案為「簡易案件」，所以我們在簡易判決欄位中，打上107東簡211就可以找到判決。

簡易案件需特別注意，需至簡易案件分類查詢。

若不知道案號，該怎麼查？

當看完媒體報導恐龍法官的判決後，大家會不會想要自己判斷該判決是否真的這麼恐龍呢？但不知道案號，該怎麼查判決？我們以田徑教練權勢性交案為例，在這種性犯罪的案例中，當事人的姓名也會被隱匿，在資料有限的狀況下，該如何搜尋呢？

在更新版本中，我們可以直接在判決書簡易查詢的欄位，打上「權勢性交 田徑教練」：

藉此，我們可以找到台中地方法院的判決。但萬一透過關鍵字仍找不到判決該怎麼辦呢？

除了司法院官網外，還可以在「法源」找到判決，其實司法院的系統就是委託法源設置維護的。既然兩個都可以查得到判決，那為什麼還要使用法源呢？原因是法源提供了更詳細的查詢方式，除了同樣有提供模糊搜尋外，還將判決書許多部份都細分獨立出來。

以過去《法操》曾分析過的〈關於逃漏稅，過去法院都怎麼判決呢？〉為例，我們整理了從法源搜尋：裁判案由「違反稅捐稽徵法」＋全文內容「如易科罰金」＋期間「105至今」的數據，去了解關於逃漏稅的案件相關法院判決。雖然這樣的資料還是要經過整理才能才能篩選出需要的資料，但已經限縮相當多資料的範圍。

知道這些判決書查詢小技巧後，以後看到媒體在罵法官恐龍時，不妨把承審法官的判決書找出來，看看法官的判決理由，是不是真的如同媒體所述的如此恐龍喔！

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航